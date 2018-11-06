紐約匯市—趁選前獲利了結 美元走跌 軟脫歐有望 激勵英鎊攀升

週一 (5 日) 交易，係因在連漲 3 週後，投資者本週趁美國期中選舉之前先進行獲利了結，避免期中選舉加劇全球市場新一波震盪。

雖然上週後半段出現美元賣潮，但避險基金仍增持美元部位，10 月 30 日止的一週，淨多頭美元部位達 267.4 億美元，達 2016 年 12 月以來最高水準，係因最新經濟數據振奮多頭看法。

週五公布的數據顯示，美國 10 月份就業成長大幅反彈，工資創下 9 年半以來最大年度成長，這些讓 10 年期美國公債殖利率週一上升至 3.197%。

ICE 美元指數下降 0.24% 至 96.31，上週該指數曾達 97.20，觸及 2017 年 6 月以降的高點。

法國農業信貸銀行駐倫敦的外匯策略師 Manuel Oliveri 表示，「本週期中選舉之前，看到美元一些平倉動作，但歐元仍因為近期歐洲消息而表現疲軟。」

投資者週二將面臨美國期中選舉，民主黨有很大的機會能贏得美國眾議院的控制權，而共和黨可能守住參議院。

ADSS 研究單位主管 Konstantinos Anthis 報告指出，「國會分裂後，會讓美國總統想要的事情通過立法，這對美元來說是利空催化劑，尤其是在年底前。儘管如此，在選舉結果明確產生之前，美元應該會持續保持相同的正面基調。」

Fed 週四的聲明也同樣受市場關注，儘管市場預期 Fed 維持政策不變，以利 12 月升息。

歐洲

《週日泰晤士報》報導，英國總理梅伊 (Theresa May) 已與歐盟取得海關協議，將避開北愛爾蘭和愛爾蘭共和國之間的可怕邊界，據報導，梅伊與歐盟間的自由貿易協議也取得進展。

ACLS Global 首席策略師 Marshall Gittler 表示，「協議參與者任何傾向『軟脫歐』的妥協態度，對英鎊來說肯定都是正面力量。」

週一早盤，英鎊兌美元躍升至 1.3064 美元高點，但在 10 月服務業採購經理人指數 (PMI) 52.2，低於預期的 53.3，消息傳出後，英鎊吐回一些漲幅至 1.3015 美元，仍較週五尾盤 1.2966 美元升值。

歐元兌英鎊下跌 0.3% 至 0.8756 英鎊。

歐元兌美元自週五的 1.1388 美元上升 0.2% 至 1.1396 美元。

近日一些資深決策者發出鴿派言論，例如芬蘭央行長 Olli Rehn 的言論引發一些希望，即 ECB 可能延長銀行新一輪長期貸款 (歐洲版 QE)。

但 ECB 決策者上週表示，新一輪針對性的長期再融資操作確實是一個選項，可能在適當時機納入考慮，但消息人士透露這不是非常近期內的事情。