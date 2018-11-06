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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/11/05  107/11/02  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.61640   10.61470   0.00170    0.01602
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.84470    9.81520   0.02950    0.30055
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.84740    9.81790   0.02950    0.30047
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.79330    9.77660   0.01670    0.17082
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.79340    9.77680   0.01660    0.16979
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.58000   21.08000   0.50000    2.37192
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         24.44000   21.39000   3.05000   14.25900
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.14220    9.12920   0.01300    0.14240
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.45080    9.43830   0.01250    0.13244
中國信託台灣活力基金                                               12.51000   12.57000  -0.06000   -0.47733
中國信託台灣優勢基金                                               14.59000   14.62000  -0.03000   -0.20520
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                  9.87000    9.96000  -0.09000   -0.90361
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.38000    9.51000  -0.13000   -1.36698
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.73000    8.84000  -0.11000   -1.24434
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.16000    9.23000  -0.07000   -0.75840
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.39000    8.48000  -0.09000   -1.06132
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     8.97000    9.07000  -0.10000   -1.10254
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.85770    9.89870  -0.04100   -0.41420
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.14770    9.18580  -0.03810   -0.41477
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.25580   10.24540   0.01040    0.10151
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.47930    9.46970   0.00960    0.10138
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.16780   10.30590  -0.13810   -1.34001
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.80970    8.92930  -0.11960   -1.33941
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.58850   10.55630   0.03220    0.30503
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.47390    9.44510   0.02880    0.30492
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
中國信託智能運動基金-美元                                           9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.82000    8.91000  -0.09000   -1.01010
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.72000    8.76000  -0.04000   -0.45662
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99620   10.99580   0.00040    0.00364
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.33450    9.35330  -0.01880   -0.20100
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.91310    8.93120  -0.01810   -0.20266
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.49840    9.49740   0.00100    0.01053
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.06440    9.06370   0.00070    0.00772
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.76000   10.86000  -0.10000   -0.92081
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.37000   10.46000  -0.09000   -0.86042
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.94000   10.97000  -0.03000   -0.27347
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.61000   10.64000  -0.03000   -0.28195
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元大2001基金                                                       52.65000   52.86000  -0.21000   -0.39728
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          38.06700   38.62630  -0.55930   -1.44798
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             36.62300   37.19310  -0.57010   -1.53281
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.75000   17.15000   0.60000    3.49854
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.47680   11.47560   0.00120    0.01046
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.52210   10.55140  -0.02930   -0.27769
元大上證50基金                                                     28.26000   28.60000  -0.34000   -1.18881
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.42000   10.11000   0.31000    3.06627
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.23000    8.98000   0.25000    2.78396
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.01000   12.66000   0.35000    2.76461
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.16000   11.78900   0.37100    3.14700
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.36100   15.95900   0.40200    2.51895
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.77700    9.57100   0.20600    2.15234
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.35200    9.18100   0.17100    1.86254
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.86000    2.80000   0.06000    2.14286
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.71000   12.50000   0.21000    1.68000
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.48670   45.50430  -0.01760   -0.03868
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.44600   10.45780  -0.01180   -0.11283
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.63330    9.64420  -0.01090   -0.11302
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.55770    9.59600  -0.03830   -0.39912
元大巴菲特基金                                                     24.22000   24.30000  -0.08000   -0.32922
元大日經225基金                                                    27.59000   28.02000  -0.43000   -1.53462
元大台商收成基金                                                   21.17000   21.33000  -0.16000   -0.75012
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.21000   13.14000   0.07000    0.53272
元大台灣50單日正向2倍基金                                          32.56000   32.95000  -0.39000   -1.18361
元大台灣中型100基金                                                29.41000   29.48000  -0.07000   -0.23745
元大台灣加權股價指數基金                                           23.31200   23.37400  -0.06200   -0.26525
元大台灣卓越50基金                                                 78.65000   78.96000  -0.31000   -0.39260
元大台灣金融基金                                                   17.58000   17.54000   0.04000    0.22805
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.50000   29.51000  -0.01000   -0.03389
元大台灣高股息基金                                                 24.13000   24.14000  -0.01000   -0.04143
元大台灣電子科技基金                                               32.65000   32.87000  -0.22000   -0.66930
元大全球ETF成長組合基金                                            10.07000   10.17000  -0.10000   -0.98328
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.26000   14.36000  -0.10000   -0.69638
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.76000   12.94000  -0.18000   -1.39104
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.91000    9.03000  -0.12000   -1.32890
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.61000   12.75000  -0.14000   -1.09804
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.80800   11.89900  -0.09100   -0.76477
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.65000    8.45000   0.20000    2.36686
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.57000    6.42000   0.15000    2.33645
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   7.90000    7.90000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.17000    6.17000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.15200    9.16500  -0.01300   -0.14184
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.22000   10.29000  -0.07000   -0.68027
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.04000    9.11000  -0.07000   -0.76839
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.75000   12.51000   0.24000    1.91847
元大全球農業商機基金                                               16.90000   17.09000  -0.19000   -1.11176
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.32000   10.35000  -0.03000   -0.28986
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.27000   10.30000  -0.03000   -0.29126
元大印尼指數基金                                                    8.55500    8.38300   0.17200    2.05177
元大印度指數基金                                                    9.02400    8.92300   0.10100    1.13191
元大印度基金                                                       11.52000   11.43000   0.09000    0.78740
元大多多基金                                                       15.33000   15.41000  -0.08000   -0.51914
元大多福基金                                                       46.75000   46.84000  -0.09000   -0.19214
元大亞太成長基金                                                    8.61000    8.61000   0.00000    0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.44350    8.46040  -0.01690   -0.19975
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.91300    6.92670  -0.01370   -0.19779
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.08500    9.00800   0.07700    0.85480
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.25000    9.23000   0.02000    0.21668
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.69200    9.60000   0.09200    0.95833
元大卓越基金                                                       40.92000   41.07000  -0.15000   -0.36523
元大店頭基金                                                        7.00000    7.00000   0.00000    0.00000
元大泛歐成長基金                                                    8.79000    8.84000  -0.05000   -0.56561
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.30780   10.30600   0.00180    0.01747
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.61880    9.60740   0.01140    0.11866
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.47770   31.81520  -0.33750   -1.06081
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   35.43760   36.19430  -0.75670   -2.09066
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        20.25170   20.06160   0.19010    0.94758
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        16.63600   17.03560  -0.39960   -2.34568
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.05690   38.62590  -0.56900   -1.47310
元大高科技基金                                                     16.78000   16.85000  -0.07000   -0.41543
元大得利貨幣市場基金                                               16.26870   16.26800   0.00070    0.00430
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99250   11.99210   0.00040    0.00334
元大富櫃50基金                                                     10.63000   10.56000   0.07000    0.66288
元大華夏中小基金                                                    6.50000    6.31000   0.19000    3.01109
元大新中國基金-人民幣                                               8.58000    8.34000   0.24000    2.87770
元大新中國基金-美元                                                 8.02100    7.77200   0.24900    3.20381
元大新中國基金-新台幣                                               7.96000    7.76000   0.20000    2.57732
元大新主流基金                                                     21.01000   21.11000  -0.10000   -0.47371
元大新東協平衡基金-美元                                             9.00500    8.93100   0.07400    0.82857
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.75000    8.73000   0.02000    0.22910
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                     9.87250    9.75800   0.11450    1.17340
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.11990    8.98510   0.13480    1.50026
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                               9.85840    9.77210   0.08630    0.88313
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.49410    8.41970   0.07440    0.88364
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.68960    9.69610  -0.00650   -0.06704
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.23940    9.24560  -0.00620   -0.06706
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.80580    9.87240  -0.06660   -0.67461
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.35420    9.41770  -0.06350   -0.67426
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.40480    9.41560  -0.01080   -0.11470
元大新興亞洲基金                                                   10.70000   10.47000   0.23000    2.19675
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.71300    8.65010   0.06290    0.72716
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.38190    8.32140   0.06050    0.72704
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        8.92440    8.91410   0.01030    0.11555
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.58890    8.57910   0.00980    0.11423
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.11480   15.11430   0.00050    0.00331
元大經貿基金                                                       32.65000   32.70000  -0.05000   -0.15291
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.82000    8.89000  -0.07000   -0.78740
元大實質多重資產基金-美元                                           8.10000    8.13500  -0.03500   -0.43024
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.52000    8.60000  -0.08000   -0.93023
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.51000   15.12000   0.39000    2.57937
元大滬深300單日正向2倍基金                                         13.09000   13.70000  -0.61000   -4.45255
元大摩臺基金                                                       36.25000   36.39000  -0.14000   -0.38472
元大標普500基金                                                    25.11000   25.50000  -0.39000   -1.52941
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.51000   13.47000   0.04000    0.29696
元大標普500單日正向2倍基金                                         31.38000   31.77000  -0.39000   -1.22757
元大標智滬深300基金                                                15.46000   15.59000  -0.13000   -0.83387
元大歐洲50基金                                                     23.13000   23.01000   0.12000    0.52151
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.43800    9.48210  -0.04410   -0.46509
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.20940   10.20830   0.00110    0.01078
元大績效基金                                                       43.93000   44.13000  -0.20000   -0.45321
元大韓國KOSPI200基金                                               20.37000   20.54000  -0.17000   -0.82765
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.86000   13.85000   0.01000    0.07220
日盛上選基金                                                       28.53000   28.58000  -0.05000   -0.17495
日盛小而美基金                                                     15.71000   15.77000  -0.06000   -0.38047
日盛中國內需動力基金                                                8.89000    8.53000   0.36000    4.22040
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.52730   11.59860  -0.07130   -0.61473
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.56880    9.62810  -0.05930   -0.61591
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.57780   11.56310   0.01470    0.12713
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.60550    9.59340   0.01210    0.12613
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.46030   10.48030  -0.02000   -0.19083
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.66270    8.67930  -0.01660   -0.19126
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.52000    9.22000   0.30000    3.25380
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.05000    8.68000   0.37000    4.26267
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.32000    8.99000   0.33000    3.67075
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.91000    9.80000   0.11000    1.12245
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.76000    9.57000   0.19000    1.98537
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.79000    9.65000   0.14000    1.45078
日盛日盛基金                                                       11.87000   11.88000  -0.01000   -0.08418
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.29000    9.26000   0.03000    0.32397
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 10.00000   10.07000  -0.07000   -0.69513
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.00150    9.99260   0.00890    0.08907
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.29670    9.28840   0.00830    0.08936
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.79460    9.81490  -0.02030   -0.20683
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.10580    9.12460  -0.01880   -0.20604
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.37170    2.38300  -0.01130   -0.47419
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.62900    1.63680  -0.00780   -0.47654
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.35930    0.35850   0.00080    0.22315
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24760    0.24700   0.00060    0.24291
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.88400   11.90390  -0.01990   -0.16717
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.05540    8.06890  -0.01350   -0.16731
日盛亞洲機會基金                                                    6.39000    6.22000   0.17000    2.73312
日盛首選基金                                                       14.84000   14.86000  -0.02000   -0.13459
日盛高科技基金                                                     15.53000   15.52000   0.01000    0.06443
日盛貨幣市場基金                                                   14.78300   14.78240   0.00060    0.00406
日盛新台商基金                                                     34.73000   34.71000   0.02000    0.05762
日盛精選五虎基金                                                   33.12000   33.20000  -0.08000   -0.24096
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.49720   13.49660   0.00060    0.00445
台新2000高科技基金                                                 25.03000   25.04000  -0.01000   -0.03994
台新MSCI中國基金                                                   18.95000   18.48000   0.47000    2.54329
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        19.28000   19.17000   0.11000    0.57381
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        18.45000   18.66000  -0.21000   -1.12540
台新大眾貨幣市場基金                                               14.17440   14.17380   0.00060    0.00423
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.47090   10.49350  -0.02260   -0.21537
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.52040   10.50040   0.02000    0.19047
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.06820   10.11050  -0.04230   -0.41838
台新中國通基金                                                     35.28000   35.36000  -0.08000   -0.22624
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.44600    0.42620   0.01980    4.64571
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.68800   13.16000   0.52800    4.01216
台新中國精選中小基金-美元                                           0.29130    0.27990   0.01140    4.07288
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.96000    8.66000   0.30000    3.46420
台新主流基金                                                       19.74000   19.69000   0.05000    0.25394
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      19.39000   19.71000  -0.32000   -1.62354
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.63490    0.64140  -0.00650   -1.01341
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.31000   14.55000  -0.24000   -1.64948
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.46740    0.47220  -0.00480   -1.01652
台新台灣中小基金                                                   27.81000   27.84000  -0.03000   -0.10776
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.52480    9.63130  -0.10650   -1.10577
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.81360    8.87010  -0.05650   -0.63697
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.27000    8.37000  -0.10000   -1.19474
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                 9.90640    9.96990  -0.06350   -0.63692
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.31000    9.43000  -0.12000   -1.27253
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.85390    9.78050   0.07340    0.75047
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.39000    9.39000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.70640   10.62650   0.07990    0.75189
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                       13.39000   13.33000   0.06000    0.45011
