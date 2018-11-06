[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/11/05 107/11/02 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.61640 10.61470 0.00170 0.01602 大華銀多元特別收益平衡基金 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.84470 9.81520 0.02950 0.30055 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.84740 9.81790 0.02950 0.30047 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.79330 9.77660 0.01670 0.17082 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.79340 9.77680 0.01660 0.16979 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.58000 21.08000 0.50000 2.37192 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 24.44000 21.39000 3.05000 14.25900 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.14220 9.12920 0.01300 0.14240 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.45080 9.43830 0.01250 0.13244 中國信託台灣活力基金 12.51000 12.57000 -0.06000 -0.47733 中國信託台灣優勢基金 14.59000 14.62000 -0.03000 -0.20520 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.87000 9.96000 -0.09000 -0.90361 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.38000 9.51000 -0.13000 -1.36698 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.73000 8.84000 -0.11000 -1.24434 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.16000 9.23000 -0.07000 -0.75840 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.39000 8.48000 -0.09000 -1.06132 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.97000 9.07000 -0.10000 -1.10254 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.85770 9.89870 -0.04100 -0.41420 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.14770 9.18580 -0.03810 -0.41477 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.25580 10.24540 0.01040 0.10151 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.47930 9.46970 0.00960 0.10138 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.16780 10.30590 -0.13810 -1.34001 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.80970 8.92930 -0.11960 -1.33941 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.58850 10.55630 0.03220 0.30503 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.47390 9.44510 0.02880 0.30492 中國信託智能運動基金-台幣 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 中國信託智能運動基金-美元 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.82000 8.91000 -0.09000 -1.01010 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.72000 8.76000 -0.04000 -0.45662 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99620 10.99580 0.00040 0.00364 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.33450 9.35330 -0.01880 -0.20100 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.91310 8.93120 -0.01810 -0.20266 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.49840 9.49740 0.00100 0.01053 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.06440 9.06370 0.00070 0.00772 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.76000 10.86000 -0.10000 -0.92081 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.37000 10.46000 -0.09000 -0.86042 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.94000 10.97000 -0.03000 -0.27347 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 52.65000 52.86000 -0.21000 -0.39728 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 38.06700 38.62630 -0.55930 -1.44798 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 36.62300 37.19310 -0.57010 -1.53281 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.75000 17.15000 0.60000 3.49854 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47680 11.47560 0.00120 0.01046 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.52210 10.55140 -0.02930 -0.27769 元大上證50基金 28.26000 28.60000 -0.34000 -1.18881 元大大中華TMT基金-人民幣 10.42000 10.11000 0.31000 3.06627 元大大中華TMT基金-新台幣 9.23000 8.98000 0.25000 2.78396 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.01000 12.66000 0.35000 2.76461 元大大中華價值指數基金-美元 12.16000 11.78900 0.37100 3.14700 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.36100 15.95900 0.40200 2.51895 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.77700 9.57100 0.20600 2.15234 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.35200 9.18100 0.17100 1.86254 元大中國平衡基金-人民幣 2.86000 2.80000 0.06000 2.14286 元大中國平衡基金-新台幣 12.71000 12.50000 0.21000 1.68000 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.48670 45.50430 -0.01760 -0.03868 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.44600 10.45780 -0.01180 -0.11283 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.63330 9.64420 -0.01090 -0.11302 元大中國機會債券基金-新台幣 9.55770 9.59600 -0.03830 -0.39912 元大巴菲特基金 24.22000 24.30000 -0.08000 -0.32922 元大日經225基金 27.59000 28.02000 -0.43000 -1.53462 元大台商收成基金 21.17000 21.33000 -0.16000 -0.75012 元大台灣50單日反向1倍基金 13.21000 13.14000 0.07000 0.53272 元大台灣50單日正向2倍基金 32.56000 32.95000 -0.39000 -1.18361 元大台灣中型100基金 29.41000 29.48000 -0.07000 -0.23745 元大台灣加權股價指數基金 23.31200 23.37400 -0.06200 -0.26525 元大台灣卓越50基金 78.65000 78.96000 -0.31000 -0.39260 元大台灣金融基金 17.58000 17.54000 0.04000 0.22805 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.50000 29.51000 -0.01000 -0.03389 元大台灣高股息基金 24.13000 24.14000 -0.01000 -0.04143 元大台灣電子科技基金 32.65000 32.87000 -0.22000 -0.66930 元大全球ETF成長組合基金 10.07000 10.17000 -0.10000 -0.98328 元大全球ETF穩健組合基金 14.26000 14.36000 -0.10000 -0.69638 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.76000 12.94000 -0.18000 -1.39104 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.91000 9.03000 -0.12000 -1.32890 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.61000 12.75000 -0.14000 -1.09804 元大全球不動產證券化基金-美元 11.80800 11.89900 -0.09100 -0.76477 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.65000 8.45000 0.20000 2.36686 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.57000 6.42000 0.15000 2.33645 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.90000 7.90000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.17000 6.17000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 9.15200 9.16500 -0.01300 -0.14184 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.22000 10.29000 -0.07000 -0.68027 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.04000 9.11000 -0.07000 -0.76839 元大全球新興市場精選組合基金 12.75000 12.51000 0.24000 1.91847 元大全球農業商機基金 16.90000 17.09000 -0.19000 -1.11176 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126 元大印尼指數基金 8.55500 8.38300 0.17200 2.05177 元大印度指數基金 9.02400 8.92300 0.10100 1.13191 元大印度基金 11.52000 11.43000 0.09000 0.78740 元大多多基金 15.33000 15.41000 -0.08000 -0.51914 元大多福基金 46.75000 46.84000 -0.09000 -0.19214 元大亞太成長基金 8.61000 8.61000 0.00000 0.00000 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.44350 8.46040 -0.01690 -0.19975 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.91300 6.92670 -0.01370 -0.19779 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.08500 9.00800 0.07700 0.85480 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.69200 9.60000 0.09200 0.95833 元大卓越基金 40.92000 41.07000 -0.15000 -0.36523 元大店頭基金 7.00000 7.00000 0.00000 0.00000 元大泛歐成長基金 8.79000 8.84000 -0.05000 -0.56561 元大美元貨幣市場基金-美元 10.30780 10.30600 0.00180 0.01747 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.61880 9.60740 0.01140 0.11866 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.47770 31.81520 -0.33750 -1.06081 元大美國政府20年期(以上)債券基金 35.43760 36.19430 -0.75670 -2.09066 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 20.25170 20.06160 0.19010 0.94758 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 16.63600 17.03560 -0.39960 -2.34568 元大美國政府7至10年期債券基金 38.05690 38.62590 -0.56900 -1.47310 元大高科技基金 16.78000 16.85000 -0.07000 -0.41543 元大得利貨幣市場基金 16.26870 16.26800 0.00070 0.00430 元大得寶貨幣市場基金 11.99250 11.99210 0.00040 0.00334 元大富櫃50基金 10.63000 10.56000 0.07000 0.66288 元大華夏中小基金 6.50000 6.31000 0.19000 3.01109 元大新中國基金-人民幣 8.58000 8.34000 0.24000 2.87770 元大新中國基金-美元 8.02100 7.77200 0.24900 3.20381 元大新中國基金-新台幣 7.96000 7.76000 0.20000 2.57732 元大新主流基金 21.01000 21.11000 -0.10000 -0.47371 元大新東協平衡基金-美元 9.00500 8.93100 0.07400 0.82857 元大新東協平衡基金-新台幣 8.75000 8.73000 0.02000 0.22910 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.87250 9.75800 0.11450 1.17340 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.11990 8.98510 0.13480 1.50026 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.85840 9.77210 0.08630 0.88313 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.49410 8.41970 0.07440 0.88364 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.68960 9.69610 -0.00650 -0.06704 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.23940 9.24560 -0.00620 -0.06706 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.80580 9.87240 -0.06660 -0.67461 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.35420 9.41770 -0.06350 -0.67426 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.40480 9.41560 -0.01080 -0.11470 元大新興亞洲基金 10.70000 10.47000 0.23000 2.19675 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.71300 8.65010 0.06290 0.72716 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.38190 8.32140 0.06050 0.72704 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 8.92440 8.91410 0.01030 0.11555 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.58890 8.57910 0.00980 0.11423 元大萬泰貨幣市場基金 15.11480 15.11430 0.00050 0.00331 元大經貿基金 32.65000 32.70000 -0.05000 -0.15291 元大實質多重資產基金-人民幣 8.82000 8.89000 -0.07000 -0.78740 元大實質多重資產基金-美元 8.10000 8.13500 -0.03500 -0.43024 元大實質多重資產基金-新台幣 8.52000 8.60000 -0.08000 -0.93023 元大滬深300單日反向1倍基金 15.51000 15.12000 0.39000 2.57937 元大滬深300單日正向2倍基金 13.09000 13.70000 -0.61000 -4.45255 元大摩臺基金 36.25000 36.39000 -0.14000 -0.38472 元大標普500基金 25.11000 25.50000 -0.39000 -1.52941 元大標普500單日反向1倍基金 13.51000 13.47000 0.04000 0.29696 元大標普500單日正向2倍基金 31.38000 31.77000 -0.39000 -1.22757 元大標智滬深300基金 15.46000 15.59000 -0.13000 -0.83387 元大歐洲50基金 23.13000 23.01000 0.12000 0.52151 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.43800 9.48210 -0.04410 -0.46509 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.20940 10.20830 0.00110 0.01078 元大績效基金 43.93000 44.13000 -0.20000 -0.45321 元大韓國KOSPI200基金 20.37000 20.54000 -0.17000 -0.82765 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.86000 13.85000 0.01000 0.07220 日盛上選基金 28.53000 28.58000 -0.05000 -0.17495 日盛小而美基金 15.71000 15.77000 -0.06000 -0.38047 日盛中國內需動力基金 8.89000 8.53000 0.36000 4.22040 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.52730 11.59860 -0.07130 -0.61473 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.56880 9.62810 -0.05930 -0.61591 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.57780 11.56310 0.01470 0.12713 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.60550 9.59340 0.01210 0.12613 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.46030 10.48030 -0.02000 -0.19083 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.66270 8.67930 -0.01660 -0.19126 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.52000 9.22000 0.30000 3.25380 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.05000 8.68000 0.37000 4.26267 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.32000 8.99000 0.33000 3.67075 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.91000 9.80000 0.11000 1.12245 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.76000 9.57000 0.19000 1.98537 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.79000 9.65000 0.14000 1.45078 日盛日盛基金 11.87000 11.88000 -0.01000 -0.08418 日盛目標收益組合基金(美元) 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.00000 10.07000 -0.07000 -0.69513 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.00150 9.99260 0.00890 0.08907 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.29670 9.28840 0.00830 0.08936 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.79460 9.81490 -0.02030 -0.20683 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.10580 9.12460 -0.01880 -0.20604 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.37170 2.38300 -0.01130 -0.47419 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.62900 1.63680 -0.00780 -0.47654 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.35930 0.35850 0.00080 0.22315 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24760 0.24700 0.00060 0.24291 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.88400 11.90390 -0.01990 -0.16717 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.05540 8.06890 -0.01350 -0.16731 日盛亞洲機會基金 6.39000 6.22000 0.17000 2.73312 日盛首選基金 14.84000 14.86000 -0.02000 -0.13459 日盛高科技基金 15.53000 15.52000 0.01000 0.06443 日盛貨幣市場基金 14.78300 14.78240 0.00060 0.00406 日盛新台商基金 34.73000 34.71000 0.02000 0.05762 日盛精選五虎基金 33.12000 33.20000 -0.08000 -0.24096 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.49720 13.49660 0.00060 0.00445 台新2000高科技基金 25.03000 25.04000 -0.01000 -0.03994 台新MSCI中國基金 18.95000 18.48000 0.47000 2.54329 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.28000 19.17000 0.11000 0.57381 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 18.45000 18.66000 -0.21000 -1.12540 台新大眾貨幣市場基金 14.17440 14.17380 0.00060 0.00423 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.47090 10.49350 -0.02260 -0.21537 台新中美貨幣市場基金-美元 10.52040 10.50040 0.02000 0.19047 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.06820 10.11050 -0.04230 -0.41838 台新中國通基金 35.28000 35.36000 -0.08000 -0.22624 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.44600 0.42620 0.01980 4.64571 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.68800 13.16000 0.52800 4.01216 台新中國精選中小基金-美元 0.29130 0.27990 0.01140 4.07288 台新中國精選中小基金-新台幣 8.96000 8.66000 0.30000 3.46420 台新主流基金 19.74000 19.69000 0.05000 0.25394 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.39000 19.71000 -0.32000 -1.62354 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63490 0.64140 -0.00650 -1.01341 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.31000 14.55000 -0.24000 -1.64948 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.46740 0.47220 -0.00480 -1.01652 台新台灣中小基金 27.81000 27.84000 -0.03000 -0.10776 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.52480 9.63130 -0.10650 -1.10577 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.81360 8.87010 -0.05650 -0.63697 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.27000 8.37000 -0.10000 -1.19474 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.90640 9.96990 -0.06350 -0.63692 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.31000 9.43000 -0.12000 -1.27253 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.85390 9.78050 0.07340 0.75047 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.70640 10.62650 0.07990 0.75189 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 台新印度基金 13.39000 13.33000 0.06000 0.45011 台新亞美短期債券基金 10.86080 10.86700 -0.00620 -0.05705 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.34210 8.34750 -0.00540 -0.06469 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27690 0.27540 0.00150 0.54466 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.70960 11.71710 -0.00750 -0.06401 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38330 0.38120 0.00210 0.55089 台新真吉利貨幣市場基金 11.09920 11.09880 0.00040 0.00360 台新高股息平衡基金 27.20840 27.16210 0.04630 0.17046 台新智慧生活基金-美元 9.54840 9.56270 -0.01430 -0.14954 台新智慧生活基金-新台幣 9.79000 9.86000 -0.07000 -0.70994 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.17120 8.10730 0.06390 0.78818 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.32550 8.31120 0.01430 0.17206 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.87230 8.80320 0.06910 0.78494 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.04810 9.03260 0.01550 0.17160 台新新興市場債券基金(A類型) 10.39330 10.40270 -0.00940 -0.09036 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33330 0.33150 0.00180 0.54299 台新新興市場債券基金(B類型) 7.67980 7.68670 -0.00690 -0.08977 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25940 0.25810 0.00130 0.50368 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.40000 5.32000 0.08000 1.50376 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.28000 20.43000 -0.15000 -0.73421 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.54900 10.60900 -0.06000 -0.56556 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 14.39000 14.67000 -0.28000 -1.90866 未來資產亞洲新富基金 18.09000 17.57000 0.52000 2.95959 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57710 12.57670 0.00040 0.00318 未來資產阿波羅基金 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.15770 11.15680 0.00090 0.00807 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.89260 9.85670 0.03590 0.36422 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.08020 9.09710 -0.01690 -0.18577 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.39260 10.41190 -0.01930 -0.18536 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.64830 7.62200 0.02630 0.34505 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.81420 8.78400 0.03020 0.34381 永豐中小基金 47.12000 47.37000 -0.25000 -0.52776 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.70030 1.70370 -0.00340 -0.19957 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27290 2.27740 -0.00450 -0.19759 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.70140 7.68920 0.01220 0.15866 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 9.98810 9.97230 0.01580 0.15844 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.23000 4.11000 0.12000 2.91971 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.90000 18.30000 0.60000 3.27869 永豐主流品牌基金 16.96000 16.72000 0.24000 1.43541 永豐永豐基金 31.30000 31.50000 -0.20000 -0.63492 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.35220 9.34160 0.01060 0.11347 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.49910 9.48750 0.01160 0.12227 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.25150 9.25940 -0.00790 -0.08532 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.39770 9.40580 -0.00810 -0.08612 永豐亞洲民生消費基金 10.54000 10.27000 0.27000 2.62902 永豐南非幣2021保本基金 13.16160 13.14430 0.01730 0.13162 永豐高科技基金 