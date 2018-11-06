美國中期選舉進入倒計時 中間價報6.9075下調99點

美國中期選舉進入倒計時，人民幣中間價報 6.9075，下調 99 點，降幅創 2018 年 10 月 30 日以來最大。上一交易日中間價報 6.8976，在岸人民幣上一交易日收報 6.9265 。

美國中期選舉進入倒計時

延續上週五美國 10 月非農數據出爐並全線向好之後的強勢，在歐洲時段美元指數再度衝高，升至 96.70 一線，但這也誘發了進一步的多頭獲利回補行情，因此美元匯價在此後急轉直下，尾盤回落至 96.30。考慮到結果仍頗具懸念的美國國會中期選舉將在周二鳴鑼開戰，市場情緒保持謹慎不願繼續追高美元匯價也在情理之中。



本次國會中期選舉將改選美國國會參議院的三分之一議席，以及眾議院的所有議席。而選前民調顯示，特朗普總統所領導的共和黨有高達 80% 以上的機率能夠贏下參議院過半議席，但是在眾議院，民主黨則有 60% 機率逆襲。因此，選舉結束後，國會可能遭遇分裂的局面。

這使得美元指數或多或少承受了下行壓力，但要看到，民主黨贏得眾院的概率也不過只有六成，僅比半數略高，而考慮到近年來眾所周知的民調失準狀況，眾院控制權鹿死誰手在非常大狀況下仍是懸念，因而，許多投資者在選情沒有進一步明朗化之前，選擇了暫時平倉退場按兵不動。

人民幣匯率雙向波動將延續

機構分析稱，隨著上週後半週人民幣匯率連續大漲，市場預期正出現積極變化，一方面，監管層頻頻表態維穩匯率，有信心、也有豐富的政策工具來維護人民幣市場穩定；另一方面，穩增長政策仍在密集出台，寬信用加碼在途，民企融資改善可期，一系列政策的累積效果正在顯現，經濟預期的改善對人民幣企穩構成堅實的基本面支撐。

業內人士表示，此次人民幣上漲，除了有美元下跌的因素，更重要的是市場預期出現好轉。一方面，近期穩定外匯市場的舉措頻出，市場對外匯逆週期調節力度加大的預期增強；另一方面，隨著近期一系列的利好政策推出，特別是支持民營企業的政策密集出台，提振了市場對經濟發展的預期。

莫尼塔在最新研報中稱，“近期人民幣匯率大幅拉升，可能主要是對空頭的教訓和警告。經過這一番與空頭的交手後，將進一步削弱人民幣的做空勢力。”

不過短期而言，機構仍然提醒投資者，外部環境的變化對人民幣匯率的影響仍不容忽視，往後看，人民幣匯率沒有大幅貶值壓力，但也不存在繼續大幅升值的空間，更可能隨美元雙向波動。