台新亞美短期債券基金                                               10.86080   10.86700  -0.00620   -0.05705
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.34210    8.34750  -0.00540   -0.06469
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27690    0.27540   0.00150    0.54466
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.70960   11.71710  -0.00750   -0.06401
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38330    0.38120   0.00210    0.55089
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09920   11.09880   0.00040    0.00360
台新高股息平衡基金                                                 27.20840   27.16210   0.04630    0.17046
台新智慧生活基金-美元                                               9.54840    9.56270  -0.01430   -0.14954
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.79000    9.86000  -0.07000   -0.70994
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.17120    8.10730   0.06390    0.78818
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.32550    8.31120   0.01430    0.17206
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.87230    8.80320   0.06910    0.78494
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.04810    9.03260   0.01550    0.17160
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.39330   10.40270  -0.00940   -0.09036
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33330    0.33150   0.00180    0.54299
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.67980    7.68670  -0.00690   -0.08977
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25940    0.25810   0.00130    0.50368
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.40000    5.32000   0.08000    1.50376
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.28000   20.43000  -0.15000   -0.73421
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.54900   10.60900  -0.06000   -0.56556
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             14.39000   14.67000  -0.28000   -1.90866
未來資產亞洲新富基金                                               18.09000   17.57000   0.52000    2.95959
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57710   12.57670   0.00040    0.00318
未來資產阿波羅基金                                                  9.80000    9.84000  -0.04000   -0.40650
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.15770   11.15680   0.00090    0.00807
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.89260    9.85670   0.03590    0.36422
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.08020    9.09710  -0.01690   -0.18577
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.39260   10.41190  -0.01930   -0.18536
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.64830    7.62200   0.02630    0.34505
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.81420    8.78400   0.03020    0.34381
永豐中小基金                                                       47.12000   47.37000  -0.25000   -0.52776
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.70030    1.70370  -0.00340   -0.19957
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.27290    2.27740  -0.00450   -0.19759
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.70140    7.68920   0.01220    0.15866
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                               9.98810    9.97230   0.01580    0.15844
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.23000    4.11000   0.12000    2.91971
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.90000   18.30000   0.60000    3.27869
永豐主流品牌基金                                                   16.96000   16.72000   0.24000    1.43541
永豐永豐基金                                                       31.30000   31.50000  -0.20000   -0.63492
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.35220    9.34160   0.01060    0.11347
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.49910    9.48750   0.01160    0.12227
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.25150    9.25940  -0.00790   -0.08532
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.39770    9.40580  -0.00810   -0.08612
永豐亞洲民生消費基金                                               10.54000   10.27000   0.27000    2.62902
永豐南非幣2021保本基金                                             13.16160   13.14430   0.01730    0.13162
永豐高科技基金                                                     20.90000   21.06000  -0.16000   -0.75973
永豐貨幣市場基金                                                   13.89400   13.89350   0.00050    0.00360
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.09980    2.11010  -0.01030   -0.48813
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.50220    2.51440  -0.01220   -0.48521
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.65280    7.66300  -0.01020   -0.13311
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.35880   10.37250  -0.01370   -0.13208
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.89990    6.90240  -0.00250   -0.03622
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.71410   10.71790  -0.00380   -0.03545
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.26000    9.05000   0.21000    2.32044
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.30000    7.07000   0.23000    3.25318
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.76000   16.31000   0.45000    2.75904
永豐臺灣加權ETF基金                                                49.33000   49.46000  -0.13000   -0.26284
永豐領航科技基金                                                   34.04000   34.31000  -0.27000   -0.78694
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.09000   10.96000   0.13000    1.18613
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.69000   10.58000   0.11000    1.03970
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.47000    9.43000   0.04000    0.42418
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.38000    9.33000   0.05000    0.53591
永豐趨勢平衡基金                                                   38.03000   38.17000  -0.14000   -0.36678
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.65000   11.64660   0.00340    0.02919
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.40600    9.39060   0.01540    0.16399
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.74670    9.73080   0.01590    0.16340
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.42300    9.41490   0.00810    0.08603
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.65470    9.64640   0.00830    0.08604
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.42090    9.40460   0.01630    0.17332
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.88660    9.86950   0.01710    0.17326
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.39740    9.38700   0.01040    0.11079
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.70980    9.69910   0.01070    0.11032
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.39000   10.14000   0.25000    2.46548
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.10000    8.87000   0.23000    2.59301
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.75000    9.48000   0.27000    2.84810
兆豐國際中小基金                                                   13.13000   13.24000  -0.11000   -0.83082
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.42000   12.82000   0.60000    4.68019
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          17.65000   16.87000   0.78000    4.62359
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          17.58000   16.73000   0.85000    5.08069
兆豐國際生命科學基金                                               15.35000   15.47000  -0.12000   -0.77569
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                   9.98180   10.03270  -0.05090   -0.50734
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.22460   10.23520  -0.01060   -0.10356
兆豐國際全球基金                                                   30.03000   30.14000  -0.11000   -0.36496
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.31370   10.31170   0.00200    0.01940
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.07660   10.06740   0.00920    0.09138
兆豐國際國民基金                                                   19.49000   19.50000  -0.01000   -0.05128
兆豐國際第一基金                                                   11.47000   11.57000  -0.10000   -0.86430
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.78630    9.79360  -0.00730   -0.07454
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.70700    7.71280  -0.00580   -0.07520
兆豐國際萬全基金                                                   18.59000   18.71000  -0.12000   -0.64137
兆豐國際電子基金                                                   22.41000   22.55000  -0.14000   -0.62084
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.77000   20.82000  -0.05000   -0.24015
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.60000   17.51000   0.09000    0.51399
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.79000   30.95000  -0.16000   -0.51696
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51320   12.51280   0.00040    0.00320
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.87750    9.85750   0.02000    0.20289
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.82880    9.81170   0.01710    0.17428
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.85780    9.84160   0.01620    0.16461
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.87910    9.85900   0.02010    0.20387
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.83590    9.81880   0.01710    0.17416
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.85680    9.84060   0.01620    0.16462
合庫台灣基金                                                        9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
合庫全球高收益債券基金A類型                                        10.98420   11.01280  -0.02860   -0.25970
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.87750   11.85960   0.01790    0.15093
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.62390   10.61100   0.01290    0.12157
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.38540   11.36530   0.02010    0.17685
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.95900    7.97970  -0.02070   -0.25941
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.29150    9.27880   0.01270    0.13687
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.85660    8.84590   0.01070    0.12096
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.75850    8.74230   0.01620    0.18531
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.10330    9.09230   0.01100    0.12098
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.27000   10.30000  -0.03000   -0.29126
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.06000   11.02000   0.04000    0.36298
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.40000    9.42000  -0.02000   -0.21231
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.28000   10.25000   0.03000    0.29268
合庫全球新興市場基金                                                8.84000    8.67000   0.17000    1.96078
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.86000    8.87000  -0.01000   -0.11274
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.12000    9.10000   0.02000    0.21978
合庫貨幣市場基金                                                   10.13850   10.13810   0.00040    0.00395
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.31370    9.29630   0.01740    0.18717
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.56660    9.54540   0.02120    0.22210
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.84420    9.85320  -0.00900   -0.09134
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.28090   11.25310   0.02780    0.24704
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.56500   13.54650   0.01850    0.13657
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.55560    8.53810   0.01750    0.20496
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.23320    9.21270   0.02050    0.22252
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.67600    7.68300  -0.00700   -0.09111
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.53870    8.51840   0.02030    0.23831
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.99550    9.98190   0.01360    0.13625
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.85000    9.93000  -0.08000   -0.80564
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.93000   10.02000  -0.09000   -0.89820
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.59000    9.66000  -0.07000   -0.72464
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.74000    9.82000  -0.08000   -0.81466
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.58000    9.62000  -0.04000   -0.41580
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.83000    9.74000   0.09000    0.92402
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.77000    9.68000   0.09000    0.92975
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.93000    9.83000   0.10000    1.01729
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.86000    9.77000   0.09000    0.92119
安本標準兩岸價值基金                                               10.23000    9.81000   0.42000    4.28135
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.70000    9.74000  -0.04000   -0.41068
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.03960   11.03890   0.00070    0.00634
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.94110    9.84620   0.09490    0.96382
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.76280    9.72870   0.03410    0.35051
安聯中國東協基金                                                   14.66000   14.39000   0.27000    1.87630
安聯中國策略基金-美元                                               9.85000    9.41000   0.44000    4.67588
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.72000   12.22000   0.50000    4.09165
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.38000   11.92000   0.46000    3.85906
安聯中華新思路基金-美元                                            11.50000   10.98000   0.52000    4.73588
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.76000   10.33000   0.43000    4.16263
安聯台灣大壩基金                                                   24.58000   24.60000  -0.02000   -0.08130
安聯台灣科技基金                                                   39.59000   39.57000   0.02000    0.05054
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50250   12.50200   0.00050    0.00400
安聯台灣智慧基金                                                   26.56000   26.57000  -0.01000   -0.03764
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.04570   10.05200  -0.00630   -0.06267
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.89130   14.91400  -0.02270   -0.15221
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.46500    9.47940  -0.01440   -0.15191
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.89000   10.88000   0.01000    0.09191
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.12000   11.18000  -0.06000   -0.53667
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.26270   12.27300  -0.01030   -0.08392
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.04280   10.05520  -0.01240   -0.12332
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.09120   12.10590  -0.01470   -0.12143
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.28660    9.29540  -0.00880   -0.09467
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.14750    9.15870  -0.01120   -0.12229
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.80520    8.81590  -0.01070   -0.12137
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.99000   10.94000   0.05000    0.45704
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.87000   10.89000  -0.02000   -0.18365
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.61000   10.66000  -0.05000   -0.46904
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.81000    9.77000   0.04000    0.40942
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.21000    9.23000  -0.02000   -0.21668
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.88000   10.85000   0.03000    0.27650
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.37000   10.40000  -0.03000   -0.28846
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.64000    9.61000   0.03000    0.31217
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.20000    9.23000  -0.03000   -0.32503
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                11.97480   11.98760  -0.01280   -0.10678
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.86950   10.87740  -0.00790   -0.07263
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.52750   10.53770  -0.01020   -0.09680
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.70580    8.71110  -0.00530   -0.06084
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.50390    8.50890  -0.00500   -0.05876
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.21040    8.21830  -0.00790   -0.09613
安聯全球人口趨勢基金                                               11.15000   11.17000  -0.02000   -0.17905
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        35.17000   35.40000  -0.23000   -0.64972
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.06000    8.14000  -0.08000   -0.98280
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.89500   11.91700  -0.02200   -0.18461
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.25390   10.27290  -0.01900   -0.18495
安聯全球新興市場基金                                               16.49000   16.21000   0.28000    1.72733
安聯全球農金趨勢基金                                                9.51000    9.59000  -0.08000   -0.83420
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.34000    8.35000  -0.01000   -0.11976
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
安聯亞洲動態策略基金                                               20.93000   20.50000   0.43000    2.09756
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.08600   10.08630  -0.00030   -0.00297
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.78970    9.79000  -0.00030   -0.00306
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               81.52640   81.60990  -0.08350   -0.10232
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.09040   12.05010   0.04030    0.33444
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.22760   63.29600  -0.06840   -0.10806
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.29980    9.26870   0.03110    0.33554
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.57520    2.57710  -0.00190   -0.07373
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.38200   10.34440   0.03760    0.36348
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.17560    2.18760  -0.01200   -0.54855
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.57900    8.54920   0.02980    0.34857
宏利台灣動力基金                                                   27.34000   27.39000  -0.05000   -0.18255
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.72470    9.69360   0.03110    0.32083
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.50360    9.53150  -0.02790   -0.29271
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.57260    7.54620   0.02640    0.34984
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.52710    7.53730  -0.01020   -0.13533
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.47000   10.56000  -0.09000   -0.85227
宏利全球債券組合基金                                               12.84700   12.86440  -0.01740   -0.13526
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.77040    2.76200   0.00840    0.30413
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.60360   11.59780   0.00580    0.05001
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.53980    8.53460   0.00520    0.06093
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.39990    2.42540  -0.02550   -1.05137
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.75760   10.80200  -0.04440   -0.41103
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.18180    3.09160   0.09020    2.91758
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.51030    0.49850   0.01180    2.36710
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.75000   14.43000   0.32000    2.21760
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.72490   11.71290   0.01200    0.10245
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.38550   10.40380  -0.01830   -0.17590
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.03220   10.04110  -0.00890   -0.08864
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.71750    8.71200   0.00550    0.06313
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.33950    8.32790   0.01160    0.13929
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.23460    8.24000  -0.00540   -0.06553
