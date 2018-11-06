iPhone XR出貨 可成10月營收創歷史新高 前三季EPS 17.62元

可成 (2474) 公告第三季財報，獲利率穩健，但因匯兌收益較上季大幅減少，稅後 65.63 億元，季減 39.4%，另因稅費較去年同期增加，使同比下滑 11.2%，單季 EPS 為 8.52 元，累計前三季稅後 210.53 億元，年增 55.1%，EPS 17.62 元。此外，可成同步公告 10 月業績，單月合併營 128.44 億元，月增 39%，年增 3.6%，創下歷史新高紀錄，累積前 10 月合併營收為新台幣 790.96 億元，年增 8.5%，亦為歷年同期新高。



根據可成財報，第三季因傳統旺季來臨，合併營收為 250.9 億元，季增 20.9%，但年減 8.5%，主要是因為今年 iPhone XR 延遲推出所致，單季毛利率 42.4%，季增 0.1%，年減 0.2%。



而第三季營業利益為 82.87 億元，季增 23.3%，年減 9.6%，營益率 33%，季增 0.6% 個百分點，年減 0.4% 個百分點。業外方面，第三季業外收益 29.34 億，較第二季的 84.79 億大幅減少，主因為匯兌收益減少。單季稅前盈餘則為 112.21 億元，季減 26.2%，但較去年同期成長 3.9%，稅後淨利為 65.63 億元，季減 39.4%，年減 11.2%，EPS 為 8.52 元。



累積該公司前三季合併營收為 662.51 億元，較去年同期成長 9.5%，毛利率 42.2%，較去年同期減少 3.6 個百分點，營業利益 216.6 億元，較去年同期小幅成長 0.4%，營益率為 32.7%，年減 2.9% 個百分點，稅後淨利為 210.53 億元，年增 55.1%，EPS 則為 27.33 元。