20.90000 21.06000 -0.16000 -0.75973 永豐貨幣市場基金 13.89400 13.89350 0.00050 0.00360 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.09980 2.11010 -0.01030 -0.48813 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50220 2.51440 -0.01220 -0.48521 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.65280 7.66300 -0.01020 -0.13311 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.35880 10.37250 -0.01370 -0.13208 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.89990 6.90240 -0.00250 -0.03622 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.71410 10.71790 -0.00380 -0.03545 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.26000 9.05000 0.21000 2.32044 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.30000 7.07000 0.23000 3.25318 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.76000 16.31000 0.45000 2.75904 永豐臺灣加權ETF基金 49.33000 49.46000 -0.13000 -0.26284 永豐領航科技基金 34.04000 34.31000 -0.27000 -0.78694 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.09000 10.96000 0.13000 1.18613 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.69000 10.58000 0.11000 1.03970 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.47000 9.43000 0.04000 0.42418 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.38000 9.33000 0.05000 0.53591 永豐趨勢平衡基金 38.03000 38.17000 -0.14000 -0.36678 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.65000 11.64660 0.00340 0.02919 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.40600 9.39060 0.01540 0.16399 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.74670 9.73080 0.01590 0.16340 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.42300 9.41490 0.00810 0.08603 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.65470 9.64640 0.00830 0.08604 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.42090 9.40460 0.01630 0.17332 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.88660 9.86950 0.01710 0.17326 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.39740 9.38700 0.01040 0.11079 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.70980 9.69910 0.01070 0.11032 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.39000 10.14000 0.25000 2.46548 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.10000 8.87000 0.23000 2.59301 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.75000 9.48000 0.27000 2.84810 兆豐國際中小基金 13.13000 13.24000 -0.11000 -0.83082 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.42000 12.82000 0.60000 4.68019 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.65000 16.87000 0.78000 4.62359 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.58000 16.73000 0.85000 5.08069 兆豐國際生命科學基金 15.35000 15.47000 -0.12000 -0.77569 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.98180 10.03270 -0.05090 -0.50734 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.22460 10.23520 -0.01060 -0.10356 兆豐國際全球基金 30.03000 30.14000 -0.11000 -0.36496 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.31370 10.31170 0.00200 0.01940 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.07660 10.06740 0.00920 0.09138 兆豐國際國民基金 19.49000 19.50000 -0.01000 -0.05128 兆豐國際第一基金 11.47000 11.57000 -0.10000 -0.86430 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.78630 9.79360 -0.00730 -0.07454 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.70700 7.71280 -0.00580 -0.07520 兆豐國際萬全基金 18.59000 18.71000 -0.12000 -0.64137 兆豐國際電子基金 22.41000 22.55000 -0.14000 -0.62084 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.77000 20.82000 -0.05000 -0.24015 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.60000 17.51000 0.09000 0.51399 兆豐國際豐台灣基金 30.79000 30.95000 -0.16000 -0.51696 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51320 12.51280 0.00040 0.00320 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.87750 9.85750 0.02000 0.20289 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.82880 9.81170 0.01710 0.17428 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.85780 9.84160 0.01620 0.16461 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.87910 9.85900 0.02010 0.20387 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.83590 9.81880 0.01710 0.17416 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.85680 9.84060 0.01620 0.16462 合庫台灣基金 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 合庫全球高收益債券基金A類型 10.98420 11.01280 -0.02860 -0.25970 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.87750 11.85960 0.01790 0.15093 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.62390 10.61100 0.01290 0.12157 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.38540 11.36530 0.02010 0.17685 合庫全球高收益債券基金B類型 7.95900 7.97970 -0.02070 -0.25941 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.29150 9.27880 0.01270 0.13687 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.85660 8.84590 0.01070 0.12096 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.75850 8.74230 0.01620 0.18531 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.10330 9.09230 0.01100 0.12098 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.06000 11.02000 0.04000 0.36298 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 合庫全球新興市場基金 8.84000 8.67000 0.17000 1.96078 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.86000 8.87000 -0.01000 -0.11274 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978 合庫貨幣市場基金 10.13850 10.13810 0.00040 0.00395 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.31370 9.29630 0.01740 0.18717 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.56660 9.54540 0.02120 0.22210 合庫新興多重收益基金A類型 9.84420 9.85320 -0.00900 -0.09134 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.28090 11.25310 0.02780 0.24704 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.56500 13.54650 0.01850 0.13657 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.55560 8.53810 0.01750 0.20496 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.23320 9.21270 0.02050 0.22252 合庫新興多重收益基金B類型 7.67600 7.68300 -0.00700 -0.09111 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.53870 8.51840 0.02030 0.23831 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.99550 9.98190 0.01360 0.13625 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.85000 9.93000 -0.08000 -0.80564 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.93000 10.02000 -0.09000 -0.89820 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.59000 9.66000 -0.07000 -0.72464 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.74000 9.82000 -0.08000 -0.81466 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.58000 9.62000 -0.04000 -0.41580 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.83000 9.74000 0.09000 0.92402 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.77000 9.68000 0.09000 0.92975 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.93000 9.83000 0.10000 1.01729 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.86000 9.77000 0.09000 0.92119 安本標準兩岸價值基金 10.23000 9.81000 0.42000 4.28135 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.70000 9.74000 -0.04000 -0.41068 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.03960 11.03890 0.00070 0.00634 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.94110 9.84620 0.09490 0.96382 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76280 9.72870 0.03410 0.35051 安聯中國東協基金 14.66000 14.39000 0.27000 1.87630 安聯中國策略基金-美元 9.85000 9.41000 0.44000 4.67588 安聯中國策略基金-新臺幣 12.72000 12.22000 0.50000 4.09165 安聯中華新思路基金-人民幣 12.38000 11.92000 0.46000 3.85906 安聯中華新思路基金-美元 11.50000 10.98000 0.52000 4.73588 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.76000 10.33000 0.43000 4.16263 安聯台灣大壩基金 24.58000 24.60000 -0.02000 -0.08130 安聯台灣科技基金 39.59000 39.57000 0.02000 0.05054 安聯台灣貨幣市場基金 12.50250 12.50200 0.00050 0.00400 安聯台灣智慧基金 26.56000 26.57000 -0.01000 -0.03764 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.04570 10.05200 -0.00630 -0.06267 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.89130 14.91400 -0.02270 -0.15221 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.46500 9.47940 -0.01440 -0.15191 安聯四季成長組合基金-美元 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.12000 11.18000 -0.06000 -0.53667 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.26270 12.27300 -0.01030 -0.08392 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.04280 10.05520 -0.01240 -0.12332 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.09120 12.10590 -0.01470 -0.12143 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.28660 9.29540 -0.00880 -0.09467 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.14750 9.15870 -0.01120 -0.12229 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.80520 8.81590 -0.01070 -0.12137 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.99000 10.94000 0.05000 0.45704 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.61000 10.66000 -0.05000 -0.46904 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.97480 11.98760 -0.01280 -0.10678 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.86950 10.87740 -0.00790 -0.07263 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.52750 10.53770 -0.01020 -0.09680 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.70580 8.71110 -0.00530 -0.06084 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.50390 8.50890 -0.00500 -0.05876 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.21040 8.21830 -0.00790 -0.09613 安聯全球人口趨勢基金 11.15000 11.17000 -0.02000 -0.17905 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.17000 35.40000 -0.23000 -0.64972 安聯全球油礦金趨勢基金 8.06000 8.14000 -0.08000 -0.98280 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.89500 11.91700 -0.02200 -0.18461 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.25390 10.27290 -0.01900 -0.18495 安聯全球新興市場基金 16.49000 16.21000 0.28000 1.72733 安聯全球農金趨勢基金 9.51000 9.59000 -0.08000 -0.83420 安聯全球綠能趨勢基金 8.34000 8.35000 -0.01000 -0.11976 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 安聯亞洲動態策略基金 20.93000 20.50000 0.43000 2.09756 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.08600 10.08630 -0.00030 -0.00297 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.78970 9.79000 -0.00030 -0.00306 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.52640 81.60990 -0.08350 -0.10232 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.09040 12.05010 0.04030 0.33444 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.22760 63.29600 -0.06840 -0.10806 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.29980 9.26870 0.03110 0.33554 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.57520 2.57710 -0.00190 -0.07373 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.38200 10.34440 0.03760 0.36348 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17560 2.18760 -0.01200 -0.54855 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.57900 8.54920 0.02980 0.34857 宏利台灣動力基金 27.34000 27.39000 -0.05000 -0.18255 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.72470 9.69360 0.03110 0.32083 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.50360 9.53150 -0.02790 -0.29271 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.57260 7.54620 0.02640 0.34984 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.52710 7.53730 -0.01020 -0.13533 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.47000 10.56000 -0.09000 -0.85227 宏利全球債券組合基金 12.84700 12.86440 -0.01740 -0.13526 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77040 2.76200 0.00840 0.30413 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.60360 11.59780 0.00580 0.05001 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.53980 8.53460 0.00520 0.06093 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.39990 2.42540 -0.02550 -1.05137 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.75760 10.80200 -0.04440 -0.41103 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.18180 3.09160 0.09020 2.91758 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.51030 0.49850 0.01180 2.36710 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.75000 14.43000 0.32000 2.21760 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72490 11.71290 0.01200 0.10245 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.38550 10.40380 -0.01830 -0.17590 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.03220 10.04110 -0.00890 -0.08864 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.71750 8.71200 0.00550 0.06313 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.33950 8.32790 0.01160 0.13929 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.23460 8.24000 -0.00540 -0.06553 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.19630 8.18830 0.00800 0.09770 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.73000 9.79000 -0.06000 -0.61287 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.74600 2.73810 0.00790 0.28852 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39800 0.39670 0.00130 0.32770 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.05860 12.04620 0.01240 0.10294 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90480 0.90250 0.00230 0.25485 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.21510 7.20700 0.00810 0.11239 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.00260 1.99650 0.00610 0.30553 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28800 0.28710 0.00090 0.31348 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.82290 8.81330 0.00960 0.10893 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31970 0.31910 0.00060 0.18803 宏利萬利貨幣市場基金 13.65070 13.65030 0.00040 0.00293 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.41000 2.32000 0.09000 3.87931 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.89000 10.57000 0.32000 3.02744 宏利臺灣股息收益基金 23.42000 23.50000 -0.08000 -0.34043 宏利澳幣保本基金 12.24120 12.24520 -0.00400 -0.03267 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.72000 9.80000 -0.08000 -0.81633 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.63000 9.67000 -0.04000 -0.41365 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.53000 10.58000 -0.05000 -0.47259 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.21000 10.29000 -0.08000 -0.77745 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.94000 10.87000 0.07000 0.64397 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.55000 10.35000 0.20000 1.93237 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.55000 9.42000 0.13000 1.38004 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.36000 11.21000 0.15000 1.33809 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.90600 9.91610 -0.01010 -0.10185 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.15160 9.13570 0.01590 0.17404 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.57960 8.61720 -0.03760 -0.43634 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.36450 10.40990 -0.04540 -0.43612 貝萊德亞美利加收益基金 8.92000 8.98000 -0.06000 -0.66815 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.51000 9.56000 -0.05000 -0.52301 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.34000 9.39000 -0.05000 -0.53248 貝萊德新台幣基金 12.94040 12.94010 0.00030 0.00232 貝萊德寶利基金 23.68000 23.76000 -0.08000 -0.33670 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27560 11.27630 -0.00070 -0.00621 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.86670 9.87900 -0.01230 -0.12451 保德信大中華基金-人民幣 9.05000 8.78000 0.27000 3.07517 保德信大中華基金-美元 8.91000 8.60000 0.31000 3.60465 保德信大中華基金-新台幣 26.43000 25.68000 0.75000 2.92056 保德信中小型股基金 37.81000 37.75000 0.06000 0.15894 保德信中國中小基金-人民幣 8.16000 7.90000 0.26000 3.29114 保德信中國中小基金-美元 7.84000 7.56000 0.28000 3.70370 保德信中國中小基金-新臺幣 7.54000 7.32000 0.22000 3.00546 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.94040 8.85490 0.08550 0.96557 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.00540 8.93240 0.07300 0.81725 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.07250 8.98400 0.08850 0.98508 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.84510 9.74910 0.09600 0.98471 保德信中國品牌基金-人民幣 8.46000 8.19000 0.27000 3.29670 保德信中國品牌基金-美元 8.45000 8.20000 0.25000 3.04878 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.16000 8.86000 0.30000 3.38600 保德信台商全方位基金 31.05000 31.13000 -0.08000 -0.25699 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.54000 27.57000 -0.03000 -0.10881 保德信全球消費商機基金 17.80000 17.94000 -0.14000 -0.78038 保德信全球基礎建設基金 11.72000 11.83000 -0.11000 -0.92984 保德信全球資源基金 7.49000 7.56000 -0.07000 -0.92593 保德信全球醫療生化基金-美元 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.21000 33.56000 -0.35000 -1.04291 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.04930 9.97750 0.07180 0.71962 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.04930 9.97750 0.07180 0.71962 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 9.99010 9.97940 0.01070 0.10722 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 9.99010 9.97940 0.01070 0.10722 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.48610 9.47700 0.00910 0.09602 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.34480 10.33620 0.00860 0.08320 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.97580 9.02320 -0.04740 -0.52531 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.77370 9.82540 -0.05170 -0.52619 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.01280 8.02580 -0.01300 -0.16198 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.65570 10.67300 -0.01730 -0.16209 保德信亞太基金 19.92000 19.50000 0.42000 2.15385 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.28460 8.30700 -0.02240 -0.26965 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.06840 11.09830 -0.02990 -0.26941 保德信店頭市場基金 27.00000 26.92000 0.08000 0.29718 保德信金平衡基金 28.36000 28.39000 -0.03000 -0.10567 保德信金滿意基金 38.87000 38.84000 0.03000 0.07724 保德信科技島基金 23.49000 23.52000 -0.03000 -0.12755 保德信高成長基金 84.99000 85.23000 -0.24000 -0.28159 保德信第一基金 22.99000 23.02000 -0.03000 -0.13032 保德信貨幣市場基金 15.78260 15.78200 0.00060 0.00380 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.21990 10.25110 -0.03120 -0.30436 