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.19630    8.18830   0.00800    0.09770
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.81000    9.86000  -0.05000   -0.50710
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.73000    9.79000  -0.06000   -0.61287
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.74600    2.73810   0.00790    0.28852
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39800    0.39670   0.00130    0.32770
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.05860   12.04620   0.01240    0.10294
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90480    0.90250   0.00230    0.25485
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.21510    7.20700   0.00810    0.11239
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.00260    1.99650   0.00610    0.30553
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28800    0.28710   0.00090    0.31348
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.82290    8.81330   0.00960    0.10893
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.31970    0.31910   0.00060    0.18803
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65070   13.65030   0.00040    0.00293
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.41000    2.32000   0.09000    3.87931
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.89000   10.57000   0.32000    3.02744
宏利臺灣股息收益基金                                               23.42000   23.50000  -0.08000   -0.34043
宏利澳幣保本基金                                                   12.24120   12.24520  -0.00400   -0.03267
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.72000    9.80000  -0.08000   -0.81633
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.58000    9.55000   0.03000    0.31414
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.63000    9.67000  -0.04000   -0.41365
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.13000   10.17000  -0.04000   -0.39331
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.53000   10.58000  -0.05000   -0.47259
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.21000   10.29000  -0.08000   -0.77745
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.94000   10.87000   0.07000    0.64397
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.55000   10.35000   0.20000    1.93237
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.55000    9.42000   0.13000    1.38004
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.36000   11.21000   0.15000    1.33809
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.90600    9.91610  -0.01010   -0.10185
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.15160    9.13570   0.01590    0.17404
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.57960    8.61720  -0.03760   -0.43634
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.36450   10.40990  -0.04540   -0.43612
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.92000    8.98000  -0.06000   -0.66815
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.62000    9.68000  -0.06000   -0.61983
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.51000    9.56000  -0.05000   -0.52301
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.34000    9.39000  -0.05000   -0.53248
貝萊德新台幣基金                                                   12.94040   12.94010   0.00030    0.00232
貝萊德寶利基金                                                     23.68000   23.76000  -0.08000   -0.33670
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.27560   11.27630  -0.00070   -0.00621
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.86670    9.87900  -0.01230   -0.12451
保德信大中華基金-人民幣                                             9.05000    8.78000   0.27000    3.07517
保德信大中華基金-美元                                               8.91000    8.60000   0.31000    3.60465
保德信大中華基金-新台幣                                            26.43000   25.68000   0.75000    2.92056
保德信中小型股基金                                                 37.81000   37.75000   0.06000    0.15894
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.16000    7.90000   0.26000    3.29114
保德信中國中小基金-美元                                             7.84000    7.56000   0.28000    3.70370
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.54000    7.32000   0.22000    3.00546
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.94040    8.85490   0.08550    0.96557
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.00540    8.93240   0.07300    0.81725
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.07250    8.98400   0.08850    0.98508
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.84510    9.74910   0.09600    0.98471
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.46000    8.19000   0.27000    3.29670
保德信中國品牌基金-美元                                             8.45000    8.20000   0.25000    3.04878
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           9.16000    8.86000   0.30000    3.38600
保德信台商全方位基金                                               31.05000   31.13000  -0.08000   -0.25699
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.54000   27.57000  -0.03000   -0.10881
保德信全球消費商機基金                                             17.80000   17.94000  -0.14000   -0.78038
保德信全球基礎建設基金                                             11.72000   11.83000  -0.11000   -0.92984
保德信全球資源基金                                                  7.49000    7.56000  -0.07000   -0.92593
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.05000   10.10000  -0.05000   -0.49505
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.21000   33.56000  -0.35000   -1.04291
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.04930    9.97750   0.07180    0.71962
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.04930    9.97750   0.07180    0.71962
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                              9.99010    9.97940   0.01070    0.10722
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                                9.99010    9.97940   0.01070    0.10722
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.48610    9.47700   0.00910    0.09602
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.34480   10.33620   0.00860    0.08320
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 8.97580    9.02320  -0.04740   -0.52531
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.77370    9.82540  -0.05170   -0.52619
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.01280    8.02580  -0.01300   -0.16198
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.65570   10.67300  -0.01730   -0.16209
保德信亞太基金                                                     19.92000   19.50000   0.42000    2.15385
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.28460    8.30700  -0.02240   -0.26965
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.06840   11.09830  -0.02990   -0.26941
保德信店頭市場基金                                                 27.00000   26.92000   0.08000    0.29718
保德信金平衡基金                                                   28.36000   28.39000  -0.03000   -0.10567
保德信金滿意基金                                                   38.87000   38.84000   0.03000    0.07724
保德信科技島基金                                                   23.49000   23.52000  -0.03000   -0.12755
保德信高成長基金                                                   84.99000   85.23000  -0.24000   -0.28159
保德信第一基金                                                     22.99000   23.02000  -0.03000   -0.13032
保德信貨幣市場基金                                                 15.78260   15.78200   0.00060    0.00380
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.21990   10.25110  -0.03120   -0.30436
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.35580   10.45090  -0.09510   -0.90997
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.47020   10.50400  -0.03380   -0.32178
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.93390   10.02690  -0.09300   -0.92751
保德信新世紀基金                                                    9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.87110    7.88780  -0.01670   -0.21172
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.75790   10.78070  -0.02280   -0.21149
保德信新興趨勢組合基金                                             10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
保德信瑞騰基金                                                     15.55220   15.55210   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                                  9.82000    9.87000  -0.05000   -0.50659
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.69650    9.68710   0.00940    0.09704
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.00510    9.99490   0.01020    0.10205
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.64780    9.65590  -0.00810   -0.08389
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.80420    9.80930  -0.00510   -0.05199
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.74270    9.72940   0.01330    0.13670
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.89750    9.88260   0.01490    0.15077
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.61990    9.61600   0.00390    0.04056
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.74200    9.73800   0.00400    0.04108
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.02790   10.05060  -0.02270   -0.22586
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.02610    9.99250   0.03360    0.33625
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.02460    9.99220   0.03240    0.32425
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.93770    9.92890   0.00880    0.08863
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.93770    9.92890   0.00880    0.08863
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.92460    9.89890   0.02570    0.25962
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.10620   10.09310   0.01310    0.12979
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.81840    9.80850   0.00990    0.10093
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.91410    9.90410   0.01000    0.10097
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.57220    9.55880   0.01340    0.14018
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.40780    9.39500   0.01280    0.13624
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.02100    9.99000   0.03100    0.31031
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.01740    9.98620   0.03120    0.31243
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.10480   10.09730   0.00750    0.07428
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.18270   10.17200   0.01070    0.10519
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.01340   10.00310   0.01030    0.10297
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.01380   10.00360   0.01020    0.10196
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.91710    1.92770  -0.01060   -0.54988
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.65090    2.65240  -0.00150   -0.05655
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28830    0.28780   0.00050    0.17373
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43200    0.42920   0.00280    0.65238
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.24180    8.24380  -0.00200   -0.02426
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.58490   11.54580   0.03910    0.33865
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.34050    9.39150  -0.05100   -0.54304
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.54480   11.56930  -0.02450   -0.21177
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.44000    8.42840   0.01160    0.13763
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.47490   10.41810   0.05680    0.54520
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.13630   10.12780   0.00850    0.08393
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.04430   10.05090  -0.00660   -0.06567
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.05820   10.05190   0.00630    0.06267
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.69620   10.68830   0.00790    0.07391
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.97640    9.98350  -0.00710   -0.07112
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.71720    9.71070   0.00650    0.06694
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.10120   10.09440   0.00680    0.06736
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.71220    9.72380  -0.01160   -0.11929
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.94920    9.96280  -0.01360   -0.13651
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.37420   10.47880  -0.10460   -0.99821
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.07760    6.10250  -0.02490   -0.40803
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.61690   10.59850   0.01840    0.17361
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65410   11.65400   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.48000   16.46000   0.02000    0.12151
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3770.35000 3766.65000   3.70000    0.09823
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.96300    9.82730   0.13570    1.38085
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.97160   10.77200   0.19960    1.85295
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.21820   10.03150   0.18670    1.86114
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.78570    8.66610   0.11960    1.38009
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.17760    9.01070   0.16690    1.85224
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.01660    8.85190   0.16470    1.86062
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.07440    9.93720   0.13720    1.38067
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.59660   10.40390   0.19270    1.85219
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.55350   10.36070   0.19280    1.86088
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.26000    6.19000   0.07000    1.13086
柏瑞巨人基金                                                       11.65000   11.65000   0.00000    0.00000
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66300   13.66270   0.00030    0.00220
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.41000   15.32000   0.09000    0.58747
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.36250   13.38860  -0.02610   -0.19494
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.79110   11.76710   0.02400    0.20396
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.37160   12.35290   0.01870    0.15138
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.60280    8.61960  -0.01680   -0.19490
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.62640    6.63940  -0.01300   -0.19580
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.56410    8.54670   0.01740    0.20359
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.30400    8.29590   0.00810    0.09764
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.52340   10.50750   0.01590    0.15132
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.18680    8.17640   0.01040    0.12720
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.96600   11.94170   0.02430    0.20349
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.57640   11.59900  -0.02260   -0.19484
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.89360   11.88200   0.01160    0.09763
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.26200   11.24500   0.01700    0.15118
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.78200    8.79920  -0.01720   -0.19547
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.56990    9.55040   0.01950    0.20418
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.49080    9.48160   0.00920    0.09703
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.35860    9.34440   0.01420    0.15196
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.23670    9.22490   0.01180    0.12791
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.09610   10.13260  -0.03650   -0.36022
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.00170   10.00740  -0.00570   -0.05696
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.86560    9.86740  -0.00180   -0.01824
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.94190    9.94610  -0.00420   -0.04223
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.70620    9.74130  -0.03510   -0.36032
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.50890    9.51440  -0.00550   -0.05781
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.47760    9.47940  -0.00180   -0.01899
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.55460    9.55860  -0.00400   -0.04185
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.07720   10.11360  -0.03640   -0.35991
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.00170   10.00740  -0.00570   -0.05696
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.86560    9.86750  -0.00190   -0.01926
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.94190    9.94620  -0.00430   -0.04323
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.70620    9.74130  -0.03510   -0.36032
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.50910    9.51460  -0.00550   -0.05781
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.47760    9.47940  -0.00180   -0.01899
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.55470    9.55880  -0.00410   -0.04289
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.55950   10.57690  -0.01740   -0.16451
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.79000   11.78010   0.00990    0.08404
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.16870   11.15480   0.01390    0.12461
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.80840    8.82300  -0.01460   -0.16548
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.50250    9.49450   0.00800    0.08426
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.37210    9.36040   0.01170    0.12499
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.27500   10.29200  -0.01700   -0.16518
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              10.97790   10.96870   0.00920    0.08388
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.79020   10.77670   0.01350    0.12527
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.80860    8.82320  -0.01460   -0.16547
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.50290    9.49490   0.00800    0.08426
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.37260    9.36090   0.01170    0.12499
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.17000   11.91000   0.26000    2.18304
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.01000   12.66000   0.35000    2.76461
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.53000    8.30000   0.23000    2.77108
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.97000    7.79000   0.18000    2.31065
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.82000    8.58000   0.24000    2.79720
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.51000   10.29000   0.22000    2.13800
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.56000   10.28000   0.28000    2.72374
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.80000   10.51000   0.29000    2.75928
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.37000   12.00000   0.37000    3.08333
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.48000   12.18000   0.30000    2.46305
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.20090   11.26900  -0.06810   -0.60431
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.27330    7.31750  -0.04420   -0.60403
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.08000   10.14000  -0.06000   -0.59172
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.73000   10.76000  -0.03000   -0.27881
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.41000   10.44000  -0.03000   -0.28736
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.21000    9.26000  -0.05000   -0.53996
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.47000    9.51000  -0.04000   -0.42061
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.07000   10.13000  -0.06000   -0.59230
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.29000    9.35000  -0.06000   -0.64171
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.40000    9.42000  -0.02000   -0.21231
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.47000    9.51000  -0.04000   -0.42061
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.29280   11.32620  -0.03340   -0.29489
