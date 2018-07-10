凱羿-KY帳上現金充沛 捍衛股價將買回庫藏股2000張

百貨高價股凱羿 - KY(2939-TW) 今 (10) 日召開董事會，由於帳上現金餘額仍多達近 20 億元，決議將自明 (11) 日起啟動庫藏股機制，在股價 100-200 元區間買回 2000 張庫藏股，本次買回股份最大金額為 4 億元，目的為維護公司信用及股東權益。

凱羿於今年 1 月中旬上市，由於去年每股大賺 18.63 元，上市之初股價一度衝上 229 元，然而，由於今年以來旗下品牌 COPPER CHEF 的新品尚未發酵，且將進軍中國市場正處在醞釀階段，上半年合併營收 15.7 億元，年減 57%，使股價一路走跌，至今日收盤價為 113.5 元。

然而，觀察到凱羿過去 2 個月成交量平均僅 1800、1300 餘張，此次凱羿預計在 2 個月內買回 2000 張庫藏股，法人認為將為股價提供強勁支撐。

從基本面來看，凱羿除了已經深化布局的美國市場，近來著眼於中國龐大的內需，COPPER CHEF 即將邀請知名藝人吳宗憲和吳姍儒作為品牌代言人，藉此為兩岸市場布局打響第一炮，下半年營收再度衝出一波好成績可期。

凱羿表示，買回庫藏股是為了維護股東權益，預計期間 7 月 11 日至 9 月 10 日止自集中交易市場買回庫藏股，預計買回數量為 2000 張，占公司已發行股份的 4.00%，買回區間價格為 100-200 元，買回總金額不超過新台幣 4 億元。

凱羿也強調，公司帳上現金餘額近 20 億元，足以支應買回股份支出，買回股份所需金額上限 4 億元僅占公司流動資產的 14.20%，並不影響公司資本維持。