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.35580 10.45090 -0.09510 -0.90997 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.47020 10.50400 -0.03380 -0.32178 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.93390 10.02690 -0.09300 -0.92751 保德信新世紀基金 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.87110 7.88780 -0.01670 -0.21172 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.75790 10.78070 -0.02280 -0.21149 保德信新興趨勢組合基金 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 保德信瑞騰基金 15.55220 15.55210 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 9.82000 9.87000 -0.05000 -0.50659 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.69650 9.68710 0.00940 0.09704 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.00510 9.99490 0.01020 0.10205 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.64780 9.65590 -0.00810 -0.08389 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.80420 9.80930 -0.00510 -0.05199 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.74270 9.72940 0.01330 0.13670 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.89750 9.88260 0.01490 0.15077 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.61990 9.61600 0.00390 0.04056 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.74200 9.73800 0.00400 0.04108 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.02790 10.05060 -0.02270 -0.22586 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.02610 9.99250 0.03360 0.33625 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.02460 9.99220 0.03240 0.32425 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.93770 9.92890 0.00880 0.08863 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.93770 9.92890 0.00880 0.08863 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.92460 9.89890 0.02570 0.25962 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.10620 10.09310 0.01310 0.12979 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.81840 9.80850 0.00990 0.10093 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.91410 9.90410 0.01000 0.10097 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.57220 9.55880 0.01340 0.14018 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.40780 9.39500 0.01280 0.13624 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.02100 9.99000 0.03100 0.31031 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.01740 9.98620 0.03120 0.31243 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.10480 10.09730 0.00750 0.07428 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.18270 10.17200 0.01070 0.10519 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.01340 10.00310 0.01030 0.10297 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.01380 10.00360 0.01020 0.10196 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.91710 1.92770 -0.01060 -0.54988 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65090 2.65240 -0.00150 -0.05655 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28830 0.28780 0.00050 0.17373 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43200 0.42920 0.00280 0.65238 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.24180 8.24380 -0.00200 -0.02426 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.58490 11.54580 0.03910 0.33865 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.34050 9.39150 -0.05100 -0.54304 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.54480 11.56930 -0.02450 -0.21177 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.44000 8.42840 0.01160 0.13763 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.47490 10.41810 0.05680 0.54520 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.13630 10.12780 0.00850 0.08393 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.04430 10.05090 -0.00660 -0.06567 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.05820 10.05190 0.00630 0.06267 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.69620 10.68830 0.00790 0.07391 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.97640 9.98350 -0.00710 -0.07112 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.71720 9.71070 0.00650 0.06694 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.10120 10.09440 0.00680 0.06736 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.71220 9.72380 -0.01160 -0.11929 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.94920 9.96280 -0.01360 -0.13651 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.37420 10.47880 -0.10460 -0.99821 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.07760 6.10250 -0.02490 -0.40803 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.61690 10.59850 0.01840 0.17361 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65410 11.65400 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.48000 16.46000 0.02000 0.12151 施羅德樂活中小基金-I類型 3770.35000 3766.65000 3.70000 0.09823 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.96300 9.82730 0.13570 1.38085 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.97160 10.77200 0.19960 1.85295 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.21820 10.03150 0.18670 1.86114 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.78570 8.66610 0.11960 1.38009 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.17760 9.01070 0.16690 1.85224 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.01660 8.85190 0.16470 1.86062 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.07440 9.93720 0.13720 1.38067 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.59660 10.40390 0.19270 1.85219 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.55350 10.36070 0.19280 1.86088 柏瑞五國金勢力建設基金 6.26000 6.19000 0.07000 1.13086 柏瑞巨人基金 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66300 13.66270 0.00030 0.00220 柏瑞全球金牌組合基金 15.41000 15.32000 0.09000 0.58747 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.36250 13.38860 -0.02610 -0.19494 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.79110 11.76710 0.02400 0.20396 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.37160 12.35290 0.01870 0.15138 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.60280 8.61960 -0.01680 -0.19490 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.62640 6.63940 -0.01300 -0.19580 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.56410 8.54670 0.01740 0.20359 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.30400 8.29590 0.00810 0.09764 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.52340 10.50750 0.01590 0.15132 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.18680 8.17640 0.01040 0.12720 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.96600 11.94170 0.02430 0.20349 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.57640 11.59900 -0.02260 -0.19484 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.89360 11.88200 0.01160 0.09763 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.26200 11.24500 0.01700 0.15118 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.78200 8.79920 -0.01720 -0.19547 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.56990 9.55040 0.01950 0.20418 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.49080 9.48160 0.00920 0.09703 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.35860 9.34440 0.01420 0.15196 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.23670 9.22490 0.01180 0.12791 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.09610 10.13260 -0.03650 -0.36022 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.00170 10.00740 -0.00570 -0.05696 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.86560 9.86740 -0.00180 -0.01824 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.94190 9.94610 -0.00420 -0.04223 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.70620 9.74130 -0.03510 -0.36032 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.50890 9.51440 -0.00550 -0.05781 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.47760 9.47940 -0.00180 -0.01899 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.55460 9.55860 -0.00400 -0.04185 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.07720 10.11360 -0.03640 -0.35991 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.00170 10.00740 -0.00570 -0.05696 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.86560 9.86750 -0.00190 -0.01926 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.94190 9.94620 -0.00430 -0.04323 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.70620 9.74130 -0.03510 -0.36032 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.50910 9.51460 -0.00550 -0.05781 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.47760 9.47940 -0.00180 -0.01899 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.55470 9.55880 -0.00410 -0.04289 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.55950 10.57690 -0.01740 -0.16451 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.79000 11.78010 0.00990 0.08404 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.16870 11.15480 0.01390 0.12461 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.80840 8.82300 -0.01460 -0.16548 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.50250 9.49450 0.00800 0.08426 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.37210 9.36040 0.01170 0.12499 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.27500 10.29200 -0.01700 -0.16518 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.97790 10.96870 0.00920 0.08388 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.79020 10.77670 0.01350 0.12527 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.80860 8.82320 -0.01460 -0.16547 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.50290 9.49490 0.00800 0.08426 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.37260 9.36090 0.01170 0.12499 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.17000 11.91000 0.26000 2.18304 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.01000 12.66000 0.35000 2.76461 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.53000 8.30000 0.23000 2.77108 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.97000 7.79000 0.18000 2.31065 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.82000 8.58000 0.24000 2.79720 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.51000 10.29000 0.22000 2.13800 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.56000 10.28000 0.28000 2.72374 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.80000 10.51000 0.29000 2.75928 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.37000 12.00000 0.37000 3.08333 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.48000 12.18000 0.30000 2.46305 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.20090 11.26900 -0.06810 -0.60431 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.27330 7.31750 -0.04420 -0.60403 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.21000 9.26000 -0.05000 -0.53996 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.47000 9.51000 -0.04000 -0.42061 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.07000 10.13000 -0.06000 -0.59230 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.29000 9.35000 -0.06000 -0.64171 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.47000 9.51000 -0.04000 -0.42061 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.29280 11.32620 -0.03340 -0.29489 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.00320 10.99890 0.00430 0.03909 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.11100 10.10670 0.00430 0.04255 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.16640 8.19060 -0.02420 -0.29546 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.18920 9.18550 0.00370 0.04028 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.22890 9.22500 0.00390 0.04228 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.58460 10.58040 0.00420 0.03970 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.91700 9.94630 -0.02930 -0.29458 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.09400 10.08970 0.00430 0.04262 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.51990 9.51610 0.00380 0.03993 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.82380 8.84990 -0.02610 -0.29492 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.75460 8.76030 -0.00570 -0.06507 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.25290 9.24900 0.00390 0.04217 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.74020 11.73770 0.00250 0.02130 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.24860 11.20510 0.04350 0.38822 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.66170 10.61930 0.04240 0.39927 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.88510 6.88370 0.00140 0.02034 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.62120 8.58790 0.03330 0.38775 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.22050 9.18390 0.03660 0.39852 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.09230 10.09020 0.00210 0.02081 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.67870 10.63620 0.04250 0.39958 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.33220 9.29610 0.03610 0.38833 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.78140 8.77950 0.00190 0.02164 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.41710 9.37970 0.03740 0.39873 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.06500 11.10290 -0.03790 -0.34135 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.68510 11.69200 -0.00690 -0.05901 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.69150 10.69700 -0.00550 -0.05142 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 8.92870 8.95930 -0.03060 -0.34154 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.46830 9.47380 -0.00550 -0.05805 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.46780 9.47270 -0.00490 -0.05173 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.01380 11.02030 -0.00650 -0.05898 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.87230 9.90610 -0.03380 -0.34120 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.18760 10.19280 -0.00520 -0.05102 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.33970 9.37170 -0.03200 -0.34145 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.08070 9.11190 -0.03120 -0.34241 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.68710 9.69280 -0.00570 -0.05881 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.23140 9.23610 -0.00470 -0.05089 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.49000 17.42000 0.07000 0.40184 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.21000 16.08000 0.13000 0.80846 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.72160 12.72200 -0.00040 -0.00314 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.18710 10.17480 0.01230 0.12089 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.15640 11.15050 0.00590 0.05291 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.76410 11.75840 0.00570 0.04848 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.66590 10.64260 0.02330 0.21893 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.15590 9.14480 0.01110 0.12138 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.70530 9.70010 0.00520 0.05361 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.58150 9.57690 0.00460 0.04803 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.61370 9.59270 0.02100 0.21892 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.28830 9.27710 0.01120 0.12073 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.51090 9.50580 0.00510 0.05365 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.27990 11.27440 0.00550 0.04878 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.55770 9.53680 0.02090 0.21915 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.18000 13.85000 0.33000 2.38267 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.99000 26.25000 -1.26000 -4.80000 國泰大中華基金 17.29000 17.38000 -0.09000 -0.51784 國泰小龍基金 13.66000 13.71000 -0.05000 -0.36470 國泰中小成長基金 36.37000 36.49000 -0.12000 -0.32886 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.87750 3.67710 0.20040 5.44995 國泰中國內需增長基金台幣級別 17.29000 16.44000 0.85000 5.17032 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.65300 0.61720 0.03580 5.80039 國泰中國內需增長基金美元級別 0.61440 0.58080 0.03360 5.78512 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.18220 2.18760 -0.00540 -0.24685 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.52990 9.56400 -0.03410 -0.35655 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.96430 8.03570 -0.07140 -0.88853 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31220 0.31190 0.00030 0.09618 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.57540 11.57440 0.00100 0.00864 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67490 1.66930 0.00560 0.33547 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.92880 9.94640 -0.01760 -0.17695 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32810 0.32690 0.00120 0.36708 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.01490 3.79870 0.21620 5.69142 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.89000 16.98000 0.91000 5.35925 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.57730 0.54450 0.03280 6.02388 國泰中港台基金人民幣級別 2.96490 2.79350 0.17140 6.13567 國泰中港台基金台幣級別 13.22000 12.49000 0.73000 5.84468 國泰中港台基金美元級別 0.43160 0.40530 0.02630 6.48902 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.02000 27.46000 -0.44000 -1.60233 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.67000 12.47000 0.20000 1.60385 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 34.25000 35.39000 -1.14000 -3.22125 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.32780 10.38040 -0.05260 -0.50672 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.09060 10.19060 -0.10000 -0.98130 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.11420 10.21430 -0.10010 -0.98000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33570 0.33530 0.00040 0.11930 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32780 0.32900 -0.00120 -0.36474 