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.00320   10.99890   0.00430    0.03909
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.11100   10.10670   0.00430    0.04255
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.16640    8.19060  -0.02420   -0.29546
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.18920    9.18550   0.00370    0.04028
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.22890    9.22500   0.00390    0.04228
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.58460   10.58040   0.00420    0.03970
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.91700    9.94630  -0.02930   -0.29458
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.09400   10.08970   0.00430    0.04262
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.51990    9.51610   0.00380    0.03993
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.82380    8.84990  -0.02610   -0.29492
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.75460    8.76030  -0.00570   -0.06507
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.25290    9.24900   0.00390    0.04217
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.74020   11.73770   0.00250    0.02130
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.24860   11.20510   0.04350    0.38822
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.66170   10.61930   0.04240    0.39927
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.88510    6.88370   0.00140    0.02034
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.62120    8.58790   0.03330    0.38775
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.22050    9.18390   0.03660    0.39852
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.09230   10.09020   0.00210    0.02081
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.67870   10.63620   0.04250    0.39958
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.33220    9.29610   0.03610    0.38833
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.78140    8.77950   0.00190    0.02164
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.41710    9.37970   0.03740    0.39873
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.06500   11.10290  -0.03790   -0.34135
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.68510   11.69200  -0.00690   -0.05901
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.69150   10.69700  -0.00550   -0.05142
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.92870    8.95930  -0.03060   -0.34154
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.46830    9.47380  -0.00550   -0.05805
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.46780    9.47270  -0.00490   -0.05173
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.01380   11.02030  -0.00650   -0.05898
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.87230    9.90610  -0.03380   -0.34120
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.18760   10.19280  -0.00520   -0.05102
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.33970    9.37170  -0.03200   -0.34145
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.08070    9.11190  -0.03120   -0.34241
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.68710    9.69280  -0.00570   -0.05881
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.23140    9.23610  -0.00470   -0.05089
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.49000   17.42000   0.07000    0.40184
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.21000   16.08000   0.13000    0.80846
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.72160   12.72200  -0.00040   -0.00314
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.18710   10.17480   0.01230    0.12089
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.15640   11.15050   0.00590    0.05291
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.76410   11.75840   0.00570    0.04848
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.66590   10.64260   0.02330    0.21893
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.15590    9.14480   0.01110    0.12138
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.70530    9.70010   0.00520    0.05361
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.58150    9.57690   0.00460    0.04803
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.61370    9.59270   0.02100    0.21892
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.28830    9.27710   0.01120    0.12073
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.51090    9.50580   0.00510    0.05365
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.27990   11.27440   0.00550    0.04878
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.55770    9.53680   0.02090    0.21915
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.18000   13.85000   0.33000    2.38267
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        24.99000   26.25000  -1.26000   -4.80000
國泰大中華基金                                                     17.29000   17.38000  -0.09000   -0.51784
國泰小龍基金                                                       13.66000   13.71000  -0.05000   -0.36470
國泰中小成長基金                                                   36.37000   36.49000  -0.12000   -0.32886
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.87750    3.67710   0.20040    5.44995
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       17.29000   16.44000   0.85000    5.17032
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.65300    0.61720   0.03580    5.80039
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.61440    0.58080   0.03360    5.78512
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.18220    2.18760  -0.00540   -0.24685
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.52990    9.56400  -0.03410   -0.35655
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   7.96430    8.03570  -0.07140   -0.88853
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31220    0.31190   0.00030    0.09618
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.57540   11.57440   0.00100    0.00864
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.67490    1.66930   0.00560    0.33547
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.92880    9.94640  -0.01760   -0.17695
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32810    0.32690   0.00120    0.36708
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.01490    3.79870   0.21620    5.69142
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       17.89000   16.98000   0.91000    5.35925
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.57730    0.54450   0.03280    6.02388
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.96490    2.79350   0.17140    6.13567
國泰中港台基金台幣級別                                             13.22000   12.49000   0.73000    5.84468
國泰中港台基金美元級別                                              0.43160    0.40530   0.02630    6.48902
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.02000   27.46000  -0.44000   -1.60233
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.67000   12.47000   0.20000    1.60385
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       34.25000   35.39000  -1.14000   -3.22125
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.32780   10.38040  -0.05260   -0.50672
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.09060   10.19060  -0.10000   -0.98130
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.11420   10.21430  -0.10010   -0.98000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33570    0.33530   0.00040    0.11930
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32780    0.32900  -0.00120   -0.36474
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32850    0.32970  -0.00120   -0.36397
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42060   12.42030   0.00030    0.00242
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.38890    2.40040  -0.01150   -0.47909
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.67000   10.75000  -0.08000   -0.74419
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.34680    0.34730  -0.00050   -0.14397
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.48520    0.48440   0.00080    0.16515
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.48000   12.55000  -0.07000   -0.55777
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.43180    0.43140   0.00040    0.09272
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.42000    5.51000  -0.09000   -1.63339
國泰全球資源基金美元級別                                            0.17370    0.17540  -0.00170   -0.96921
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.39830    0.39890  -0.00060   -0.15041
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.35830    0.35930  -0.00100   -0.27832
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.42330    0.42390  -0.00060   -0.14154
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.62000   10.68000  -0.06000   -0.56180
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.41000    9.47000  -0.06000   -0.63358
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.50130    0.50050   0.00080    0.15984
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.23000   20.51000  -0.28000   -1.36519
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.32000   21.29000   0.03000    0.14091
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.40470    2.37290   0.03180    1.34013
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.75550   10.63290   0.12260    1.15303
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.55190    9.48220   0.06970    0.73506
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.35000    0.34420   0.00580    1.68507
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.31080    0.30700   0.00380    1.23779
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.48650    0.47700   0.00950    1.99161
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.88000   10.70000   0.18000    1.68224
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.36580    0.35750   0.00830    2.32168
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.67000   17.41000   0.26000    1.49339
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.57500    0.56230   0.01270    2.25858
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.67000    0.00000  17.67000    0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.80050    0.00000   0.80050    0.00000
國泰科技生化基金                                                   28.56000   28.73000  -0.17000   -0.59172
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.01000   27.33000  -0.32000   -1.17087
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.43000   13.40000   0.03000    0.22388
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    36.80600   37.51830  -0.71230   -1.89854
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日   20.73690   20.53320   0.20370    0.99205
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日   16.91800   17.31610  -0.39810   -2.29902
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   37.87070   38.27210  -0.40140   -1.04881
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   39.59790   39.88580  -0.28790   -0.72181
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.59490   42.83240  -0.23750   -0.55449
國泰紐幣2021保本基金                                               12.27870   12.28170  -0.00300   -0.02443
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.57940   12.58030  -0.00090   -0.00715
國泰紐幣保本基金                                                   12.50660   12.50690  -0.00030   -0.00240
國泰國泰基金台幣I級別                                              19.41000   19.49000  -0.08000   -0.41047
國泰國泰基金台幣級別                                               19.41000   19.49000  -0.08000   -0.41047
國泰富時中國A50基金                                                18.04000   18.30000  -0.26000   -1.42077
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.26000   10.33000  -0.07000   -0.67764
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.90000    9.99000  -0.09000   -0.90090
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33240    0.33280  -0.00040   -0.12019
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47200    0.47100   0.00100    0.21231
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.44220   10.48680  -0.04460   -0.42530
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.38050    7.44300  -0.06250   -0.83972
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35550    0.35490   0.00060    0.16906
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.24010    0.24070  -0.00060   -0.24927
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.20920    2.15430   0.05490    2.54839
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.81120    9.59510   0.21610    2.25219
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.31820    0.30930   0.00890    2.87747
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.27250   40.27000   0.00250    0.00621
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.84000   17.95000  -0.11000   -0.61281
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.49000   11.18000   0.31000    2.77281
國泰新興市場基金美元級別                                            0.37400    0.36180   0.01220    3.37203
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.26110    2.26380  -0.00270   -0.11927
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.46410    1.47420  -0.01010   -0.68512
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33830    0.33760   0.00070    0.20735
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33650    0.33420   0.00230    0.68821
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22120    0.22200  -0.00080   -0.36036
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.34360   10.33500   0.00860    0.08321
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.57210    6.60430  -0.03220   -0.48756
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   14.99000   14.90000   0.09000    0.60403
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   29.72000   30.06000  -0.34000   -1.13107
國泰價值卓越基金                                                   12.65000   12.66000  -0.01000   -0.07899
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.92000    9.99000  -0.07000   -0.70070
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.33940    0.33960  -0.00020   -0.05889
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.59320   38.56010   0.03310    0.08584
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              19.62000   19.62000   0.00000    0.00000
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.69000   18.41000   0.28000    1.52091
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.66000   17.83000  -0.17000   -0.95345
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       11.99660   12.01460  -0.01800   -0.14982
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39480    0.39440   0.00040    0.10142
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.00640    9.99250   0.01390    0.13910
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.97640    9.98120  -0.00480   -0.04809
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.90870    9.97410  -0.06540   -0.65570
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.00640    9.99250   0.01390    0.13910
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.97610    9.98090  -0.00480   -0.04809
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.90870    9.97410  -0.06540   -0.65570
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.24470   11.24370   0.00100    0.00889
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.81630    9.78300   0.03330    0.34039
第一金大中華基金                                                   23.59000   23.56000   0.03000    0.12733
第一金小型精選基金                                                 28.65000   28.75000  -0.10000   -0.34783
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.06000   11.48000   0.58000    5.05226
第一金中國世紀基金-美元                                             7.51430    7.12910   0.38520    5.40321
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.51480    7.12970   0.38510    5.40135
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.81000    8.41000   0.40000    4.75624
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.80000    8.40000   0.40000    4.76190
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.52710    9.51650   0.01060    0.11139
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.14280    8.15330  -0.01050   -0.12878
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.70970   10.69700   0.01270    0.11872
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.27290    9.28490  -0.01200   -0.12924
第一金中概平衡基金                                                 22.73000   22.67000   0.06000    0.26467
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.26540   15.26480   0.00060    0.00393
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.00600  178.00000   0.00600    0.00337
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.69910    9.57740   0.12170    1.27070
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.69930    9.57730   0.12200    1.27385
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.84000    9.78000   0.06000    0.61350
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.84000    9.78000   0.06000    0.61350
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 13.16380   13.21810  -0.05430   -0.41080
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               13.16460   13.21880  -0.05420   -0.41002
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               12.60000   12.73000  -0.13000   -1.02121
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             12.60000   12.73000  -0.13000   -1.02121
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.49330    9.49280   0.00050    0.00527
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.49550    9.49570  -0.00020   -0.00211
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.13570    9.16740  -0.03170   -0.34579
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.15970    9.19150  -0.03180   -0.34597
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.05600   10.05640  -0.00040   -0.00398
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.69260    9.72630  -0.03370   -0.34648
第一金全球大趨勢基金                                               22.30000   22.47000  -0.17000   -0.75656
第一金全球不動產證券化基金A                                         7.86410    7.92930  -0.06520   -0.82227
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.56340    5.60950  -0.04610   -0.82182
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.21340    9.22980  -0.01640   -0.17769
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.21450    9.23100  -0.01650   -0.17875
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.91000    8.93000  -0.02000   -0.22396
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.91000    8.93000  -0.02000   -0.22396
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.68540    9.70260  -0.01720   -0.17727
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.68680    9.70400  -0.01720   -0.17725
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.37000    9.39000  -0.02000   -0.21299
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.37000    9.39000  -0.02000   -0.21299
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.26230    8.30120  -0.03890   -0.46861
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.86360    9.91010  -0.04650   -0.46922
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.42900    9.42730   0.00170    0.01803
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.42800    9.42620   0.00180    0.01910
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.76820    7.76410   0.00410    0.05281
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.76740    7.76340   0.00400    0.05152
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.59860    8.61500  -0.01640   -0.19037
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.59910    8.61550  -0.01640   -0.19035
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.11860   11.11720   0.00140    0.01259
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.11950   11.11800   0.00150    0.01349
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.89520    9.88990   0.00530    0.05359
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.60140   14.62930  -0.02790   -0.19071
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              13.03120   12.83980   0.19140    1.49068
