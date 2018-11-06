三大法人合賣69億元 外資終止連6買轉賣 出蘋概、進面板雙虎

台股今 (6) 日下跌 64.86 點，收在 9824.95 點，外資及陸資賣超 44.25 億元，自營商賣超 20.58 億元，投信賣超 4.17 億元，三大法人同步賣超，合計賣超 69 億元。其中，外資終止連續 6 日的買超，果然大砍蘋概股，加碼面板雙虎與金融股。在期貨部分，期貨淨多單則小幅減碼 801 口至 31926 口，籌碼面有弱化傾向。

外資買超前 10 名：群創 66394 張、友達 21622 張、富邦金 8507 張、大同 7226 張、台新金 6953 張、新光金 6899 張、瑞儀 6765 張、元大金 6250、中壽 5019 張、華航 4721 張。

外資賣超前 10 名：元大滬深 300 正 2 遭賣 25954 張、富邦 VIX 遭賣 18081 張、聯電 15573 張、華通 10233 張、富邦上証正 2 遭賣 9186 張、鴻海 5488 張、可成 5069 張、華新 4964 張、華邦電 4311 張、台郡 3596 張。

因為傳出蘋果砍單利空消息，外資賣超前 10 名中有一半是蘋概股，其餘蘋概股如和碩、美律、玉晶光、華新科等也都遭外資大賣。

投信買超前 10 名：元大台灣 50 反 1 獲買 6560 張、上海商銀 1073 張都是買超千張以上，其餘還有鎧勝 - KY、南茂、智邦、豐泰、國建、華新、聯茂、大成鋼。

投信賣超前 10 名：台泥 2421 張、欣興 1931 張兩檔遭賣超千張以上，其餘還有國泰金、嘉聯益、台塑、創意、聯詠、玉山金、華南金、亞泥。

自營商買超前 10 名：聯電 2530 張、友達 2301 張、群創 1464 張、元大美債 20 反 1 獲買 1007 張，以上都是獲買超超過千張，其餘還有國喬、中信中國 50、華新科、台苯、中鋼、元大台灣 50 正 2。

自營商賣超前 10 名：元大滬深 300 正 2 遭賣 26275 張、元大台灣 50 反 1 遭賣 19893 張、富邦上証正 2 遭賣 5495 張、國泰中國 A50 正 2 遭賣 5332 張、緯創 3811 張、元大 S＆P 原油正 2 遭賣 3233 張、元大高股息 2965 張、富邦 VIX 遭賣 2482 張、華新 2079 張、華邦電 1770。

台股本波最低點在 10/26 的 9400 點附近，上週短短 5 天交易日內跌深反彈，11/2 漲到近期高點 9906 點，波段反彈超過 500 點，所以本周短多下車，加權指數連續兩日走跌，外資今天終止連續 6 日的買超轉為賣超，目前面臨下彎月線、10000 整數大關和 10/11 長黑 K 線上檔套牢壓力影響之下，指數勢必得進行換手整理，預期短線將處於區間震盪。