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32850 0.32970 -0.00120 -0.36397 國泰台灣貨幣市場基金 12.42060 12.42030 0.00030 0.00242 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.38890 2.40040 -0.01150 -0.47909 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.67000 10.75000 -0.08000 -0.74419 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34680 0.34730 -0.00050 -0.14397 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.48520 0.48440 0.00080 0.16515 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.48000 12.55000 -0.07000 -0.55777 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43180 0.43140 0.00040 0.09272 國泰全球資源基金台幣級別 5.42000 5.51000 -0.09000 -1.63339 國泰全球資源基金美元級別 0.17370 0.17540 -0.00170 -0.96921 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.39830 0.39890 -0.00060 -0.15041 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35830 0.35930 -0.00100 -0.27832 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42330 0.42390 -0.00060 -0.14154 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.62000 10.68000 -0.06000 -0.56180 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.41000 9.47000 -0.06000 -0.63358 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50130 0.50050 0.00080 0.15984 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.23000 20.51000 -0.28000 -1.36519 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.32000 21.29000 0.03000 0.14091 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.40470 2.37290 0.03180 1.34013 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.75550 10.63290 0.12260 1.15303 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.55190 9.48220 0.06970 0.73506 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.35000 0.34420 0.00580 1.68507 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31080 0.30700 0.00380 1.23779 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48650 0.47700 0.00950 1.99161 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.88000 10.70000 0.18000 1.68224 國泰亞洲成長基金美元級別 0.36580 0.35750 0.00830 2.32168 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.67000 17.41000 0.26000 1.49339 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.57500 0.56230 0.01270 2.25858 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.67000 0.00000 17.67000 0.00000 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.80050 0.00000 0.80050 0.00000 國泰科技生化基金 28.56000 28.73000 -0.17000 -0.59172 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.01000 27.33000 -0.32000 -1.17087 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.43000 13.40000 0.03000 0.22388 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 36.80600 37.51830 -0.71230 -1.89854 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.73690 20.53320 0.20370 0.99205 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 16.91800 17.31610 -0.39810 -2.29902 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 37.87070 38.27210 -0.40140 -1.04881 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.59790 39.88580 -0.28790 -0.72181 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.59490 42.83240 -0.23750 -0.55449 國泰紐幣2021保本基金 12.27870 12.28170 -0.00300 -0.02443 國泰紐幣八年期保本基金 12.57940 12.58030 -0.00090 -0.00715 國泰紐幣保本基金 12.50660 12.50690 -0.00030 -0.00240 國泰國泰基金台幣I級別 19.41000 19.49000 -0.08000 -0.41047 國泰國泰基金台幣級別 19.41000 19.49000 -0.08000 -0.41047 國泰富時中國A50基金 18.04000 18.30000 -0.26000 -1.42077 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.26000 10.33000 -0.07000 -0.67764 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.90000 9.99000 -0.09000 -0.90090 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33240 0.33280 -0.00040 -0.12019 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47200 0.47100 0.00100 0.21231 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.44220 10.48680 -0.04460 -0.42530 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.38050 7.44300 -0.06250 -0.83972 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35550 0.35490 0.00060 0.16906 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24010 0.24070 -0.00060 -0.24927 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.20920 2.15430 0.05490 2.54839 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.81120 9.59510 0.21610 2.25219 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31820 0.30930 0.00890 2.87747 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.27250 40.27000 0.00250 0.00621 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.84000 17.95000 -0.11000 -0.61281 國泰新興市場基金台幣級別 11.49000 11.18000 0.31000 2.77281 國泰新興市場基金美元級別 0.37400 0.36180 0.01220 3.37203 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.26110 2.26380 -0.00270 -0.11927 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46410 1.47420 -0.01010 -0.68512 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33830 0.33760 0.00070 0.20735 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33650 0.33420 0.00230 0.68821 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22120 0.22200 -0.00080 -0.36036 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.34360 10.33500 0.00860 0.08321 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.57210 6.60430 -0.03220 -0.48756 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.99000 14.90000 0.09000 0.60403 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 29.72000 30.06000 -0.34000 -1.13107 國泰價值卓越基金 12.65000 12.66000 -0.01000 -0.07899 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.92000 9.99000 -0.07000 -0.70070 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33940 0.33960 -0.00020 -0.05889 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.59320 38.56010 0.03310 0.08584 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.62000 19.62000 0.00000 0.00000 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.69000 18.41000 0.28000 1.52091 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.66000 17.83000 -0.17000 -0.95345 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.99660 12.01460 -0.01800 -0.14982 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39480 0.39440 0.00040 0.10142 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.00640 9.99250 0.01390 0.13910 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.97640 9.98120 -0.00480 -0.04809 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.90870 9.97410 -0.06540 -0.65570 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.00640 9.99250 0.01390 0.13910 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.97610 9.98090 -0.00480 -0.04809 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.90870 9.97410 -0.06540 -0.65570 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.24470 11.24370 0.00100 0.00889 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81630 9.78300 0.03330 0.34039 第一金大中華基金 23.59000 23.56000 0.03000 0.12733 第一金小型精選基金 28.65000 28.75000 -0.10000 -0.34783 第一金中國世紀基金-人民幣 12.06000 11.48000 0.58000 5.05226 第一金中國世紀基金-美元 7.51430 7.12910 0.38520 5.40321 第一金中國世紀基金-美元-N 7.51480 7.12970 0.38510 5.40135 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.81000 8.41000 0.40000 4.75624 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.80000 8.40000 0.40000 4.76190 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.52710 9.51650 0.01060 0.11139 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.14280 8.15330 -0.01050 -0.12878 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.70970 10.69700 0.01270 0.11872 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.27290 9.28490 -0.01200 -0.12924 第一金中概平衡基金 22.73000 22.67000 0.06000 0.26467 第一金台灣貨幣市場基金 15.26540 15.26480 0.00060 0.00393 第一金全家福貨幣市場基金 178.00600 178.00000 0.00600 0.00337 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.69910 9.57740 0.12170 1.27070 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.69930 9.57730 0.12200 1.27385 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.84000 9.78000 0.06000 0.61350 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.84000 9.78000 0.06000 0.61350 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.16380 13.21810 -0.05430 -0.41080 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.16460 13.21880 -0.05420 -0.41002 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.60000 12.73000 -0.13000 -1.02121 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.60000 12.73000 -0.13000 -1.02121 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.49330 9.49280 0.00050 0.00527 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.49550 9.49570 -0.00020 -0.00211 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.13570 9.16740 -0.03170 -0.34579 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.15970 9.19150 -0.03180 -0.34597 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.05600 10.05640 -0.00040 -0.00398 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.69260 9.72630 -0.03370 -0.34648 第一金全球大趨勢基金 22.30000 22.47000 -0.17000 -0.75656 第一金全球不動產證券化基金A 7.86410 7.92930 -0.06520 -0.82227 第一金全球不動產證券化基金B 5.56340 5.60950 -0.04610 -0.82182 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.21340 9.22980 -0.01640 -0.17769 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.21450 9.23100 -0.01650 -0.17875 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.91000 8.93000 -0.02000 -0.22396 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.91000 8.93000 -0.02000 -0.22396 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.68540 9.70260 -0.01720 -0.17727 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.68680 9.70400 -0.01720 -0.17725 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.26230 8.30120 -0.03890 -0.46861 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.86360 9.91010 -0.04650 -0.46922 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.42900 9.42730 0.00170 0.01803 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.42800 9.42620 0.00180 0.01910 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.76820 7.76410 0.00410 0.05281 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.76740 7.76340 0.00400 0.05152 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.59860 8.61500 -0.01640 -0.19037 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.59910 8.61550 -0.01640 -0.19035 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.11860 11.11720 0.00140 0.01259 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.11950 11.11800 0.00150 0.01349 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.89520 9.88990 0.00530 0.05359 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.60140 14.62930 -0.02790 -0.19071 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.03120 12.83980 0.19140 1.49068 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 13.04760 12.85600 0.19160 1.49035 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.25000 12.15000 0.10000 0.82305 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.28000 12.17000 0.11000 0.90386 第一金亞洲科技基金 17.53000 17.23000 0.30000 1.74115 第一金亞洲新興市場基金 12.38000 12.28000 0.10000 0.81433 第一金店頭市場基金 7.45000 7.47000 -0.02000 -0.26774 第一金創新趨勢基金 19.61000 19.74000 -0.13000 -0.65856 第一金電子基金 28.28000 28.21000 0.07000 0.24814 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.44000 18.47000 -0.03000 -0.16243 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.75000 20.64000 0.11000 0.53295 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 7.19000 6.99000 0.20000 2.86123 統一大中華中小基金(美元) 6.56000 6.33000 0.23000 3.63349 統一大中華中小基金(新台幣) 9.66000 9.37000 0.29000 3.09498 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 統一大東協高股息基金(美元) 9.33000 9.26000 0.07000 0.75594 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 統一大滿貫基金-A類型 29.37000 29.59000 -0.22000 -0.74349 統一大滿貫基金-I類型 29.37000 29.59000 -0.22000 -0.74349 統一大龍印基金 13.05000 12.87000 0.18000 1.39860 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.47000 8.11000 0.36000 4.43896 統一大龍騰中國基金(美元) 7.73000 7.34000 0.39000 5.31335 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.75000 8.36000 0.39000 4.66507 統一中小基金 21.82000 21.81000 0.01000 0.04585 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.61880 9.67690 -0.05810 -0.60040 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.95700 8.92550 0.03150 0.35292 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.66870 8.66440 0.00430 0.04963 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.53570 11.60540 -0.06970 -0.60058 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.67880 10.64130 0.03750 0.35240 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.32120 10.31610 0.00510 0.04944 統一台灣動力基金 14.86000 14.80000 0.06000 0.40541 統一全天候基金-A類型 98.11000 98.30000 -0.19000 -0.19329 統一全天候基金-I類型 98.24000 98.43000 -0.19000 -0.19303 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.27920 8.37670 -0.09750 -1.16394 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.98640 8.00370 -0.01730 -0.21615 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.94650 7.98780 -0.04130 -0.51704 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.62890 8.73050 -0.10160 -1.16374 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.33100 8.34900 -0.01800 -0.21559 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.28240 8.32550 -0.04310 -0.51769 統一全球債券組合基金 11.81840 11.82170 -0.00330 -0.02791 統一全球新科技基金(人民幣) 14.78000 14.92000 -0.14000 -0.93834 統一全球新科技基金(美元) 13.88000 13.90000 -0.02000 -0.14388 統一全球新科技基金(新台幣) 13.26000 13.35000 -0.09000 -0.67416 統一亞太基金 23.16000 22.54000 0.62000 2.75067 統一亞洲大金磚基金 11.29000 11.05000 0.24000 2.17195 統一奔騰基金 51.05000 51.40000 -0.35000 -0.68093 統一強棒貨幣市場基金 16.67410 16.67340 0.00070 0.00420 統一強漢基金(人民幣) 9.06000 8.83000 0.23000 2.60476 統一強漢基金(美元) 8.15000 7.87000 0.28000 3.55781 統一強漢基金(新台幣) 21.35000 20.75000 0.60000 2.89157 統一統信基金 25.62000 25.63000 -0.01000 -0.03902 統一黑馬基金 51.51000 51.79000 -0.28000 -0.54064 統一新亞洲科技能源基金 15.61000 15.41000 0.20000 1.29786 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.81140 7.80390 0.00750 0.09611 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.00830 9.99870 0.00960 0.09601 統一經建基金 41.04000 41.07000 -0.03000 -0.07305 統一龍馬基金 56.34000 56.60000 -0.26000 -0.45936 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 15.89000 16.02000 -0.13000 -0.81149 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 40.77000 40.93000 -0.16000 -0.39091 野村中國機會基金 12.15000 11.65000 0.50000 4.29185 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.42000 11.29000 0.13000 1.15146 野村台灣高股息基金 23.00000 22.93000 0.07000 0.30528 野村台灣運籌基金 30.96000 31.09000 -0.13000 -0.41814 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.38430 9.38920 -0.00490 -0.05219 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.29580 9.29770 -0.00190 -0.02044 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.36450 9.37210 -0.00760 -0.08109 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.69970 9.70470 -0.00500 -0.05152 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.53670 9.53860 -0.00190 -0.01992 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.46430 9.47410 -0.00980 -0.10344 野村平衡基金 17.27000 17.37000 -0.10000 -0.57571 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.78000 8.88000 -0.10000 -1.12613 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.28000 9.40000 -0.12000 -1.27660 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.75000 12.90000 -0.15000 -1.16279 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.63000 10.77000 -0.14000 -1.29991 野村全球生技醫療基金 16.68000 16.77000 -0.09000 -0.53667 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.99760 10.00310 -0.00550 -0.05498 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.93510 9.93640 -0.00130 -0.01308 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.91480 9.92810 -0.01330 -0.13396 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.99760 10.00310 -0.00550 -0.05498 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.93500 9.93640 -0.00140 -0.01409 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.91480 9.92820 -0.01340 -0.13497 野村全球品牌基金 25.80000 25.66000 0.14000 0.54560 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.52000 12.65000 -0.13000 -1.02767 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.93000 19.11000 -0.18000 -0.94192 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.93000 11.98000 -0.05000 -0.41736 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.00580 9.99100 0.01480 0.14813 野村全球短期收益基金-美元計價 10.41520 10.39910 0.01610 0.15482 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.29560 10.29290 0.00270 0.02623 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.18520 9.19520 -0.01000 -0.10875 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.94250 8.95950 -0.01700 -0.18974 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.53030 8.57700 -0.04670 -0.54448 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.96670 10.97870 -0.01200 -0.10930 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.44440 10.46410 -0.01970 -0.18826 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.02910 10.08330 -0.05420 -0.53752 野村成長基金 26.23000 26.40000 -0.17000 -0.64394 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.40410 8.28550 0.11860 1.43142 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.40020 8.28240 0.11780 1.42229 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.54830 8.47110 0.07720 0.91133 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.01560 8.88890 0.12670 1.42537 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.90250 8.77760 0.12490 1.42294 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.05830 8.97640 0.08190 0.91239 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.09000 7.84000 0.25000 3.18878 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.70000 11.34000 0.36000 3.17460 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.16100 9.14830 0.01270 0.13882 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.17720 9.16540 0.01180 0.12875 