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            13.04760   12.85600   0.19160    1.49035
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            12.25000   12.15000   0.10000    0.82305
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          12.28000   12.17000   0.11000    0.90386
第一金亞洲科技基金                                                 17.53000   17.23000   0.30000    1.74115
第一金亞洲新興市場基金                                             12.38000   12.28000   0.10000    0.81433
第一金店頭市場基金                                                  7.45000    7.47000  -0.02000   -0.26774
第一金創新趨勢基金                                                 19.61000   19.74000  -0.13000   -0.65856
第一金電子基金                                                     28.28000   28.21000   0.07000    0.24814
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.44000   18.47000  -0.03000   -0.16243
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.75000   20.64000   0.11000    0.53295
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.19000    6.99000   0.20000    2.86123
統一大中華中小基金(美元)                                            6.56000    6.33000   0.23000    3.63349
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.66000    9.37000   0.29000    3.09498
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.33000    9.26000   0.07000    0.75594
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
統一大滿貫基金-A類型                                               29.37000   29.59000  -0.22000   -0.74349
統一大滿貫基金-I類型                                               29.37000   29.59000  -0.22000   -0.74349
統一大龍印基金                                                     13.05000   12.87000   0.18000    1.39860
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.47000    8.11000   0.36000    4.43896
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.73000    7.34000   0.39000    5.31335
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.75000    8.36000   0.39000    4.66507
統一中小基金                                                       21.82000   21.81000   0.01000    0.04585
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.61880    9.67690  -0.05810   -0.60040
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.95700    8.92550   0.03150    0.35292
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.66870    8.66440   0.00430    0.04963
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.53570   11.60540  -0.06970   -0.60058
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.67880   10.64130   0.03750    0.35240
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.32120   10.31610   0.00510    0.04944
統一台灣動力基金                                                   14.86000   14.80000   0.06000    0.40541
統一全天候基金-A類型                                               98.11000   98.30000  -0.19000   -0.19329
統一全天候基金-I類型                                               98.24000   98.43000  -0.19000   -0.19303
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.27920    8.37670  -0.09750   -1.16394
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.98640    8.00370  -0.01730   -0.21615
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.94650    7.98780  -0.04130   -0.51704
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.62890    8.73050  -0.10160   -1.16374
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.33100    8.34900  -0.01800   -0.21559
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.28240    8.32550  -0.04310   -0.51769
統一全球債券組合基金                                               11.81840   11.82170  -0.00330   -0.02791
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.78000   14.92000  -0.14000   -0.93834
統一全球新科技基金(美元)                                           13.88000   13.90000  -0.02000   -0.14388
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.26000   13.35000  -0.09000   -0.67416
統一亞太基金                                                       23.16000   22.54000   0.62000    2.75067
統一亞洲大金磚基金                                                 11.29000   11.05000   0.24000    2.17195
統一奔騰基金                                                       51.05000   51.40000  -0.35000   -0.68093
統一強棒貨幣市場基金                                               16.67410   16.67340   0.00070    0.00420
統一強漢基金(人民幣)                                                9.06000    8.83000   0.23000    2.60476
統一強漢基金(美元)                                                  8.15000    7.87000   0.28000    3.55781
統一強漢基金(新台幣)                                               21.35000   20.75000   0.60000    2.89157
統一統信基金                                                       25.62000   25.63000  -0.01000   -0.03902
統一黑馬基金                                                       51.51000   51.79000  -0.28000   -0.54064
統一新亞洲科技能源基金                                             15.61000   15.41000   0.20000    1.29786
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.81140    7.80390   0.00750    0.09611
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.00830    9.99870   0.00960    0.09601
統一經建基金                                                       41.04000   41.07000  -0.03000   -0.07305
統一龍馬基金                                                       56.34000   56.60000  -0.26000   -0.45936
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     15.89000   16.02000  -0.13000   -0.81149
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              40.77000   40.93000  -0.16000   -0.39091
野村中國機會基金                                                   12.15000   11.65000   0.50000    4.29185
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.42000   11.29000   0.13000    1.15146
野村台灣高股息基金                                                 23.00000   22.93000   0.07000    0.30528
野村台灣運籌基金                                                   30.96000   31.09000  -0.13000   -0.41814
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.38430    9.38920  -0.00490   -0.05219
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.29580    9.29770  -0.00190   -0.02044
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.36450    9.37210  -0.00760   -0.08109
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.69970    9.70470  -0.00500   -0.05152
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.53670    9.53860  -0.00190   -0.01992
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.46430    9.47410  -0.00980   -0.10344
野村平衡基金                                                       17.27000   17.37000  -0.10000   -0.57571
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            8.78000    8.88000  -0.10000   -1.12613
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.28000    9.40000  -0.12000   -1.27660
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           12.75000   12.90000  -0.15000   -1.16279
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.63000   10.77000  -0.14000   -1.29991
野村全球生技醫療基金                                               16.68000   16.77000  -0.09000   -0.53667
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.99760   10.00310  -0.00550   -0.05498
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.93510    9.93640  -0.00130   -0.01308
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.91480    9.92810  -0.01330   -0.13396
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.99760   10.00310  -0.00550   -0.05498
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.93500    9.93640  -0.00140   -0.01409
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.91480    9.92820  -0.01340   -0.13497
野村全球品牌基金                                                   25.80000   25.66000   0.14000    0.54560
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.52000   12.65000  -0.13000   -1.02767
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.68000   10.72000  -0.04000   -0.37313
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.93000   19.11000  -0.18000   -0.94192
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.93000   11.98000  -0.05000   -0.41736
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.00580    9.99100   0.01480    0.14813
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.41520   10.39910   0.01610    0.15482
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.29560   10.29290   0.00270    0.02623
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.18520    9.19520  -0.01000   -0.10875
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.94250    8.95950  -0.01700   -0.18974
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.53030    8.57700  -0.04670   -0.54448
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.96670   10.97870  -0.01200   -0.10930
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.44440   10.46410  -0.01970   -0.18826
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.02910   10.08330  -0.05420   -0.53752
野村成長基金                                                       26.23000   26.40000  -0.17000   -0.64394
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.40410    8.28550   0.11860    1.43142
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.40020    8.28240   0.11780    1.42229
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.54830    8.47110   0.07720    0.91133
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.01560    8.88890   0.12670    1.42537
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.90250    8.77760   0.12490    1.42294
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.05830    8.97640   0.08190    0.91239
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.09000    7.84000   0.25000    3.18878
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.70000   11.34000   0.36000    3.17460
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.16100    9.14830   0.01270    0.13882
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.17720    9.16540   0.01180    0.12875
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.27740    9.29780  -0.02040   -0.21941
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.79260    9.77420   0.01840    0.18825
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.70930    9.69660   0.01270    0.13097
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.81990    9.84160  -0.02170   -0.22049
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.27700    8.28650  -0.00950   -0.11464
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.86700    8.85220   0.01480    0.16719
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.72030    8.70920   0.01110    0.12745
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.74820   12.76290  -0.01470   -0.11518
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.86920   11.84940   0.01980    0.16710
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.63170    9.61950   0.01220    0.12683
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.98950    9.97180   0.01770    0.17750
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.96870    9.96840   0.00030    0.00301
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.99910   10.00310  -0.00400   -0.03999
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.98780    9.97010   0.01770    0.17753
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.96700    9.96660   0.00040    0.00401
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.01420   10.01830  -0.00410   -0.04093
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.70500    9.68610   0.01890    0.19512
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.68130    9.68040   0.00090    0.00930
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.64700    9.70600  -0.05900   -0.60787
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.85540    9.86500  -0.00960   -0.09731
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.04700   10.02780   0.01920    0.19147
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.65230    9.64160   0.01070    0.11098
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.18840    9.19750  -0.00910   -0.09894
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.09210   11.10310  -0.01100   -0.09907
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.80680    9.85400  -0.04720   -0.47899
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.87330   10.88160  -0.00830   -0.07628
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.35150   10.36170  -0.01020   -0.09844
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.13040   10.17990  -0.04950   -0.48625
野村泰國基金                                                       41.43000   41.18000   0.25000    0.60709
野村高科技基金                                                      8.31000    8.38000  -0.07000   -0.83532
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.88770    9.94800  -0.06030   -0.60615
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.97000    9.97600  -0.00600   -0.06014
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.41610   10.42350  -0.00740   -0.07099
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.32760    9.33540  -0.00780   -0.08355
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.24940    9.30590  -0.05650   -0.60714
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.16630    9.16690  -0.00060   -0.00655
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.55720   11.56430  -0.00710   -0.06140
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.10350   13.12450  -0.02100   -0.16001
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.48590   10.49480  -0.00890   -0.08480
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.40480   10.46840  -0.06360   -0.60754
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.57210   10.57290  -0.00080   -0.00757
野村貨幣市場基金                                                   16.28170   16.28110   0.00060    0.00369
野村新馬基金                                                       15.13000   15.00000   0.13000    0.86667
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.90920    9.89890   0.01030    0.10405
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.80070    9.73180   0.06890    0.70799
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.80340    9.79410   0.00930    0.09496
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.74750    9.73450   0.01300    0.13355
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.70770    9.70820  -0.00050   -0.00515
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.72500    9.71840   0.00660    0.06791
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.82640    9.81330   0.01310    0.13349
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.76940    9.76980  -0.00040   -0.00409
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.89190    9.88640   0.00550    0.05563
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.74820    9.67640   0.07180    0.74201
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.67970    9.61400   0.06570    0.68338
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.64460    9.59050   0.05410    0.56410
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.74780    9.67620   0.07160    0.73996
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.67970    9.61400   0.06570    0.68338
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.64470    9.59050   0.05420    0.56514
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.95050    9.95050   0.00000    0.00000
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.76620    7.76640  -0.00020   -0.00258
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.59980   11.60010  -0.00030   -0.00259
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.61000    7.66000  -0.05000   -0.65274
野村精選貨幣市場基金                                               12.08610   12.08580   0.00030    0.00248
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.40000   11.35000   0.05000    0.44053
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.52000   10.48000   0.04000    0.38168
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.52000    7.55000  -0.03000   -0.39735
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.69000   10.73000  -0.04000   -0.37279
野村積極成長基金                                                   11.06000   11.14000  -0.08000   -0.71813
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        7.97000    8.03000  -0.06000   -0.74720
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    29.01000   29.25000  -0.24000   -0.82051
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.22630   10.22190   0.00440    0.04304
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.49870    8.47460   0.02410    0.28438
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.82000    7.80410   0.01590    0.20374
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.72730    7.72470   0.00260    0.03366
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.65790   11.62460   0.03330    0.28646
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.45940   10.43810   0.02130    0.20406
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.36850   10.36510   0.00340    0.03280
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.02000   10.08000  -0.06000   -0.59524
野村環球基金-人民幣計價                                            15.34000   15.35000  -0.01000   -0.06515
野村環球基金-美元計價                                              11.93000   11.93000   0.00000    0.00000
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.66000   16.76000  -0.10000   -0.59666
野村鴻利基金                                                       19.86000   20.00000  -0.14000   -0.70000
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86740   16.86710   0.00030    0.00178
野村鴻運基金                                                       16.66000   16.73000  -0.07000   -0.41841
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.20000    9.01000   0.19000    2.10877
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.16000   11.92000   0.24000    2.01342
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.44000    9.36000   0.08000    0.85470
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.04000   13.91000   0.13000    0.93458
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.03750   10.04670  -0.00920   -0.09157
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.16580   13.17790  -0.01210   -0.09182
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.95290    9.94780   0.00510    0.05127
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.86740    9.83040   0.03700    0.37638
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.55270    9.54750   0.00520    0.05446
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.57510    9.55950   0.01560    0.16319
凱基台商天下基金                                                   11.73000   11.57000   0.16000    1.38289
凱基台灣精五門基金                                                 17.79000   17.85000  -0.06000   -0.33613
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       37.88930   38.31220  -0.42290   -1.10383
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   38.38600   38.60270  -0.21670   -0.56136
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.31200   40.47130  -0.15930   -0.39361
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.12000   10.17000  -0.05000   -0.49164
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.51000    9.57000  -0.06000   -0.62696
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.41450   10.40790   0.00660    0.06341
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.91000   12.46000   0.45000    3.61156
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.62820   11.18890   0.43930    3.92621
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.43000   11.07000   0.36000    3.25203
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55380   11.55330   0.00050    0.00433
凱基開創基金                                                       23.54000   23.66000  -0.12000   -0.50719
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         20.73000   21.18000  -0.45000   -2.12465
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         20.14000   20.44820  -0.30820   -1.50722
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.39000   16.07000   0.32000    1.99129
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.69830   15.29560   0.40270    2.63278
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.22000    7.16000   0.06000    0.83799
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.62000   11.68000  -0.06000   -0.51370
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.27950   11.30300  -0.02350   -0.20791
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.77000   10.86000  -0.09000   -0.82873
