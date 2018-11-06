業成Q3雙率表現、單季EPS 2.7元 均不如預期

GIS-KY 業成 (6456) 公布第三季財報，單季合併營收為 313.17 億元，季增率 33.13%，年減率 27.21%，毛利率為 8.94%，較前一季成長 0.87 個百分點，營益率 2.74%，較前一季成長 1.43 個百分點，稅後淨利為 9.12 億元，季增 2 成，每股盈餘為 2.7 元，業成第三季毛利率、營益率以及獲利表現均不如預期。蘋果 iPhone 新機上市，挹注業成第三季成長動能，單季營收重返 300 億元，來到 313 億元，季增逾 3 成，先前外資法人預估，營收規模放大，單季毛利率將達 9% 水準，營益率成長到 4%。



惟去年平板電腦比較基期偏高，陸系競爭對手加入，壓抑了業成第三季毛利率、營益率雙率表現，每股盈餘為 2.7 元，不及法人預估 4.19 元。



日前蘋果發表新版尺寸別為 11 吋、12.9 吋 iPad Pro、Mac Book Air，新款平板電腦上市有助於業成 Mega-site 出貨，法人推估，上述新產品上市帶動業成第四季營收表現，就第三季毛利率、營益率表現來看，業成獲利成長力道可能要打扣折。