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.27740 9.29780 -0.02040 -0.21941 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.79260 9.77420 0.01840 0.18825 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.70930 9.69660 0.01270 0.13097 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.81990 9.84160 -0.02170 -0.22049 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.27700 8.28650 -0.00950 -0.11464 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.86700 8.85220 0.01480 0.16719 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.72030 8.70920 0.01110 0.12745 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.74820 12.76290 -0.01470 -0.11518 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.86920 11.84940 0.01980 0.16710 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.63170 9.61950 0.01220 0.12683 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.98950 9.97180 0.01770 0.17750 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.96870 9.96840 0.00030 0.00301 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.99910 10.00310 -0.00400 -0.03999 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.98780 9.97010 0.01770 0.17753 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.96700 9.96660 0.00040 0.00401 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.01420 10.01830 -0.00410 -0.04093 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.70500 9.68610 0.01890 0.19512 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.68130 9.68040 0.00090 0.00930 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.64700 9.70600 -0.05900 -0.60787 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.85540 9.86500 -0.00960 -0.09731 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.04700 10.02780 0.01920 0.19147 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.65230 9.64160 0.01070 0.11098 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.18840 9.19750 -0.00910 -0.09894 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.09210 11.10310 -0.01100 -0.09907 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.80680 9.85400 -0.04720 -0.47899 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.87330 10.88160 -0.00830 -0.07628 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.35150 10.36170 -0.01020 -0.09844 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.13040 10.17990 -0.04950 -0.48625 野村泰國基金 41.43000 41.18000 0.25000 0.60709 野村高科技基金 8.31000 8.38000 -0.07000 -0.83532 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.88770 9.94800 -0.06030 -0.60615 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.97000 9.97600 -0.00600 -0.06014 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.41610 10.42350 -0.00740 -0.07099 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.32760 9.33540 -0.00780 -0.08355 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.24940 9.30590 -0.05650 -0.60714 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.16630 9.16690 -0.00060 -0.00655 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.55720 11.56430 -0.00710 -0.06140 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.10350 13.12450 -0.02100 -0.16001 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.48590 10.49480 -0.00890 -0.08480 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.40480 10.46840 -0.06360 -0.60754 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.57210 10.57290 -0.00080 -0.00757 野村貨幣市場基金 16.28170 16.28110 0.00060 0.00369 野村新馬基金 15.13000 15.00000 0.13000 0.86667 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.90920 9.89890 0.01030 0.10405 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.80070 9.73180 0.06890 0.70799 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.80340 9.79410 0.00930 0.09496 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.74750 9.73450 0.01300 0.13355 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.70770 9.70820 -0.00050 -0.00515 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.72500 9.71840 0.00660 0.06791 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.82640 9.81330 0.01310 0.13349 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.76940 9.76980 -0.00040 -0.00409 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.89190 9.88640 0.00550 0.05563 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.74820 9.67640 0.07180 0.74201 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.67970 9.61400 0.06570 0.68338 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.64460 9.59050 0.05410 0.56410 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.74780 9.67620 0.07160 0.73996 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.67970 9.61400 0.06570 0.68338 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.64470 9.59050 0.05420 0.56514 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.95050 9.95050 0.00000 0.00000 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.76620 7.76640 -0.00020 -0.00258 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.59980 11.60010 -0.00030 -0.00259 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.61000 7.66000 -0.05000 -0.65274 野村精選貨幣市場基金 12.08610 12.08580 0.00030 0.00248 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.40000 11.35000 0.05000 0.44053 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 野村歐洲高股息基金季配型 7.52000 7.55000 -0.03000 -0.39735 野村歐洲高股息基金累積型 10.69000 10.73000 -0.04000 -0.37279 野村積極成長基金 11.06000 11.14000 -0.08000 -0.71813 野村優質基金-S類型新臺幣計價 7.97000 8.03000 -0.06000 -0.74720 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 29.01000 29.25000 -0.24000 -0.82051 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.22630 10.22190 0.00440 0.04304 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.49870 8.47460 0.02410 0.28438 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.82000 7.80410 0.01590 0.20374 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.72730 7.72470 0.00260 0.03366 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.65790 11.62460 0.03330 0.28646 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.45940 10.43810 0.02130 0.20406 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.36850 10.36510 0.00340 0.03280 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.02000 10.08000 -0.06000 -0.59524 野村環球基金-人民幣計價 15.34000 15.35000 -0.01000 -0.06515 野村環球基金-美元計價 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.66000 16.76000 -0.10000 -0.59666 野村鴻利基金 19.86000 20.00000 -0.14000 -0.70000 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86740 16.86710 0.00030 0.00178 野村鴻運基金 16.66000 16.73000 -0.07000 -0.41841 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.20000 9.01000 0.19000 2.10877 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.16000 11.92000 0.24000 2.01342 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.44000 9.36000 0.08000 0.85470 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.04000 13.91000 0.13000 0.93458 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.03750 10.04670 -0.00920 -0.09157 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.16580 13.17790 -0.01210 -0.09182 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.95290 9.94780 0.00510 0.05127 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.86740 9.83040 0.03700 0.37638 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.55270 9.54750 0.00520 0.05446 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.57510 9.55950 0.01560 0.16319 凱基台商天下基金 11.73000 11.57000 0.16000 1.38289 凱基台灣精五門基金 17.79000 17.85000 -0.06000 -0.33613 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 37.88930 38.31220 -0.42290 -1.10383 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 38.38600 38.60270 -0.21670 -0.56136 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.31200 40.47130 -0.15930 -0.39361 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.51000 9.57000 -0.06000 -0.62696 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.41450 10.40790 0.00660 0.06341 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.91000 12.46000 0.45000 3.61156 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.62820 11.18890 0.43930 3.92621 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.43000 11.07000 0.36000 3.25203 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55380 11.55330 0.00050 0.00433 凱基開創基金 23.54000 23.66000 -0.12000 -0.50719 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.73000 21.18000 -0.45000 -2.12465 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.14000 20.44820 -0.30820 -1.50722 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.39000 16.07000 0.32000 1.99129 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.69830 15.29560 0.40270 2.63278 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.22000 7.16000 0.06000 0.83799 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.62000 11.68000 -0.06000 -0.51370 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.27950 11.30300 -0.02350 -0.20791 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.77000 10.86000 -0.09000 -0.82873 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.53340 11.52780 0.00560 0.04858 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.79000 11.86000 -0.07000 -0.59022 凱基護城河基金-台幣計價A 12.48000 12.61000 -0.13000 -1.03093 凱基護城河基金-美元計價B 12.25870 12.30950 -0.05080 -0.41269 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.30000 14.12000 0.18000 1.27479 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.75000 31.69000 -0.94000 -2.96624 富邦NASDAQ-100基金 29.08000 29.79000 -0.71000 -2.38335 富邦上証180基金 27.16000 27.44000 -0.28000 -1.02041 富邦大中華成長基金-(美元) 0.17480 0.16840 0.00640 3.80048 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.38000 5.21000 0.17000 3.26296 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.73000 7.53000 0.20000 2.65604 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.53000 36.12000 -1.59000 -4.40199 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.06030 10.87470 0.18560 1.70671 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.21030 10.03410 0.17620 1.75601 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.76870 9.63970 0.12900 1.33822 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.60610 9.44500 0.16110 1.70566 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.79480 8.64310 0.15170 1.75516 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.42040 8.30920 0.11120 1.33828 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.23410 20.22010 0.01400 0.06924 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.41310 11.41200 0.00110 0.00964 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.37350 10.40730 -0.03380 -0.32477 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.74410 12.71950 0.02460 0.19340 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87090 1.86810 0.00280 0.14988 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.18310 9.16540 0.01770 0.19312 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.39570 1.39360 0.00210 0.15069 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.76020 11.74800 0.01220 0.10385 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70890 1.70610 0.00280 0.16412 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09770 10.08720 0.01050 0.10409 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48620 1.48370 0.00250 0.16850 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 9.98860 9.96830 0.02030 0.20365 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 9.96140 9.96000 0.00140 0.01406 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.18000 14.98000 0.20000 1.33511 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.84000 21.39000 -0.55000 -2.57129 富邦日本東証基金 21.17000 21.42000 -0.25000 -1.16713 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.25000 43.15000 0.10000 0.23175 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 43.45000 43.59000 -0.14000 -0.32117 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 48.22000 48.42000 -0.20000 -0.41305 富邦台灣心基金 19.16000 19.23000 -0.07000 -0.36401 富邦台灣釆吉50基金 45.39000 45.57000 -0.18000 -0.39500 富邦台灣科技指數基金 50.46000 50.77000 -0.31000 -0.61060 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.43070 39.88070 -0.45000 -1.12837 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.18920 41.47600 -0.28680 -0.69148 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28550 0.28590 -0.00040 -0.13991 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.97000 9.04000 -0.07000 -0.77434 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.51900 2.53010 -0.01110 -0.43872 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33690 0.33740 -0.00050 -0.14819 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.45470 10.45810 -0.00340 -0.03251 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17940 2.18910 -0.00970 -0.44310 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32190 0.32240 -0.00050 -0.15509 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 8.98640 8.98940 -0.00300 -0.03337 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.46000 21.07000 0.39000 1.85097 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.99000 15.32000 -0.33000 -2.15405 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.28000 26.52000 0.76000 2.86576 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65370 15.65310 0.00060 0.00383 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.70970 39.68740 0.02230 0.05619 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 38.17210 38.68750 -0.51540 -1.33221 富邦長紅基金 54.30000 54.49000 -0.19000 -0.34869 富邦科技基金 20.58000 20.69000 -0.11000 -0.53166 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.13820 40.55830 -0.42010 -1.03579 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.28090 38.07490 -0.79400 -2.08536 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.31120 38.88220 -0.57100 -1.46854 富邦恒生國企ETF基金 19.88000 20.04000 -0.16000 -0.79840 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.28000 14.00000 0.28000 2.00000 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.14000 26.97000 -0.83000 -3.07749 富邦高成長基金 20.90000 20.97000 -0.07000 -0.33381 富邦基金A類型 11.71000 11.77000 -0.06000 -0.50977 富邦基金I類型 11.71000 11.77000 -0.06000 -0.50977 富邦深証100基金 8.34000 8.42000 -0.08000 -0.95012 富邦富時歐洲ETF基金 19.31000 19.32000 -0.01000 -0.05176 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40810 0.40920 -0.00110 -0.26882 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.17150 12.15970 0.01180 0.09704 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.34500 9.33590 0.00910 0.09747 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30000 0.30090 -0.00090 -0.29910 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.66740 8.65900 0.00840 0.09701 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.14420 9.01090 0.13330 1.47932 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.62440 9.54220 0.08220 0.86144 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.92840 8.79830 0.13010 1.47869 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.39050 9.31030 0.08020 0.86141 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.66000 17.63000 0.03000 0.17016 富邦精準基金 39.95000 40.10000 -0.15000 -0.37406 富邦精銳中小基金 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.39000 15.42000 -0.03000 -0.19455 富邦臺灣公司治理100基金 20.75000 20.78000 -0.03000 -0.14437 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.12000 8.07000 0.05000 0.61958 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.89000 13.03000 -0.14000 -1.07444 富邦標普美國特別股ETF基金 19.07000 19.31000 -0.24000 -1.24288 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.91540 9.84920 0.06620 0.67214 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.71030 9.60460 0.10570 1.10051 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.80680 9.77560 0.03120 0.31916 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.60540 9.54120 0.06420 0.67287 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.36530 9.26330 0.10200 1.10112 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.44120 9.41120 0.03000 0.31877 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.77000 28.78000 -0.01000 -0.03475 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.68960 9.67350 0.01610 0.16643 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.62640 9.61070 0.01570 0.16336 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.64480 9.63370 0.01110 0.11522 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.68950 9.67340 0.01610 0.16644 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.62630 9.61070 0.01560 0.16232 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.64410 9.63310 0.01100 0.11419 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.30730 8.34230 -0.03500 -0.41955 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.82380 8.85770 -0.03390 -0.38272 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.57320 8.60970 -0.03650 -0.42394 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.44060 9.41430 0.02630 0.27936 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.44440 9.41850 0.02590 0.27499 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.18360 9.16060 0.02300 0.25108 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.26060 9.23980 0.02080 0.22511 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.09190 8.15450 -0.06260 -0.76767 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.11480 9.17980 -0.06500 -0.70808 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.62560 8.69250 -0.06690 -0.76963 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.23730 10.26310 -0.02580 -0.25139 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.01080 10.03600 -0.02520 -0.25110 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.55350 9.58100 -0.02750 -0.28703 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.76080 8.82690 -0.06610 -0.74885 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.40110 9.42840 -0.02730 -0.28955 富達卓越領航全球組合基金 14.37000 