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.53340   11.52780   0.00560    0.04858
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.79000   11.86000  -0.07000   -0.59022
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.48000   12.61000  -0.13000   -1.03093
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.25870   12.30950  -0.05080   -0.41269
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         14.30000   14.12000   0.18000    1.27479
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         30.75000   31.69000  -0.94000   -2.96624
富邦NASDAQ-100基金                                                 29.08000   29.79000  -0.71000   -2.38335
富邦上証180基金                                                    27.16000   27.44000  -0.28000   -1.02041
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.17480    0.16840   0.00640    3.80048
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.38000    5.21000   0.17000    3.26296
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.73000    7.53000   0.20000    2.65604
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   34.53000   36.12000  -1.59000   -4.40199
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.06030   10.87470   0.18560    1.70671
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.21030   10.03410   0.17620    1.75601
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.76870    9.63970   0.12900    1.33822
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.60610    9.44500   0.16110    1.70566
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.79480    8.64310   0.15170    1.75516
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.42040    8.30920   0.11120    1.33828
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.23410   20.22010   0.01400    0.06924
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.41310   11.41200   0.00110    0.00964
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.37350   10.40730  -0.03380   -0.32477
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.74410   12.71950   0.02460    0.19340
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.87090    1.86810   0.00280    0.14988
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.18310    9.16540   0.01770    0.19312
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.39570    1.39360   0.00210    0.15069
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.76020   11.74800   0.01220    0.10385
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.70890    1.70610   0.00280    0.16412
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.09770   10.08720   0.01050    0.10409
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48620    1.48370   0.00250    0.16850
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.98860    9.96830   0.02030    0.20365
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                   9.96140    9.96000   0.00140    0.01406
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.18000   14.98000   0.20000    1.33511
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  20.84000   21.39000  -0.55000   -2.57129
富邦日本東証基金                                                   21.17000   21.42000  -0.25000   -1.16713
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.25000   43.15000   0.10000    0.23175
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    43.45000   43.59000  -0.14000   -0.32117
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    48.22000   48.42000  -0.20000   -0.41305
富邦台灣心基金                                                     19.16000   19.23000  -0.07000   -0.36401
富邦台灣釆吉50基金                                                 45.39000   45.57000  -0.18000   -0.39500
富邦台灣科技指數基金                                               50.46000   50.77000  -0.31000   -0.61060
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   39.43070   39.88070  -0.45000   -1.12837
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.18920   41.47600  -0.28680   -0.69148
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.28550    0.28590  -0.00040   -0.13991
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         8.97000    9.04000  -0.07000   -0.77434
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.51900    2.53010  -0.01110   -0.43872
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33690    0.33740  -0.00050   -0.14819
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.45470   10.45810  -0.00340   -0.03251
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.17940    2.18910  -0.00970   -0.44310
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32190    0.32240  -0.00050   -0.15509
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              8.98640    8.98940  -0.00300   -0.03337
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             21.46000   21.07000   0.39000    1.85097
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.99000   15.32000  -0.33000   -2.15405
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 27.28000   26.52000   0.76000    2.86576
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.65370   15.65310   0.00060    0.00383
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.70970   39.68740   0.02230    0.05619
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   38.17210   38.68750  -0.51540   -1.33221
富邦長紅基金                                                       54.30000   54.49000  -0.19000   -0.34869
富邦科技基金                                                       20.58000   20.69000  -0.11000   -0.53166
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.13820   40.55830  -0.42010   -1.03579
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        37.28090   38.07490  -0.79400   -2.08536
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          38.31120   38.88220  -0.57100   -1.46854
富邦恒生國企ETF基金                                                19.88000   20.04000  -0.16000   -0.79840
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.28000   14.00000   0.28000    2.00000
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.14000   26.97000  -0.83000   -3.07749
富邦高成長基金                                                     20.90000   20.97000  -0.07000   -0.33381
富邦基金A類型                                                      11.71000   11.77000  -0.06000   -0.50977
富邦基金I類型                                                      11.71000   11.77000  -0.06000   -0.50977
富邦深証100基金                                                     8.34000    8.42000  -0.08000   -0.95012
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.31000   19.32000  -0.01000   -0.05176
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.40810    0.40920  -0.00110   -0.26882
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.17150   12.15970   0.01180    0.09704
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.34500    9.33590   0.00910    0.09747
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30000    0.30090  -0.00090   -0.29910
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.66740    8.65900   0.00840    0.09701
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.14420    9.01090   0.13330    1.47932
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.62440    9.54220   0.08220    0.86144
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                8.92840    8.79830   0.13010    1.47869
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.39050    9.31030   0.08020    0.86141
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.66000   17.63000   0.03000    0.17016
富邦精準基金                                                       39.95000   40.10000  -0.15000   -0.37406
富邦精銳中小基金                                                    9.45000    9.49000  -0.04000   -0.42150
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.39000   15.42000  -0.03000   -0.19455
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.75000   20.78000  -0.03000   -0.14437
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.12000    8.07000   0.05000    0.61958
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.89000   13.03000  -0.14000   -1.07444
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.07000   19.31000  -0.24000   -1.24288
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.91540    9.84920   0.06620    0.67214
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.71030    9.60460   0.10570    1.10051
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.80680    9.77560   0.03120    0.31916
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.60540    9.54120   0.06420    0.67287
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.36530    9.26330   0.10200    1.10112
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.44120    9.41120   0.03000    0.31877
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   28.77000   28.78000  -0.01000   -0.03475
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.68960    9.67350   0.01610    0.16643
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.62640    9.61070   0.01570    0.16336
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.64480    9.63370   0.01110    0.11522
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.68950    9.67340   0.01610    0.16644
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.62630    9.61070   0.01560    0.16232
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.64410    9.63310   0.01100    0.11419
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.30730    8.34230  -0.03500   -0.41955
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.82380    8.85770  -0.03390   -0.38272
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.57320    8.60970  -0.03650   -0.42394
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.44060    9.41430   0.02630    0.27936
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.44440    9.41850   0.02590    0.27499
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.18360    9.16060   0.02300    0.25108
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.26060    9.23980   0.02080    0.22511
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.09190    8.15450  -0.06260   -0.76767
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.11480    9.17980  -0.06500   -0.70808
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.62560    8.69250  -0.06690   -0.76963
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.23730   10.26310  -0.02580   -0.25139
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.01080   10.03600  -0.02520   -0.25110
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.55350    9.58100  -0.02750   -0.28703
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.76080    8.82690  -0.06610   -0.74885
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.40110    9.42840  -0.02730   -0.28955
富達卓越領航全球組合基金                                           14.37000   14.47000  -0.10000   -0.69109
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.31890    8.38160  -0.06270   -0.74807
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.00490    9.06950  -0.06460   -0.71228
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.71530    8.78100  -0.06570   -0.74821
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.60700    9.63070  -0.02370   -0.24609
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.57290    9.59680  -0.02390   -0.24904
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.30150    9.32870  -0.02720   -0.29157
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.81730    8.88380  -0.06650   -0.74855
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.38730    9.41360  -0.02630   -0.27938
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.74000    8.42000   0.32000    3.80048
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.34000    8.97000   0.37000    4.12486
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.18000    7.91000   0.27000    3.41340
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.09000    6.88000   0.21000    3.05233
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.10000    7.83000   0.27000    3.44828
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.89000    7.68000   0.21000    2.73438
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.61270    9.61410  -0.00140   -0.01456
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.07390    9.06940   0.00450    0.04962
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.66300    8.68120  -0.01820   -0.20965
富蘭克林華美中華基金                                               10.95000   10.68000   0.27000    2.52809
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               18.13000   18.22000  -0.09000   -0.49396
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.34000   18.31000   0.03000    0.16384
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.08000   10.13000  -0.05000   -0.49358
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.65530    7.68090  -0.02560   -0.33329
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.73100    8.73400  -0.00300   -0.03435
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.49600    9.49930  -0.00330   -0.03474
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.03160    9.06170  -0.03010   -0.33217
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.04070   11.02330   0.01740    0.15785
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.59750    8.58390   0.01360    0.15844
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.94090    8.92670   0.01420    0.15907
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.28860   13.27420   0.01440    0.10848
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.16450   10.15360   0.01090    0.10735
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.06800   10.05830   0.00970    0.09644
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.52700    7.51970   0.00730    0.09708
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.93620    8.92750   0.00870    0.09745
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.62380   10.64840  -0.02460   -0.23102
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.41750    7.43470  -0.01720   -0.23135
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.82390    8.84430  -0.02040   -0.23066
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.34530   10.35080  -0.00550   -0.05314
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.56130    7.56530  -0.00400   -0.05287
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 7.98800    8.00060  -0.01260   -0.15749
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.01200    8.99740   0.01460    0.16227
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.83720    9.82140   0.01580    0.16087
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.40580   12.42540  -0.01960   -0.15774
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.27000    8.23000   0.04000    0.48603
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.47000    8.48000  -0.01000   -0.11792
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.94000    8.96000  -0.02000   -0.22321
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.59000    8.65000  -0.06000   -0.69364
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.45000   11.53000  -0.08000   -0.69384
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.87000    8.86000   0.01000    0.11287
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.31000    8.36000  -0.05000   -0.59809
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.53000    9.58000  -0.05000   -0.52192
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.31000    9.14000   0.17000    1.85996
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.25000    9.09000   0.16000    1.76018
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.05000    9.88000   0.17000    1.72065
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.98000    8.86000   0.12000    1.35440
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.74000    9.61000   0.13000    1.35276
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.38950   12.41490  -0.02540   -0.20459
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.66000    9.69000  -0.03000   -0.30960
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.48000    9.51000  -0.03000   -0.31546
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.48000    9.51000  -0.03000   -0.31546
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.13000   10.20000  -0.07000   -0.68627
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                            9.94000   10.02000  -0.08000   -0.79840
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                           9.94000   10.02000  -0.08000   -0.79840
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.73000    9.77000  -0.04000   -0.40942
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.42000    9.37000   0.05000    0.53362
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.15000    9.11000   0.04000    0.43908
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.33000    9.35000  -0.02000   -0.21390
富蘭克林華美第一富基金                                             33.21000   33.18000   0.03000    0.09042
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31330   10.31290   0.00040    0.00388
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.84000    8.88000  -0.04000   -0.45045
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.30000    9.34000  -0.04000   -0.42827
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.02000    9.11000  -0.09000   -0.98793
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.49000    9.58000  -0.09000   -0.93946
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.95000   14.05000  -0.10000   -0.71174
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.94000   12.99000  -0.05000   -0.38491
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  14.96000   15.11000  -0.15000   -0.99272
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.26960    7.28260  -0.01300   -0.17851
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.94130    9.80650   0.13480    1.37460
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.31150    9.28180   0.02970    0.31998
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.83040   10.79580   0.03460    0.32050
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.62290    6.62540  -0.00250   -0.03773
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.74640    8.72290   0.02350    0.26941
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.94110    9.91430   0.02680    0.27032
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.30020   10.30410  -0.00390   -0.03785
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    59.89000    0.00000  59.89000    0.00000
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    59.89000    0.00000  59.89000    0.00000
復華1至5年期高收益債券基金                                         19.99000   20.16000  -0.17000   -0.84325
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.69050   11.68760   0.00290    0.02481
復華人生目標基金                                                   34.95300   35.08740  -0.13440   -0.38304
復華大中華中小策略基金                                              8.06000    7.74000   0.32000    4.13437
復華中小精選基金                                                   58.75000   59.35000  -0.60000   -1.01095
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             49.94670   50.07240  -0.12570   -0.25104
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.42000    8.10000   0.32000    3.95062
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.45000    7.19000   0.26000    3.61613
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.93000   10.79000   0.14000    1.29750
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.99000    9.86000   0.13000    1.31846
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.51000    9.39000   0.12000    1.27796
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
復華台灣智能基金                                                   11.45000   11.47000  -0.02000   -0.17437
復華全方位基金                                                     25.44000   25.57000  -0.13000   -0.50841
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.31000   12.31000   0.00000    0.00000
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.26000   19.37000  -0.11000   -0.56789
復華全球平衡基金-美元                                               8.95000    8.88000   0.07000    0.78829
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.00000   18.95000   0.05000    0.26385
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.43000   14.48000  -0.05000   -0.34530
