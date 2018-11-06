蘋果砍單傳言甚囂塵上 康控、嘉聯益重挫跌停 蘋概族群臉綠

市場盛傳蘋果今年新款 iPhone 銷售不如預期，對組裝廠鴻海、和碩砍單 10-25%、供應鏈恐受波及，蘋概族群今 (6) 日重挫，鴻海、和碩分別下挫逾 3-4%，大立光一度重挫逾 7%，康控 - KY、嘉聯益等更是被打至跌停。

市場傳出，蘋果已要求代工廠鴻海、和碩中止於 iPhone XR 的增產計畫，其中鴻海及和碩被砍單的幅度高達 10-25%，外媒報導，鴻海原先籌備了近 60 條組裝產線用來生產 iPhone XR，不過最近只有 45 條產線進行生產。

受消息影響，今日蘋概族群疲軟，除了傳言被砍單的鴻海以及和碩走弱外，鏡頭供應商大立光 10 月業績下滑，盤中一度重逾 7%，跌破 3200 元關卡，最低來到 3180 元，玉晶光也同步重挫，下探 200 元關卡。

聲學元件的美律以及康控也同步走弱，康控午盤被打至亮燈跌停鎖住，美律也逾半根跌停板，機殼廠可成、3D 感測供應鏈的穩懋均下跌 7% 左右、另外軟板廠嘉聯益觸及跌停、台郡下跌 6%。

業內人士認為，蘋果的高價策略在中國市場已經行不通。由於較高的價格以及缺乏有趣的創新，蘋果新款手機的市場需求受到極大影響，而如若蘋果不能拿出創新性的產品，這一現象還有可能持續。