14.47000 -0.10000 -0.69109 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.31890 8.38160 -0.06270 -0.74807 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.00490 9.06950 -0.06460 -0.71228 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.71530 8.78100 -0.06570 -0.74821 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.60700 9.63070 -0.02370 -0.24609 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.57290 9.59680 -0.02390 -0.24904 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.30150 9.32870 -0.02720 -0.29157 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.81730 8.88380 -0.06650 -0.74855 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.38730 9.41360 -0.02630 -0.27938 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.74000 8.42000 0.32000 3.80048 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.34000 8.97000 0.37000 4.12486 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.18000 7.91000 0.27000 3.41340 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.09000 6.88000 0.21000 3.05233 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.10000 7.83000 0.27000 3.44828 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.89000 7.68000 0.21000 2.73438 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.61270 9.61410 -0.00140 -0.01456 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.07390 9.06940 0.00450 0.04962 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.66300 8.68120 -0.01820 -0.20965 富蘭克林華美中華基金 10.95000 10.68000 0.27000 2.52809 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 18.13000 18.22000 -0.09000 -0.49396 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.34000 18.31000 0.03000 0.16384 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.08000 10.13000 -0.05000 -0.49358 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.65530 7.68090 -0.02560 -0.33329 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.73100 8.73400 -0.00300 -0.03435 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.49600 9.49930 -0.00330 -0.03474 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.03160 9.06170 -0.03010 -0.33217 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.04070 11.02330 0.01740 0.15785 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.59750 8.58390 0.01360 0.15844 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.94090 8.92670 0.01420 0.15907 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.28860 13.27420 0.01440 0.10848 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.16450 10.15360 0.01090 0.10735 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.06800 10.05830 0.00970 0.09644 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.52700 7.51970 0.00730 0.09708 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.93620 8.92750 0.00870 0.09745 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.62380 10.64840 -0.02460 -0.23102 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.41750 7.43470 -0.01720 -0.23135 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.82390 8.84430 -0.02040 -0.23066 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.34530 10.35080 -0.00550 -0.05314 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.56130 7.56530 -0.00400 -0.05287 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.98800 8.00060 -0.01260 -0.15749 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.01200 8.99740 0.01460 0.16227 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.83720 9.82140 0.01580 0.16087 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.40580 12.42540 -0.01960 -0.15774 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.27000 8.23000 0.04000 0.48603 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.47000 8.48000 -0.01000 -0.11792 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.94000 8.96000 -0.02000 -0.22321 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.59000 8.65000 -0.06000 -0.69364 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.45000 11.53000 -0.08000 -0.69384 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.87000 8.86000 0.01000 0.11287 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.31000 8.36000 -0.05000 -0.59809 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.31000 9.14000 0.17000 1.85996 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.25000 9.09000 0.16000 1.76018 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.05000 9.88000 0.17000 1.72065 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.98000 8.86000 0.12000 1.35440 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.74000 9.61000 0.13000 1.35276 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.38950 12.41490 -0.02540 -0.20459 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.13000 10.20000 -0.07000 -0.68627 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.94000 10.02000 -0.08000 -0.79840 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.94000 10.02000 -0.08000 -0.79840 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.42000 9.37000 0.05000 0.53362 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.15000 9.11000 0.04000 0.43908 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390 富蘭克林華美第一富基金 33.21000 33.18000 0.03000 0.09042 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31330 10.31290 0.00040 0.00388 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.84000 8.88000 -0.04000 -0.45045 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.02000 9.11000 -0.09000 -0.98793 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.49000 9.58000 -0.09000 -0.93946 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.95000 14.05000 -0.10000 -0.71174 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.94000 12.99000 -0.05000 -0.38491 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.96000 15.11000 -0.15000 -0.99272 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.26960 7.28260 -0.01300 -0.17851 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.94130 9.80650 0.13480 1.37460 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.31150 9.28180 0.02970 0.31998 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.83040 10.79580 0.03460 0.32050 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.62290 6.62540 -0.00250 -0.03773 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.74640 8.72290 0.02350 0.26941 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.94110 9.91430 0.02680 0.27032 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.30020 10.30410 -0.00390 -0.03785 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 59.89000 0.00000 59.89000 0.00000 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 59.89000 0.00000 59.89000 0.00000 復華1至5年期高收益債券基金 19.99000 20.16000 -0.17000 -0.84325 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 復華人民幣貨幣市場基金 11.69050 11.68760 0.00290 0.02481 復華人生目標基金 34.95300 35.08740 -0.13440 -0.38304 復華大中華中小策略基金 8.06000 7.74000 0.32000 4.13437 復華中小精選基金 58.75000 59.35000 -0.60000 -1.01095 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 49.94670 50.07240 -0.12570 -0.25104 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.42000 8.10000 0.32000 3.95062 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.45000 7.19000 0.26000 3.61613 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.93000 10.79000 0.14000 1.29750 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.99000 9.86000 0.13000 1.31846 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.51000 9.39000 0.12000 1.27796 復華六年到期新興市場債券基金 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 復華台灣智能基金 11.45000 11.47000 -0.02000 -0.17437 復華全方位基金 25.44000 25.57000 -0.13000 -0.50841 復華全球大趨勢基金-美元 12.31000 12.31000 0.00000 0.00000 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.26000 19.37000 -0.11000 -0.56789 復華全球平衡基金-美元 8.95000 8.88000 0.07000 0.78829 復華全球平衡基金-新臺幣 19.00000 18.95000 0.05000 0.26385 復華全球物聯網科技基金-美元 14.43000 14.48000 -0.05000 -0.34530 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.82000 13.95000 -0.13000 -0.93190 復華全球原物料基金 8.63000 8.70000 -0.07000 -0.80460 復華全球消費基金-新臺幣 12.27000 12.25000 0.02000 0.16327 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.40050 11.41420 -0.01370 -0.12003 復華全球債券基金 13.09370 13.14240 -0.04870 -0.37056 復華全球債券組合基金 14.51000 14.52000 -0.01000 -0.06887 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.54000 13.55000 -0.01000 -0.07380 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 復華全球戰略配置強基金-美元 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 復華有利貨幣市場基金 13.44770 13.44730 0.00040 0.00297 復華亞太平衡基金 11.28000 11.12000 0.16000 1.43885 復華亞太成長基金 12.51000 12.53000 -0.02000 -0.15962 復華亞太神龍科技基金-美元 8.56000 8.57000 -0.01000 -0.11669 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.03000 9.09000 -0.06000 -0.66007 復華東協世紀基金 11.72000 11.58000 0.14000 1.20898 復華南非幣長期收益基金A 12.93000 12.85000 0.08000 0.62257 復華南非幣長期收益基金B 7.89000 7.84000 0.05000 0.63776 復華南非幣短期收益基金A 13.74000 13.72000 0.02000 0.14577 復華南非幣短期收益基金B 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272 復華美國新星基金-美元 11.74000 11.86000 -0.12000 -1.01180 復華美國新星基金-新臺幣 11.84000 12.01000 -0.17000 -1.41549 復華恒生基金 19.52000 19.82000 -0.30000 -1.51362 復華恒生單日反向一倍基金 9.28000 9.07000 0.21000 2.31533 復華恒生單日正向二倍基金 26.65000 27.88000 -1.23000 -4.41176 復華神盾基金 22.56520 22.69870 -0.13350 -0.58814 復華高成長基金 58.98000 59.67000 -0.69000 -1.15636 復華高益策略組合基金 12.95000 12.96000 -0.01000 -0.07716 復華貨幣市場基金 14.40920 14.40870 0.00050 0.00347 復華富時不動產證券化基金 18.03000 18.19000 -0.16000 -0.87960 復華富時台灣高股息低波動基金 50.01000 49.82000 0.19000 0.38137 復華復華基金 18.36000 18.58000 -0.22000 -1.18407 復華華人世紀基金 15.38000 14.97000 0.41000 2.73881 復華傳家二號基金 27.86830 27.95550 -0.08720 -0.31192 復華傳家基金 19.52830 19.49060 0.03770 0.19343 復華奧林匹克全球組合基金 14.49000 14.54000 -0.05000 -0.34388 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.14000 11.13000 0.01000 0.08985 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.61000 13.64000 -0.03000 -0.21994 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459 復華新興人民幣短期收益基金 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126 復華新興人民幣債券基金A 11.71000 11.70000 0.01000 0.08547 復華新興人民幣債券基金B 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.46000 18.65000 -0.19000 -1.01877 復華新興市場企業債券ETF基金 59.89000 0.00000 59.89000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431 復華新興市場高收益債券基金B 5.38000 5.36000 0.02000 0.37313 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.02000 11.96000 0.06000 0.50167 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.11000 12.06000 0.05000 0.41459 復華新興市場短期收益基金 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.58000 8.55000 0.03000 0.35088 復華滬深300 A股基金 19.89000 20.06000 -0.17000 -0.84746 復華數位經濟基金 43.13000 43.11000 0.02000 0.04639 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.70760 9.70220 0.00540 0.05566 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.51490 9.51840 -0.00350 -0.03677 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.86160 9.85610 0.00550 0.05580 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.63060 9.63400 -0.00340 -0.03529 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.52830 9.51690 0.01140 0.11979 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.99600 10.04500 -0.04900 -0.48780 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.55530 9.54320 0.01210 0.12679 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.02530 10.07390 -0.04860 -0.48243 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.55450 9.54240 0.01210 0.12680 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.02730 10.07590 -0.04860 -0.48234 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.96480 9.82250 0.14230 1.44871 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.88050 9.86750 0.01300 0.13175 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.85890 9.90620 -0.04730 -0.47748 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.92130 9.77390 0.14740 1.50810 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.79680 10.70760 0.08920 0.83305 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.81350 9.80140 0.01210 0.12345 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.92140 9.77400 0.14740 1.50808 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.79630 10.70700 0.08930 0.83403 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.81400 9.80180 0.01220 0.12447 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.82610 9.87400 -0.04790 -0.48511 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.08180 9.08590 -0.00410 -0.04512 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.14010 8.13120 0.00890 0.10945 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.08620 8.12670 -0.04050 -0.49836 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.45390 11.45910 -0.00520 -0.04538 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.28780 10.27660 0.01120 0.10899 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.33740 10.38920 -0.05180 -0.49859 景順主流基金 14.77000 14.70000 0.07000 0.47619 景順台灣科技基金 25.26000 25.18000 0.08000 0.31771 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.55000 9.50000 0.05000 0.52632 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.20000 9.25000 -0.05000 -0.54054 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.75000 8.80000 -0.05000 -0.56818 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.65000 10.70000 -0.05000 -0.46729 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020 景順全球科技基金 20.95000 21.27000 -0.32000 -1.50447 景順全球康健基金 18.83000 19.02000 -0.19000 -0.99895 景順貨幣市場基金 15.94840 15.94790 0.00050 0.00314 景順潛力基金 27.17000 27.06000 0.11000 0.40650 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.62000 13.73000 -0.11000 -0.80117 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.68000 12.87000 -0.19000 -1.47630 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.47000 10.52000 -0.05000 -0.47529 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.60000 10.72000 -0.12000 -1.11940 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.72000 10.78000 -0.06000 -0.55659 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.86000 10.98000 -0.12000 -1.09290 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.44000 9.51000 -0.07000 -0.73607 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.56000 9.69000 -0.13000 -1.34159 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.69000 9.77000 -0.08000 -0.81883 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.85000 10.00000 -0.15000 -1.50000 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.57180 8.54770 0.02410 0.28195 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.78730 7.77590 0.01140 0.14661 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.05060 11.01960 0.03100 0.28132 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.01910 10.00450 0.01460 0.14593 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.34000 7.11000 0.23000 3.23488 華南永昌中國A股基金(美元) 7.00000 6.74000 0.26000 3.85757 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.23000 9.91000 0.32000 3.22906 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.32550 9.32000 0.00550 0.05901 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.48310 9.53540 -0.05230 -0.54848 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.68320 9.67740 0.00580 0.05993 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.84960 9.90390 -0.05430 -0.54827 華南永昌永昌基金 16.62000 16.64000 -0.02000 -0.12019 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.92000 9.98000 -0.06000 -0.60120 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.92000 9.98000 -0.06000 -0.60120 華南永昌全球亨利組合基金 14.14140 14.14610 -0.00470 -0.03322 華南永昌全球神農水資源基金 9.90000 9.97000 -0.07000 -0.70211 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.27000 9.32000 -0.05000 -0.53648 華南永昌全球精品基金 15.41000 15.26000 0.15000 0.98296 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.42000 10.35000 0.07000 0.67633 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.61000 12.53000 0.08000 0.63847 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.46000 12.46000 0.00000 0.00000 華南永昌物聯網精選基金 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.22050 16.21980 0.00070 0.00432 華南永昌龍盈平衡基金 21.84130 21.94540 -0.10410 -0.47436 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94780 11.94730 0.00050 0.00419 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.16380 10.15390 0.00990 0.09750 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.00480 10.02380 -0.01900 -0.18955 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.71940 9.71000 0.00940 0.09681 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.53740 9.55550 -0.01810 -0.18942 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.94700 9.94040 0.00660 0.06640 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.73740 9.75880 -0.02140 -0.21929 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.60630 9.59980 0.00650 0.06771 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.39430 9.41500 -0.02070 -0.21986 華頓中小型基金 21.22000 21.25000 -0.03000 -0.14118 華頓中國多重機會平衡基金 11.17260 11.11000 0.06260 0.56346 華頓台灣基金 22.51000 22.66000 -0.15000 -0.66196 華頓平安貨幣市場基金 11.52970 11.52930 0.00040 0.00347 華頓全球時尚精品基金 15.92000 15.89000 0.03000 0.18880 華頓全球高收益債券基金A 13.30400 13.32440 -0.02040 -0.15310 華頓全球高收益債券基金B 8.11040 8.12290 -0.01250 -0.15389 華頓全球黑鑽油源基金 5.17000 5.20000 -0.03000 -0.57692 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.50080 2.41160 0.08920 3.69879 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.14330 10.78530 0.35800 3.31933 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36250 0.34870 0.01380 3.95756 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.19370 11.06300 0.13070 1.18142 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.12900 10.00310 0.12590 1.25861 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.91610 9.83610 0.08000 0.81333 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.88720 8.81540 0.07180 0.81448 