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.82000   13.95000  -0.13000   -0.93190
復華全球原物料基金                                                  8.63000    8.70000  -0.07000   -0.80460
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.27000   12.25000   0.02000    0.16327
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.40050   11.41420  -0.01370   -0.12003
復華全球債券基金                                                   13.09370   13.14240  -0.04870   -0.37056
復華全球債券組合基金                                               14.51000   14.52000  -0.01000   -0.06887
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.54000   13.55000  -0.01000   -0.07380
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.36000    9.33000   0.03000    0.32154
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
復華有利貨幣市場基金                                               13.44770   13.44730   0.00040    0.00297
復華亞太平衡基金                                                   11.28000   11.12000   0.16000    1.43885
復華亞太成長基金                                                   12.51000   12.53000  -0.02000   -0.15962
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.56000    8.57000  -0.01000   -0.11669
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.03000    9.09000  -0.06000   -0.66007
復華東協世紀基金                                                   11.72000   11.58000   0.14000    1.20898
復華南非幣長期收益基金A                                            12.93000   12.85000   0.08000    0.62257
復華南非幣長期收益基金B                                             7.89000    7.84000   0.05000    0.63776
復華南非幣短期收益基金A                                            13.74000   13.72000   0.02000    0.14577
復華南非幣短期收益基金B                                             9.00000    8.98000   0.02000    0.22272
復華美國新星基金-美元                                              11.74000   11.86000  -0.12000   -1.01180
復華美國新星基金-新臺幣                                            11.84000   12.01000  -0.17000   -1.41549
復華恒生基金                                                       19.52000   19.82000  -0.30000   -1.51362
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.28000    9.07000   0.21000    2.31533
復華恒生單日正向二倍基金                                           26.65000   27.88000  -1.23000   -4.41176
復華神盾基金                                                       22.56520   22.69870  -0.13350   -0.58814
復華高成長基金                                                     58.98000   59.67000  -0.69000   -1.15636
復華高益策略組合基金                                               12.95000   12.96000  -0.01000   -0.07716
復華貨幣市場基金                                                   14.40920   14.40870   0.00050    0.00347
復華富時不動產證券化基金                                           18.03000   18.19000  -0.16000   -0.87960
復華富時台灣高股息低波動基金                                       50.01000   49.82000   0.19000    0.38137
復華復華基金                                                       18.36000   18.58000  -0.22000   -1.18407
復華華人世紀基金                                                   15.38000   14.97000   0.41000    2.73881
復華傳家二號基金                                                   27.86830   27.95550  -0.08720   -0.31192
復華傳家基金                                                       19.52830   19.49060   0.03770    0.19343
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.49000   14.54000  -0.05000   -0.34388
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.14000   11.13000   0.01000    0.08985
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.61000   13.64000  -0.03000   -0.21994
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.30000    9.32000  -0.02000   -0.21459
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.27000   10.30000  -0.03000   -0.29126
復華新興人民幣債券基金A                                            11.71000   11.70000   0.01000    0.08547
復華新興人民幣債券基金B                                             8.89000    8.89000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.46000   18.65000  -0.19000   -1.01877
復華新興市場企業債券ETF基金                                        59.89000    0.00000  59.89000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.25000    9.21000   0.04000    0.43431
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.38000    5.36000   0.02000    0.37313
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.02000   11.96000   0.06000    0.50167
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.11000   12.06000   0.05000    0.41459
復華新興市場短期收益基金                                           10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.58000    8.55000   0.03000    0.35088
復華滬深300 A股基金                                                19.89000   20.06000  -0.17000   -0.84746
復華數位經濟基金                                                   43.13000   43.11000   0.02000    0.04639
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.70760    9.70220   0.00540    0.05566
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.51490    9.51840  -0.00350   -0.03677
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.86160    9.85610   0.00550    0.05580
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.63060    9.63400  -0.00340   -0.03529
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.52830    9.51690   0.01140    0.11979
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                        9.99600   10.04500  -0.04900   -0.48780
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.55530    9.54320   0.01210    0.12679
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.02530   10.07390  -0.04860   -0.48243
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.55450    9.54240   0.01210    0.12680
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.02730   10.07590  -0.04860   -0.48234
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.96480    9.82250   0.14230    1.44871
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.88050    9.86750   0.01300    0.13175
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.85890    9.90620  -0.04730   -0.47748
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.92130    9.77390   0.14740    1.50810
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.79680   10.70760   0.08920    0.83305
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.81350    9.80140   0.01210    0.12345
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.92140    9.77400   0.14740    1.50808
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.79630   10.70700   0.08930    0.83403
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.81400    9.80180   0.01220    0.12447
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.82610    9.87400  -0.04790   -0.48511
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.08180    9.08590  -0.00410   -0.04512
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.14010    8.13120   0.00890    0.10945
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.08620    8.12670  -0.04050   -0.49836
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.45390   11.45910  -0.00520   -0.04538
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.28780   10.27660   0.01120    0.10899
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.33740   10.38920  -0.05180   -0.49859
景順主流基金                                                       14.77000   14.70000   0.07000    0.47619
景順台灣科技基金                                                   25.26000   25.18000   0.08000    0.31771
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.55000    9.50000   0.05000    0.52632
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.20000    9.25000  -0.05000   -0.54054
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.75000    8.80000  -0.05000   -0.56818
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.65000   10.70000  -0.05000   -0.46729
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.15000   10.20000  -0.05000   -0.49020
景順全球科技基金                                                   20.95000   21.27000  -0.32000   -1.50447
景順全球康健基金                                                   18.83000   19.02000  -0.19000   -0.99895
景順貨幣市場基金                                                   15.94840   15.94790   0.00050    0.00314
景順潛力基金                                                       27.17000   27.06000   0.11000    0.40650
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.62000   13.73000  -0.11000   -0.80117
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.68000   12.87000  -0.19000   -1.47630
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.47000   10.52000  -0.05000   -0.47529
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.60000   10.72000  -0.12000   -1.11940
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.72000   10.78000  -0.06000   -0.55659
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.86000   10.98000  -0.12000   -1.09290
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.44000    9.51000  -0.07000   -0.73607
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.56000    9.69000  -0.13000   -1.34159
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.69000    9.77000  -0.08000   -0.81883
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                            9.85000   10.00000  -0.15000   -1.50000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.57180    8.54770   0.02410    0.28195
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.78730    7.77590   0.01140    0.14661
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.05060   11.01960   0.03100    0.28132
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.01910   10.00450   0.01460    0.14593
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.34000    7.11000   0.23000    3.23488
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.00000    6.74000   0.26000    3.85757
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.23000    9.91000   0.32000    3.22906
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.32550    9.32000   0.00550    0.05901
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.48310    9.53540  -0.05230   -0.54848
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.68320    9.67740   0.00580    0.05993
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.84960    9.90390  -0.05430   -0.54827
華南永昌永昌基金                                                   16.62000   16.64000  -0.02000   -0.12019
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.92000    9.98000  -0.06000   -0.60120
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.92000    9.98000  -0.06000   -0.60120
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.14140   14.14610  -0.00470   -0.03322
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.90000    9.97000  -0.07000   -0.70211
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.27000    9.32000  -0.05000   -0.53648
華南永昌全球精品基金                                               15.41000   15.26000   0.15000    0.98296
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.42000   10.35000   0.07000    0.67633
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.61000   12.53000   0.08000    0.63847
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.46000   12.46000   0.00000    0.00000
華南永昌物聯網精選基金                                             10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.22050   16.21980   0.00070    0.00432
華南永昌龍盈平衡基金                                               21.84130   21.94540  -0.10410   -0.47436
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.94780   11.94730   0.00050    0.00419
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.16380   10.15390   0.00990    0.09750
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.00480   10.02380  -0.01900   -0.18955
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.71940    9.71000   0.00940    0.09681
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.53740    9.55550  -0.01810   -0.18942
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.94700    9.94040   0.00660    0.06640
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.73740    9.75880  -0.02140   -0.21929
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.60630    9.59980   0.00650    0.06771
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.39430    9.41500  -0.02070   -0.21986
華頓中小型基金                                                     21.22000   21.25000  -0.03000   -0.14118
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.17260   11.11000   0.06260    0.56346
華頓台灣基金                                                       22.51000   22.66000  -0.15000   -0.66196
華頓平安貨幣市場基金                                               11.52970   11.52930   0.00040    0.00347
華頓全球時尚精品基金                                               15.92000   15.89000   0.03000    0.18880
華頓全球高收益債券基金A                                            13.30400   13.32440  -0.02040   -0.15310
華頓全球高收益債券基金B                                             8.11040    8.12290  -0.01250   -0.15389
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.17000    5.20000  -0.03000   -0.57692
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.50080    2.41160   0.08920    3.69879
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.14330   10.78530   0.35800    3.31933
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.36250    0.34870   0.01380    3.95756
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.19370   11.06300   0.13070    1.18142
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.12900   10.00310   0.12590    1.25861
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.91610    9.83610   0.08000    0.81333
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.88720    8.81540   0.07180    0.81448
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.15330   10.01010   0.14320    1.43056
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.13660    8.99650   0.14010    1.55727
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.00000    9.66000   0.34000    3.51967
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.58000    8.32000   0.26000    3.12500
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.23000    8.90000   0.33000    3.70787
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.46540    2.46760  -0.00220   -0.08916
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.01080    2.00780   0.00300    0.14942
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.51260   11.49640   0.01620    0.14091
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.22970    9.21670   0.01300    0.14105
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.35680    0.35620   0.00060    0.16844
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29210    0.29040   0.00170    0.58540
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.22000    3.10000   0.12000    3.87097
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.32000   13.86000   0.46000    3.31890
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.47000    0.45000   0.02000    4.44444
匯豐台灣精典基金                                                   22.30000   22.37000  -0.07000   -0.31292
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.92000   12.03000  -0.11000   -0.91438
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.95000    7.99000  -0.04000   -0.50063
匯豐安富基金                                                       24.36000   24.41000  -0.05000   -0.20483
匯豐成功基金                                                       39.62000   39.82000  -0.20000   -0.50226
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.76000   10.67000   0.09000    0.84349
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.30000   10.26000   0.04000    0.38986
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.96000   10.89000   0.07000    0.64279
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.54000   10.47000   0.07000    0.66858
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.54000   10.46000   0.08000    0.76482
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.54610    2.53910   0.00700    0.27569
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.28880    2.28150   0.00730    0.31996
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.31070   11.27900   0.03170    0.28105
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.59820    7.56630   0.03190    0.42161
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.36980    0.36790   0.00190    0.51644
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32450    0.32250   0.00200    0.62016
匯豐金磚動力基金                                                   13.57000   13.31000   0.26000    1.95342
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98680   14.98650   0.00030    0.00200
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.74000    4.76000  -0.02000   -0.42017
匯豐新鑽動力基金                                                   10.43000   10.26000   0.17000    1.65692
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 48.00000   48.15000  -0.15000   -0.31153
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 48.00000   48.15000  -0.15000   -0.31153
匯豐龍騰電子基金                                                   32.24000   32.30000  -0.06000   -0.18576
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.04860   12.04490   0.00370    0.03072
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.47000   16.53000  -0.06000   -0.36298
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.99000    8.62000   0.37000    4.29234
新光中國成長基金(美元)                                              9.00000    8.56000   0.44000    5.14019
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.90000    8.54000   0.36000    4.21546
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.48530   10.48130   0.00400    0.03816
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.59570    9.55720   0.03850    0.40284
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.82340    9.87600  -0.05260   -0.53260
新光台灣富貴基金                                                   20.69000   20.61000   0.08000    0.38816
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.56000    9.67000  -0.11000   -1.13754
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.56000    8.66000  -0.10000   -1.15473
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.48000   11.25000   0.23000    2.04444
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.11000   10.99000   0.12000    1.09190
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.92190    9.94190  -0.02000   -0.20117
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.62730    9.73750  -0.11020   -1.13171
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.52310    9.54230  -0.01920   -0.20121
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.22830    9.33400  -0.10570   -1.13242
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.41000    8.75000  -0.34000   -3.88571
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.67000    9.98000  -0.31000   -3.10621
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.21000    9.32000  -0.11000   -1.18026
新光吉星貨幣市場基金                                               15.45650   15.45590   0.00060    0.00388
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.17000    9.27000  -0.10000   -1.07875
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.35000    8.36000  -0.01000   -0.11962
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.70000    8.78000  -0.08000   -0.91116
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.61000    8.68000  -0.07000   -0.80645
新光亞洲精選基金-美金                                              21.08000   20.51000   0.57000    2.77913
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.21000   20.82000   0.39000    1.87320
新光兩岸優勢基金                                                   10.35000    9.97000   0.38000    3.81143
新光店頭基金                                                       21.04000   21.14000  -0.10000   -0.47304
新光南非幣保本基金                                                 12.06000   12.06000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.31000   10.34000  -0.03000   -0.29014
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.69000    9.81000  -0.12000   -1.22324
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   8.94000    9.06000  -0.12000   -1.32450
新光創新科技基金                                                   13.19000   13.24000  -0.05000   -0.37764
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.72320    9.72620  -0.00300   -0.03084
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.92660    9.95080  -0.02420   -0.24320
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.58030    9.57980   0.00050    0.00522
