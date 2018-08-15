做多Spotify、Pandora 索羅斯第二季大舉下注流媒體音樂

億萬富翁投資人喬治索羅斯在第二季大舉下注音樂流媒體平台。13F 報告顯示，索羅斯基金管理公司第第二季持有 5.45 萬股蘋果，建倉做多 Spotify、Pandora 和 Facebook，減持奈飛。

根據周二提交的文件，他的基金 Soros Fund Management 在第二季購買了 728,700 股 Spotify 股票，目前價值 1.226 億美元。該文件顯示，該公司還購買了 712 萬股 Pandora 股票，目前價值為 5610 萬美元。這兩項服務共投入了 1.787 億美元。

雖然目前還不知道索羅斯合適買入這些股票。

但 Spotify 在 IPO 和 6 月底之間累計上漲了 27%。而第三季至今，該公司股票已經上漲了 15%。而 Pandora 第二季股價則飆升 57％。

Spotify 是索羅斯在第第二季末的第四大持倉，僅次於 Liberty Broadband（5.561 億美元），VICI Properties（4.437 億美元）和恩智浦半導體（2.099 億美元）。

當然，索羅斯有可能在第第三季的某個時候已經拋售了上述股票。

根據 13F，索羅斯還在第二季做出了以下決定：

購買了 50 萬股 Coupa Software，價值 3110 萬美元；買入了 159,200 股 Facebook，價值 3090 萬美元；出售了 591 萬股 Kennedy-Wilson 股票，價值 1.029 億美元；出售了 283,230 股 Lam Research 股票，價值 5750 萬美元。