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.15330 10.01010 0.14320 1.43056 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.13660 8.99650 0.14010 1.55727 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.00000 9.66000 0.34000 3.51967 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.58000 8.32000 0.26000 3.12500 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.23000 8.90000 0.33000 3.70787 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.46540 2.46760 -0.00220 -0.08916 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.01080 2.00780 0.00300 0.14942 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.51260 11.49640 0.01620 0.14091 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.22970 9.21670 0.01300 0.14105 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.35680 0.35620 0.00060 0.16844 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29210 0.29040 0.00170 0.58540 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.22000 3.10000 0.12000 3.87097 匯豐中國動力基金(台幣) 14.32000 13.86000 0.46000 3.31890 匯豐中國動力基金(美元) 0.47000 0.45000 0.02000 4.44444 匯豐台灣精典基金 22.30000 22.37000 -0.07000 -0.31292 匯豐全球趨勢組合基金 11.92000 12.03000 -0.11000 -0.91438 匯豐全球關鍵資源基金 7.95000 7.99000 -0.04000 -0.50063 匯豐安富基金 24.36000 24.41000 -0.05000 -0.20483 匯豐成功基金 39.62000 39.82000 -0.20000 -0.50226 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.76000 10.67000 0.09000 0.84349 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.96000 10.89000 0.07000 0.64279 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.54000 10.47000 0.07000 0.66858 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.54000 10.46000 0.08000 0.76482 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.54610 2.53910 0.00700 0.27569 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28880 2.28150 0.00730 0.31996 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.31070 11.27900 0.03170 0.28105 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.59820 7.56630 0.03190 0.42161 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36980 0.36790 0.00190 0.51644 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32450 0.32250 0.00200 0.62016 匯豐金磚動力基金 13.57000 13.31000 0.26000 1.95342 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98680 14.98650 0.00030 0.00200 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.74000 4.76000 -0.02000 -0.42017 匯豐新鑽動力基金 10.43000 10.26000 0.17000 1.65692 匯豐龍鳳基金-A類型 48.00000 48.15000 -0.15000 -0.31153 匯豐龍鳳基金-I類型 48.00000 48.15000 -0.15000 -0.31153 匯豐龍騰電子基金 32.24000 32.30000 -0.06000 -0.18576 匯豐雙高收益債券組合基金 12.04860 12.04490 0.00370 0.03072 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.47000 16.53000 -0.06000 -0.36298 新光中國成長基金(人民幣) 8.99000 8.62000 0.37000 4.29234 新光中國成長基金(美元) 9.00000 8.56000 0.44000 5.14019 新光中國成長基金(新臺幣) 8.90000 8.54000 0.36000 4.21546 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.48530 10.48130 0.00400 0.03816 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.59570 9.55720 0.03850 0.40284 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.82340 9.87600 -0.05260 -0.53260 新光台灣富貴基金 20.69000 20.61000 0.08000 0.38816 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.56000 9.67000 -0.11000 -1.13754 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.56000 8.66000 -0.10000 -1.15473 新光全球生技醫療基金(美元) 11.48000 11.25000 0.23000 2.04444 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.11000 10.99000 0.12000 1.09190 新光全球債券基金(A累積)美元 9.92190 9.94190 -0.02000 -0.20117 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.62730 9.73750 -0.11020 -1.13171 新光全球債券基金(B配息)美元 9.52310 9.54230 -0.01920 -0.20121 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.22830 9.33400 -0.10570 -1.13242 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.41000 8.75000 -0.34000 -3.88571 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.67000 9.98000 -0.31000 -3.10621 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.21000 9.32000 -0.11000 -1.18026 新光吉星貨幣市場基金 15.45650 15.45590 0.00060 0.00388 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.17000 9.27000 -0.10000 -1.07875 新光多重資產基金(A累積)美元 8.35000 8.36000 -0.01000 -0.11962 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.70000 8.78000 -0.08000 -0.91116 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.61000 8.68000 -0.07000 -0.80645 新光亞洲精選基金-美金 21.08000 20.51000 0.57000 2.77913 新光亞洲精選基金-新台幣 21.21000 20.82000 0.39000 1.87320 新光兩岸優勢基金 10.35000 9.97000 0.38000 3.81143 新光店頭基金 21.04000 21.14000 -0.10000 -0.47304 新光南非幣保本基金 12.06000 12.06000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.69000 9.81000 -0.12000 -1.22324 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.94000 9.06000 -0.12000 -1.32450 新光創新科技基金 13.19000 13.24000 -0.05000 -0.37764 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.72320 9.72620 -0.00300 -0.03084 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.92660 9.95080 -0.02420 -0.24320 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.58030 9.57980 0.00050 0.00522 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.13950 9.14230 -0.00280 -0.03063 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.33720 9.36000 -0.02280 -0.24359 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.00610 9.00700 -0.00090 -0.00999 新光澳幣八年期保本基金 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139 新光澳幣十年期保本基金 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 新光澳幣保本基金 11.99000 11.99000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.05030 10.05960 -0.00930 -0.09245 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.57290 9.58090 -0.00800 -0.08350 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.51130 9.53550 -0.02420 -0.25379 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.90640 9.93160 -0.02520 -0.25374 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.88220 9.88010 0.00210 0.02125 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.48490 9.48300 0.00190 0.02004 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.46100 9.47380 -0.01280 -0.13511 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.85460 9.86820 -0.01360 -0.13782 瑞銀全球創新趨勢基金 6.92000 6.90000 0.02000 0.28986 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.57000 8.53000 0.04000 0.46893 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.64060 9.62390 0.01670 0.17353 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.10250 9.08760 0.01490 0.16396 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.52330 9.50440 0.01890 0.19886 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.06110 9.04310 0.01800 0.19905 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.13870 9.12860 0.01010 0.11064 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.65670 9.64540 0.01130 0.11715 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.48960 13.50880 -0.01920 -0.14213 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.20200 8.21370 -0.01170 -0.14244 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 35.89120 36.40850 -0.51730 -1.42082 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 38.60560 39.29130 -0.68570 -1.74517 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.36960 36.86730 -0.49770 -1.34998 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 38.83710 39.37300 -0.53590 -1.36109 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 39.35870 39.62070 -0.26200 -0.66127 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 37.92800 38.35630 -0.42830 -1.11664 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.25910 11.25760 0.00150 0.01332 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97350 9.93950 0.03400 0.34207 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.20050 10.90400 0.29650 2.71919 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.36200 8.06400 0.29800 3.69544 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.62000 8.37000 0.25000 2.98686 群益大印度基金-人民幣 12.25390 12.03440 0.21950 1.82394 群益大印度基金-美元 11.51110 11.19860 0.31250 2.79053 群益大印度基金-新臺幣 10.88000 10.65000 0.23000 2.15962 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.76410 11.78340 -0.01930 -0.16379 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.33160 11.24350 0.08810 0.78356 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.80160 10.81930 -0.01770 -0.16360 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.49450 9.42070 0.07380 0.78338 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.44060 9.45610 -0.01550 -0.16392 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.33130 8.26650 0.06480 0.78389 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.78000 8.76000 0.02000 0.22831 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.02100 9.03580 -0.01480 -0.16379 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.22760 8.16360 0.06400 0.78397 群益中小型股基金 36.46000 36.43000 0.03000 0.08235 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.49950 9.43680 0.06270 0.66442 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.80900 8.66870 0.14030 1.61847 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.23450 8.15280 0.08170 1.00211 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.31310 8.25830 0.05480 0.66357 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.70840 7.58550 0.12290 1.62020 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.20640 7.13500 0.07140 1.00070 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.82410 9.83440 -0.01030 -0.10473 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.80650 10.81780 -0.01130 -0.10446 群益中國高收益債券基金-美元 10.43900 10.41800 0.02100 0.20157 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.62570 9.61750 0.00820 0.08526 群益中國新機會基金N-人民幣 7.71750 7.45370 0.26380 3.53918 群益中國新機會基金N-美元 7.07820 6.77200 0.30620 4.52156 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.54000 7.26000 0.28000 3.85675 群益中國新機會基金-人民幣 6.84430 6.61030 0.23400 3.53993 群益中國新機會基金-美元 7.56830 7.24090 0.32740 4.52154 群益中國新機會基金-新臺幣 7.20000 6.93000 0.27000 3.89610 群益平衡王基金 18.18580 18.16280 0.02300 0.12663 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.99000 8.05000 -0.06000 -0.74534 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.75000 5.79000 -0.04000 -0.69085 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.63320 10.77910 -0.14590 -1.35355 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.13770 10.18010 -0.04240 -0.41650 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.58000 9.68000 -0.10000 -1.03306 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.45620 9.58590 -0.12970 -1.35303 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.01510 9.05280 -0.03770 -0.41645 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.52000 8.60000 -0.08000 -0.93023 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.84660 9.89140 -0.04480 -0.45292 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.63200 9.67120 -0.03920 -0.40533 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.59000 9.66000 -0.07000 -0.72464 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.11640 9.15790 -0.04150 -0.45316 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.03330 9.07000 -0.03670 -0.40463 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.99000 9.06000 -0.07000 -0.77263 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.90360 9.94870 -0.04510 -0.45333 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.93410 9.97460 -0.04050 -0.40603 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.03000 10.11000 -0.08000 -0.79130 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.27690 9.31910 -0.04220 -0.45283 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.66510 9.70450 -0.03940 -0.40600 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.87000 9.94000 -0.07000 -0.70423 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.01630 10.05340 -0.03710 -0.36903 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.19120 7.21780 -0.02660 -0.36853 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.16030 10.15200 0.00830 0.08176 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.02440 10.01470 0.00970 0.09686 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.14220 10.16280 -0.02060 -0.20270 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.92500 9.91690 0.00810 0.08168 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.82520 9.81570 0.00950 0.09678 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.94070 9.96100 -0.02030 -0.20379 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.16040 10.15200 0.00840 0.08274 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.02430 10.01470 0.00960 0.09586 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.14230 10.16300 -0.02070 -0.20368 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.92510 9.91690 0.00820 0.08269 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.82520 9.81570 0.00950 0.09678 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.94070 9.96100 -0.02030 -0.20379 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.38740 9.41230 -0.02490 -0.26455 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.88000 10.98000 -0.10000 -0.91075 群益全球關鍵生技基金-美元 15.36020 15.40100 -0.04080 -0.26492 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.10000 15.23000 -0.13000 -0.85358 群益印度中小基金N-人民幣 9.96880 9.90140 0.06740 0.68071 群益印度中小基金N-美元 8.35870 8.22410 0.13460 1.63665 群益印度中小基金N-新臺幣 7.87000 7.79000 0.08000 1.02696 群益印度中小基金-人民幣 13.49550 13.40430 0.09120 0.68038 群益印度中小基金-美元 11.95530 11.76280 0.19250 1.63652 群益印度中小基金-新臺幣 13.78000 13.64000 0.14000 1.02639 群益多利策略組合基金 11.30000 11.32000 -0.02000 -0.17668 群益多重收益組合基金 13.43000 13.45000 -0.02000 -0.14870 群益多重資產組合基金 14.77000 14.74000 0.03000 0.20353 群益安家基金 22.63680 22.67650 -0.03970 -0.17507 群益安穩貨幣市場基金 16.09910 16.09850 0.00060 0.00373 群益那斯達克生技基金 21.99000 22.21000 -0.22000 -0.99054 群益亞太中小基金 10.47000 10.15000 0.32000 3.15271 群益亞太新趨勢平衡基金 15.25000 15.00000 0.25000 1.66667 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.54700 9.58060 -0.03360 -0.35071 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.28180 7.30740 -0.02560 -0.35033 群益店頭市場基金 81.61000 81.74000 -0.13000 -0.15904 群益東方盛世基金 8.31000 8.22000 0.09000 1.09489 群益東協成長基金-人民幣 12.62090 12.52190 0.09900 0.79061 群益東協成長基金-美元 11.06510 10.87500 0.19010 1.74805 群益東協成長基金-新臺幣 10.90000 10.78000 0.12000 1.11317 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.87940 10.87320 0.00620 0.05702 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.29250 10.27940 0.01310 0.12744 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.74630 9.76790 -0.02160 -0.22113 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.41200 9.40660 0.00540 0.05741 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.90720 8.89590 0.01130 0.12702 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.43250 8.45120 -0.01870 -0.22127 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.21060 9.20540 0.00520 0.05649 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.06570 9.05420 0.01150 0.12701 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.42040 9.44120 -0.02080 -0.22031 群益長安基金 24.30000 24.23000 0.07000 0.28890 群益美國新創亮點基金N-美元 9.61390 9.68420 -0.07030 -0.72592 群益美國新創亮點基金-美元 14.54330 14.64980 -0.10650 -0.72697 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.99000 14.18000 -0.19000 -1.33992 群益真善美基金 15.42140 15.39970 0.02170 0.14091 群益馬拉松基金 107.16000 108.09000 -0.93000 -0.86039 群益馬拉松基金I類型 107.32000 108.25000 -0.93000 -0.85912 群益深証中小板基金 10.81000 10.89000 -0.08000 -0.73462 群益創新科技基金 28.61000 28.51000 0.10000 0.35075 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.85320 8.57570 0.27750 3.23589 群益華夏盛世基金N-美元 8.13840 7.80910 0.32930 4.21688 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.45000 8.16000 0.29000 3.55392 群益華夏盛世基金-人民幣 9.64110 9.33890 0.30220 3.23593 群益華夏盛世基金-美元 8.97380 8.61070 0.36310 4.21685 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.75000 14.24000 0.51000 3.58146 群益奧斯卡基金 24.04000 24.13000 -0.09000 -0.37298 群益新興金鑽基金-美元 11.07600 10.75530 0.32070 2.98179 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.43000 8.24000 0.19000 2.30583 群益葛萊美基金 20.44000 20.45000 -0.01000 -0.04890 群益道瓊美國地產ETF基金 19.21000 19.53000 -0.32000 -1.63850 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.85000 8.81000 0.04000 0.45403 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.34000 11.46000 -0.12000 -1.04712 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.66140 11.64650 0.01490 0.12794 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.96280 10.92970 0.03310 0.30284 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.92270 10.89460 0.02810 0.25793 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.37390 8.36330 0.01060 0.12674 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.76130 8.73480 0.02650 0.30338 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.03000 8.05000 -0.02000 -0.24845 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.39480 8.37320 0.02160 0.25797 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.83270 9.80300 0.02970 0.30297 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.69090 9.66160 0.02930 0.30326 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.73000 8.72000 0.01000 0.11468 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.19000 25.22000 -0.03000 -0.11895 德信中國精選成長基金 10.36000 10.05000 0.31000 3.08458 德信台灣主流中小基金 16.00000 15.89000 0.11000 0.69226 德信新興股票組合基金 10.29000 10.12000 0.17000 1.67984 德信萬保貨幣市場基金 11.94320 11.94270 0.00050 0.00419 德信萬瑞基金 10.71840 10.75720 -0.03880 -0.36069 德信數位時代基金 24.74000 24.81000 -0.07000 -0.28214 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67180 11.67140 0.00040 0.00343 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.40000 13.42000 -0.02000 -0.14903 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.80000 17.96000 -0.16000 -0.89087 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.28490 10.32520 -0.04030 -0.39031 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.92580 14.98440 -0.05860 -0.39107 