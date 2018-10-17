由1月高點起算 A股29家公司跌破千億市值 券商股成輸家

A 股今年以來大跌，數據顯示，相較於今年最高點，1 月 29 日時的 3587 點，A 股總市值逾人民幣 58 萬億元，至 16 日收盤，上證指跌到 2546 點，A 股總市值已經下降至 48.66 萬億元，縮水幅度約為 17% 。

此外，在 1 月高點時，A 股擁有 84 家超千億市值的上市公司，而截至 10 月 16 日收盤，這一數字已減至 61 家，減少超過 4 分之 1。

進一步看，其實由跌破千億市值的上市公司，共計 29 家，這段下跌期間還是增加了 6 家千億市值公司，包括工業富聯 (601138-CN)、寧德時代 (300750-CN)、三六零 (601360-CN) 等新經濟企業龍頭。

(圖表取自 Google)

在 29 家市值跌破千億元的公司中，有 8 檔券商股，其中不乏中國銀河、國信證券、招商證券等知名券商，中國銀河的市值更是從人民幣 1200 億元滑落至目前不足 600 億元。

除去券商股，一些周期性較強的上市公司，如中國鋁業、洛陽鉬業、紫金礦業等，也是跌破千億市值的輸家。相對來看，銀行、保險、房地產、化工等傳統行業巨頭，較能維持在千億之上。

值得注意的是，上證指數自 3587 點至今，區間跌幅達到 28.44%，但以股價論，剔除次新股後，區間總市值縮水率超過大盤的上市公司有 2452 家，其中，區間縮水率超過 50% 的公司亦高達 643 家，相對跌幅更大。

多家機構表示，此次 A 股大跌主要受到海外資本市場影響。美股市場劇烈波動波及全球各地主要股票市場，北上資金大幅流出成為此次 A 股連帶大幅調整的原因之一。短期市場情緒可能過度悲觀，A 股存在估值修復趨勢，投資者無需過度恐慌。