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 7.97300 8.02730 -0.05430 -0.67644 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.79110 10.79600 -0.00490 -0.04539 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.26200 11.26690 -0.00490 -0.04349 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.97620 13.06460 -0.08840 -0.67664 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.53000 16.61000 -0.08000 -0.48164 摩根中小基金 19.36000 19.58000 -0.22000 -1.12360 摩根中國A股基金 12.36000 11.78000 0.58000 4.92360 摩根中國A股基金(美元) 9.74000 9.22000 0.52000 5.63991 摩根中國亮點基金 12.01000 11.51000 0.50000 4.34405 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.64280 10.45240 0.19040 1.82159 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.85200 11.62330 0.22870 1.96760 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.04760 8.85090 0.19670 2.22237 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.02750 11.81230 0.21520 1.82183 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.89210 13.62400 0.26810 1.96785 摩根台灣金磚基金-累積型 17.38000 17.51000 -0.13000 -0.74243 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.38000 17.51000 -0.13000 -0.74243 摩根台灣增長基金 45.78000 45.98000 -0.20000 -0.43497 摩根平衡基金 26.72000 26.74000 -0.02000 -0.07479 摩根全球α基金 18.30000 18.45000 -0.15000 -0.81301 摩根全球平衡基金 14.56880 14.50580 0.06300 0.43431 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.41730 9.41560 0.00170 0.01806 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.43510 10.43160 0.00350 0.03355 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.82750 9.81640 0.01110 0.11308 摩根多元入息成長基金-累積型 11.14280 11.14080 0.00200 0.01795 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.81810 9.80700 0.01110 0.11318 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.17850 10.07700 0.10150 1.00724 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.15090 13.01970 0.13120 1.00770 摩根亞洲基金 52.84000 51.08000 1.76000 3.44558 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.19660 8.20900 -0.01240 -0.15105 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.59050 9.58800 0.00250 0.02607 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.47430 8.47010 0.00420 0.04959 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.99320 12.01140 -0.01820 -0.15152 摩根東方內需機會基金 16.75000 16.19000 0.56000 3.45893 摩根東方科技基金 30.87000 30.15000 0.72000 2.38806 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.39000 9.24000 0.15000 1.62338 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.74000 9.53000 0.21000 2.20357 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.18000 8.98000 0.20000 2.22717 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.09000 10.91000 0.18000 1.64986 摩根金龍收成基金 19.47000 18.74000 0.73000 3.89541 摩根第一貨幣市場基金 15.08950 15.08900 0.00050 0.00331 摩根絕對日本基金 13.37000 12.90000 0.47000 3.64341 摩根新金磚五國基金 11.07000 10.92000 0.15000 1.37363 摩根新絲路基金 9.10000 8.89000 0.21000 2.36220 摩根新興35基金 12.47000 12.18000 0.29000 2.38095 摩根新興日本基金 23.05000 22.78000 0.27000 1.18525 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.15040 7.12940 0.02100 0.29455 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.40030 9.37060 0.02970 0.31695 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.14960 9.11460 0.03500 0.38400 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.42070 10.39010 0.03060 0.29451 摩根新興科技基金 46.92000 47.43000 -0.51000 -1.07527 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.18050 8.19870 -0.01820 -0.22199 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.42950 10.45270 -0.02320 -0.22195 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.31880 8.26330 0.05550 0.67164 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.06410 8.96430 0.09980 1.11330 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.52050 8.42270 0.09780 1.16115 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.60770 9.54360 0.06410 0.67165 摩根龍揚基金 29.07000 27.97000 1.10000 3.93279 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.88000 9.97000 -0.09000 -0.90271 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 摩根環球股票收益基金-累積型 10.99000 11.09000 -0.10000 -0.90171 摩根總收益組合基金-月配息型 9.21690 9.21340 0.00350 0.03799 摩根總收益組合基金-累積型 11.17330 11.16900 0.00430 0.03850 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 20.53000 20.63000 -0.10000 -0.48473 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.63640 11.59440 0.04200 0.36224 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.85240 10.81260 0.03980 0.36809 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.83800 9.84060 -0.00260 -0.02642 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.00910 9.97300 0.03610 0.36198 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.38940 9.35500 0.03440 0.36772 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.50640 8.50860 -0.00220 -0.02586 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.95300 9.94520 0.00780 0.07843 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.97900 10.03220 -0.05320 -0.53029 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.33210 9.31750 0.01460 0.15669 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.44490 9.48780 -0.04290 -0.45216 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.05610 9.04200 0.01410 0.15594 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.16510 9.20680 -0.04170 -0.45293 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.90250 10.86930 0.03320 0.30545 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.66770 10.63650 0.03120 0.29333 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.84850 9.87410 -0.02560 -0.25926 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.28980 10.25840 0.03140 0.30609 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.05270 10.02320 0.02950 0.29432 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.28340 9.30760 -0.02420 -0.26000 聯邦金鑽平衡基金 19.87230 19.84310 0.02920 0.14715 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.96050 8.94450 0.01600 0.17888 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.22260 9.26250 -0.03990 -0.43077 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.94550 8.92960 0.01590 0.17806 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.20710 9.24690 -0.03980 -0.43041 聯邦貨幣市場基金 13.17410 13.17370 0.00040 0.00304 聯邦精選科技基金 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.96710 16.02400 -0.05690 -0.35509 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.74020 11.74170 -0.00150 -0.01277 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.27920 11.29480 -0.01560 -0.13812 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.80640 10.82140 -0.01500 -0.13861 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.71410 11.70230 0.01180 0.10083 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.93500 10.96920 -0.03420 -0.31178 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.36600 10.35560 0.01040 0.10043 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.46780 8.49430 -0.02650 -0.31197 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 32.54000 32.72000 -0.18000 -0.55012 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 15.27000 14.86000 0.41000 2.75908 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 15.42000 14.81000 0.61000 4.11884 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 10.16000 9.82000 0.34000 3.46232 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.42000 15.39000 0.03000 0.19493 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.14000 12.12000 0.02000 0.16502 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.81000 12.78000 0.03000 0.23474 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.02000 12.00000 0.02000 0.16667 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.68000 7.69000 -0.01000 -0.13004 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.66000 11.64000 0.02000 0.17182 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.27000 14.03000 0.24000 1.71062 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.27000 10.14000 0.13000 1.28205 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.50000 8.39000 0.11000 1.31108 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.34000 11.29000 0.05000 0.44287 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.05000 13.99000 0.06000 0.42888 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.50000 14.44000 0.06000 0.41551 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.43000 14.37000 0.06000 0.41754 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.93000 19.80000 0.13000 0.65657 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.05000 17.93000 0.12000 0.66927 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.43000 12.40000 0.03000 0.24194 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.82000 14.72000 0.10000 0.67935 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.55000 15.45000 0.10000 0.64725 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.62000 14.52000 0.10000 0.68871 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.77000 14.68000 0.09000 0.61308 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.13000 13.03000 0.10000 0.76746 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.13000 13.04000 0.09000 0.69018 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.75000 13.67000 0.08000 0.58522 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.31000 18.31000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.12000 17.12000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.06000 13.06000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.87000 13.87000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.91000 12.92000 -0.01000 -0.07740 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.91000 7.93000 -0.02000 -0.25221 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.83000 12.83000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.18000 14.17000 0.01000 0.07057 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.15000 14.14000 0.01000 0.07072 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 聯博貨幣市場基金 15.00450 15.00420 0.00030 0.00200 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.31180 10.33300 -0.02120 -0.20517 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.40520 13.39420 0.01100 0.08213 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.33250 7.34750 -0.01500 -0.20415 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.63000 13.63000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.67000 13.67000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.00000 9.03000 -0.03000 -0.33223 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 18.82000 18.92000 -0.10000 -0.52854 瀚亞中國A股基金-人民幣 10.70000 10.36000 0.34000 3.28185 瀚亞中國A股基金-新台幣 11.09000 10.75000 0.34000 3.16279 瀚亞外銷基金 37.58000 37.63000 -0.05000 -0.13287 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.42000 11.49000 -0.07000 -0.60923 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.27000 10.34000 -0.07000 -0.67698 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.80000 9.86000 -0.06000 -0.60852 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.02000 9.08000 -0.06000 -0.66079 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.59000 9.65000 -0.06000 -0.62176 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.42000 9.49000 -0.07000 -0.73762 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.67750 10.62960 0.04790 0.45063 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.25050 10.24070 0.00980 0.09570 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.11090 12.12690 -0.01600 -0.13194 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.16480 10.11640 0.04840 0.47843 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.35750 7.32430 0.03320 0.45329 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.83430 7.82680 0.00750 0.09582 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 7.94130 7.95180 -0.01050 -0.13205 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.02690 6.99340 0.03350 0.47902 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.63760 8.64910 -0.01150 -0.13296 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.05090 9.01030 0.04060 0.45060 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.16040 9.15160 0.00880 0.09616 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.00330 9.01530 -0.01200 -0.13311 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.38000 11.44000 -0.06000 -0.52448 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.60000 10.66000 -0.06000 -0.56285 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.46000 10.51000 -0.05000 -0.47574 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 9.73170 9.76160 -0.02990 -0.30630 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.87600 9.90620 -0.03020 -0.30486 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.70710 9.68420 0.02290 0.23647 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.73170 9.76160 -0.02990 -0.30630 瀚亞印度基金-人民幣 13.13000 12.90000 0.23000 1.78295 瀚亞印度基金-美元 12.28000 12.00000 0.28000 2.33333 瀚亞印度基金-新台幣 27.16000 26.71000 0.45000 1.68476 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.58000 11.58000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.43000 11.21000 0.22000 1.96253 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.17000 9.91000 0.26000 2.62361 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.29000 14.02000 0.27000 1.92582 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.03000 8.85000 0.18000 2.03390 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.69000 8.47000 0.22000 2.59740 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.68000 8.51000 0.17000 1.99765 瀚亞亞太基礎建設基金 11.25000 11.16000 0.09000 0.80645 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.64710 11.53440 0.11270 0.97708 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.35610 13.28650 0.06960 0.52384 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.54670 10.43160 0.11510 1.10338 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.31940 10.25160 0.06780 0.66136 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.59610 11.49700 0.09910 0.86196 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.90570 8.81970 0.08600 0.97509 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.66430 9.60510 0.05920 0.61634 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.71720 8.62210 0.09510 1.10298 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.51740 8.46150 0.05590 0.66064 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 8.97660 8.89970 0.07690 0.86407 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.11810 14.17510 -0.05700 -0.40211 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.64010 10.67540 -0.03530 -0.33067 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.37830 10.35680 0.02150 0.20759 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.23400 12.28340 -0.04940 -0.40217 瀚亞非洲基金-南非幣 10.94000 10.91000 0.03000 0.27498 瀚亞非洲基金-新臺幣 19.27000 19.07000 0.20000 1.04877 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.57480 13.57430 0.00050 0.00368 瀚亞美國高科技基金 25.65000 26.12000 -0.47000 -1.79939 瀚亞高科技基金 51.86000 52.05000 -0.19000 -0.36503 瀚亞理財通基金 25.70000 25.72000 -0.02000 -0.07776 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.06000 9.00000 0.06000 0.66667 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.64000 8.57000 0.07000 0.81680 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.29000 8.19000 0.10000 1.22100 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.45000 8.39000 0.06000 0.71514 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.59000 8.52000 0.07000 0.82160 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.33000 8.23000 0.10000 1.21507 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.46000 8.40000 0.06000 0.71429 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 8.98000 8.95000 0.03000 0.33520 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.72000 8.72000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.37000 8.34000 0.03000 0.35971 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.53000 8.54000 -0.01000 -0.11710 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.71000 8.71000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.48000 8.45000 0.03000 0.35503 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.61000 8.62000 -0.01000 -0.11601 瀚亞菁華基金 20.61000 20.65000 -0.04000 -0.19370 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.90130 12.84170 0.05960 0.46411 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 8.99040 8.94890 0.04150 0.46374 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.29870 10.21470 0.08400 0.82234 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.81770 10.89160 -0.07390 -0.67850 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.03830 9.92040 0.11790 1.18846 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.45440 9.41320 0.04120 0.43768 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.80840 9.83080 -0.02240 -0.22786 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.11180 8.04570 0.06610 0.82156 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.06060 8.11560 -0.05500 -0.67771 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.53890 8.43860 0.10030 1.18859 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 7.93330 7.89880 0.03450 0.43678 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.67190 7.68940 -0.01750 -0.22759 瀚亞電通網基金 13.17000 13.19000 -0.02000 -0.15163 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.44940 13.47050 -0.02110 -0.15664 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.36970 10.40610 -0.03640 -0.34979 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.61250 9.59460 0.01790 0.18656 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.24440 11.26200 -0.01760 -0.15628 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞歐洲基金 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------