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.13950    9.14230  -0.00280   -0.03063
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.33720    9.36000  -0.02280   -0.24359
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.00610    9.00700  -0.00090   -0.00999
新光澳幣八年期保本基金                                             10.43000   10.45000  -0.02000   -0.19139
新光澳幣十年期保本基金                                             10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
新光澳幣保本基金                                                   11.99000   11.99000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.05030   10.05960  -0.00930   -0.09245
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.57290    9.58090  -0.00800   -0.08350
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.51130    9.53550  -0.02420   -0.25379
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.90640    9.93160  -0.02520   -0.25374
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.88220    9.88010   0.00210    0.02125
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.48490    9.48300   0.00190    0.02004
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.46100    9.47380  -0.01280   -0.13511
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.85460    9.86820  -0.01360   -0.13782
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.92000    6.90000   0.02000    0.28986
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.57000    8.53000   0.04000    0.46893
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.64060    9.62390   0.01670    0.17353
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.10250    9.08760   0.01490    0.16396
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.52330    9.50440   0.01890    0.19886
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.06110    9.04310   0.01800    0.19905
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.13870    9.12860   0.01010    0.11064
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.65670    9.64540   0.01130    0.11715
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.48960   13.50880  -0.01920   -0.14213
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.20200    8.21370  -0.01170   -0.14244
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        35.89120   36.40850  -0.51730   -1.42082
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               38.60560   39.29130  -0.68570   -1.74517
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  36.36960   36.86730  -0.49770   -1.34998
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 38.83710   39.37300  -0.53590   -1.36109
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                39.35870   39.62070  -0.26200   -0.66127
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  37.92800   38.35630  -0.42830   -1.11664
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.25910   11.25760   0.00150    0.01332
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.97350    9.93950   0.03400    0.34207
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      11.20050   10.90400   0.29650    2.71919
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.36200    8.06400   0.29800    3.69544
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.62000    8.37000   0.25000    2.98686
群益大印度基金-人民幣                                              12.25390   12.03440   0.21950    1.82394
群益大印度基金-美元                                                11.51110   11.19860   0.31250    2.79053
群益大印度基金-新臺幣                                              10.88000   10.65000   0.23000    2.15962
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.76410   11.78340  -0.01930   -0.16379
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.33160   11.24350   0.08810    0.78356
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.80160   10.81930  -0.01770   -0.16360
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.49450    9.42070   0.07380    0.78338
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.91000    8.89000   0.02000    0.22497
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.44060    9.45610  -0.01550   -0.16392
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.33130    8.26650   0.06480    0.78389
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.78000    8.76000   0.02000    0.22831
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.02100    9.03580  -0.01480   -0.16379
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.22760    8.16360   0.06400    0.78397
群益中小型股基金                                                   36.46000   36.43000   0.03000    0.08235
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.49950    9.43680   0.06270    0.66442
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.80900    8.66870   0.14030    1.61847
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.23450    8.15280   0.08170    1.00211
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.31310    8.25830   0.05480    0.66357
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.70840    7.58550   0.12290    1.62020
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.20640    7.13500   0.07140    1.00070
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.82410    9.83440  -0.01030   -0.10473
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.80650   10.81780  -0.01130   -0.10446
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.43900   10.41800   0.02100    0.20157
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.62570    9.61750   0.00820    0.08526
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.71750    7.45370   0.26380    3.53918
群益中國新機會基金N-美元                                            7.07820    6.77200   0.30620    4.52156
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.54000    7.26000   0.28000    3.85675
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.84430    6.61030   0.23400    3.53993
群益中國新機會基金-美元                                             7.56830    7.24090   0.32740    4.52154
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.20000    6.93000   0.27000    3.89610
群益平衡王基金                                                     18.18580   18.16280   0.02300    0.12663
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    7.99000    8.05000  -0.06000   -0.74534
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.75000    5.79000  -0.04000   -0.69085
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.63320   10.77910  -0.14590   -1.35355
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.13770   10.18010  -0.04240   -0.41650
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.58000    9.68000  -0.10000   -1.03306
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.45620    9.58590  -0.12970   -1.35303
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.01510    9.05280  -0.03770   -0.41645
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.52000    8.60000  -0.08000   -0.93023
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.84660    9.89140  -0.04480   -0.45292
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.63200    9.67120  -0.03920   -0.40533
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.59000    9.66000  -0.07000   -0.72464
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.11640    9.15790  -0.04150   -0.45316
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.03330    9.07000  -0.03670   -0.40463
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              8.99000    9.06000  -0.07000   -0.77263
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.90360    9.94870  -0.04510   -0.45333
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.93410    9.97460  -0.04050   -0.40603
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.03000   10.11000  -0.08000   -0.79130
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.27690    9.31910  -0.04220   -0.45283
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.66510    9.70450  -0.03940   -0.40600
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.87000    9.94000  -0.07000   -0.70423
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.01630   10.05340  -0.03710   -0.36903
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.19120    7.21780  -0.02660   -0.36853
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.16030   10.15200   0.00830    0.08176
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.02440   10.01470   0.00970    0.09686
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.14220   10.16280  -0.02060   -0.20270
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.92500    9.91690   0.00810    0.08168
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.82520    9.81570   0.00950    0.09678
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.94070    9.96100  -0.02030   -0.20379
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.16040   10.15200   0.00840    0.08274
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.02430   10.01470   0.00960    0.09586
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.14230   10.16300  -0.02070   -0.20368
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.92510    9.91690   0.00820    0.08269
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.82520    9.81570   0.00950    0.09678
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.94070    9.96100  -0.02030   -0.20379
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.38740    9.41230  -0.02490   -0.26455
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.88000   10.98000  -0.10000   -0.91075
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.36020   15.40100  -0.04080   -0.26492
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.10000   15.23000  -0.13000   -0.85358
群益印度中小基金N-人民幣                                            9.96880    9.90140   0.06740    0.68071
群益印度中小基金N-美元                                              8.35870    8.22410   0.13460    1.63665
群益印度中小基金N-新臺幣                                            7.87000    7.79000   0.08000    1.02696
群益印度中小基金-人民幣                                            13.49550   13.40430   0.09120    0.68038
群益印度中小基金-美元                                              11.95530   11.76280   0.19250    1.63652
群益印度中小基金-新臺幣                                            13.78000   13.64000   0.14000    1.02639
群益多利策略組合基金                                               11.30000   11.32000  -0.02000   -0.17668
群益多重收益組合基金                                               13.43000   13.45000  -0.02000   -0.14870
群益多重資產組合基金                                               14.77000   14.74000   0.03000    0.20353
群益安家基金                                                       22.63680   22.67650  -0.03970   -0.17507
群益安穩貨幣市場基金                                               16.09910   16.09850   0.00060    0.00373
群益那斯達克生技基金                                               21.99000   22.21000  -0.22000   -0.99054
群益亞太中小基金                                                   10.47000   10.15000   0.32000    3.15271
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.25000   15.00000   0.25000    1.66667
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.54700    9.58060  -0.03360   -0.35071
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.28180    7.30740  -0.02560   -0.35033
群益店頭市場基金                                                   81.61000   81.74000  -0.13000   -0.15904
群益東方盛世基金                                                    8.31000    8.22000   0.09000    1.09489
群益東協成長基金-人民幣                                            12.62090   12.52190   0.09900    0.79061
群益東協成長基金-美元                                              11.06510   10.87500   0.19010    1.74805
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.90000   10.78000   0.12000    1.11317
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.87940   10.87320   0.00620    0.05702
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.29250   10.27940   0.01310    0.12744
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.74630    9.76790  -0.02160   -0.22113
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.41200    9.40660   0.00540    0.05741
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.90720    8.89590   0.01130    0.12702
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.43250    8.45120  -0.01870   -0.22127
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.21060    9.20540   0.00520    0.05649
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.06570    9.05420   0.01150    0.12701
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.42040    9.44120  -0.02080   -0.22031
群益長安基金                                                       24.30000   24.23000   0.07000    0.28890
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.61390    9.68420  -0.07030   -0.72592
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.54330   14.64980  -0.10650   -0.72697
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        13.99000   14.18000  -0.19000   -1.33992
群益真善美基金                                                     15.42140   15.39970   0.02170    0.14091
群益馬拉松基金                                                    107.16000  108.09000  -0.93000   -0.86039
群益馬拉松基金I類型                                               107.32000  108.25000  -0.93000   -0.85912
群益深証中小板基金                                                 10.81000   10.89000  -0.08000   -0.73462
群益創新科技基金                                                   28.61000   28.51000   0.10000    0.35075
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.85320    8.57570   0.27750    3.23589
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.13840    7.80910   0.32930    4.21688
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.45000    8.16000   0.29000    3.55392
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.64110    9.33890   0.30220    3.23593
群益華夏盛世基金-美元                                               8.97380    8.61070   0.36310    4.21685
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.75000   14.24000   0.51000    3.58146
群益奧斯卡基金                                                     24.04000   24.13000  -0.09000   -0.37298
群益新興金鑽基金-美元                                              11.07600   10.75530   0.32070    2.98179
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.43000    8.24000   0.19000    2.30583
群益葛萊美基金                                                     20.44000   20.45000  -0.01000   -0.04890
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.21000   19.53000  -0.32000   -1.63850
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.85000    8.81000   0.04000    0.45403
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.34000   11.46000  -0.12000   -1.04712
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.66140   11.64650   0.01490    0.12794
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.96280   10.92970   0.03310    0.30284
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.92270   10.89460   0.02810    0.25793
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.37390    8.36330   0.01060    0.12674
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.76130    8.73480   0.02650    0.30338
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.03000    8.05000  -0.02000   -0.24845
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.39480    8.37320   0.02160    0.25797
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.83270    9.80300   0.02970    0.30297
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.69090    9.66160   0.02930    0.30326
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.73000    8.72000   0.01000    0.11468
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.28000    9.27000   0.01000    0.10787
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
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德信大發基金                                                       25.19000   25.22000  -0.03000   -0.11895
德信中國精選成長基金                                               10.36000   10.05000   0.31000    3.08458
德信台灣主流中小基金                                               16.00000   15.89000   0.11000    0.69226
德信新興股票組合基金                                               10.29000   10.12000   0.17000    1.67984
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94320   11.94270   0.00050    0.00419
德信萬瑞基金                                                       10.71840   10.75720  -0.03880   -0.36069
德信數位時代基金                                                   24.74000   24.81000  -0.07000   -0.28214
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67180   11.67140   0.00040    0.00343
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.40000   13.42000  -0.02000   -0.14903
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.80000   17.96000  -0.16000   -0.89087
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.28490   10.32520  -0.04030   -0.39031
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     14.92580   14.98440  -0.05860   -0.39107
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 7.97300    8.02730  -0.05430   -0.67644
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.79110   10.79600  -0.00490   -0.04539
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.26200   11.26690  -0.00490   -0.04349
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                12.97620   13.06460  -0.08840   -0.67664
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摩根大歐洲基金                                                     16.53000   16.61000  -0.08000   -0.48164
摩根中小基金                                                       19.36000   19.58000  -0.22000   -1.12360
摩根中國A股基金                                                    12.36000   11.78000   0.58000    4.92360
摩根中國A股基金(美元)                                               9.74000    9.22000   0.52000    5.63991
摩根中國亮點基金                                                   12.01000   11.51000   0.50000    4.34405
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.64280   10.45240   0.19040    1.82159
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.85200   11.62330   0.22870    1.96760
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.04760    8.85090   0.19670    2.22237
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.02750   11.81230   0.21520    1.82183
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.89210   13.62400   0.26810    1.96785
摩根台灣金磚基金-累積型                                            17.38000   17.51000  -0.13000   -0.74243
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        17.38000   17.51000  -0.13000   -0.74243
摩根台灣增長基金                                                   45.78000   45.98000  -0.20000   -0.43497
摩根平衡基金                                                       26.72000   26.74000  -0.02000   -0.07479
摩根全球α基金                                                     18.30000   18.45000  -0.15000   -0.81301
摩根全球平衡基金                                                   14.56880   14.50580   0.06300    0.43431
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.41730    9.41560   0.00170    0.01806
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.43510   10.43160   0.00350    0.03355
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.82750    9.81640   0.01110    0.11308
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.14280   11.14080   0.00200    0.01795
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.81810    9.80700   0.01110    0.11318
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.17850   10.07700   0.10150    1.00724
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.15090   13.01970   0.13120    1.00770
摩根亞洲基金                                                       52.84000   51.08000   1.76000    3.44558
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.19660    8.20900  -0.01240   -0.15105
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.59050    9.58800   0.00250    0.02607
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.47430    8.47010   0.00420    0.04959
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  11.99320   12.01140  -0.01820   -0.15152
摩根東方內需機會基金                                               16.75000   16.19000   0.56000    3.45893
摩根東方科技基金                                                   30.87000   30.15000   0.72000    2.38806
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.39000    9.24000   0.15000    1.62338
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.74000    9.53000   0.21000    2.20357
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.18000    8.98000   0.20000    2.22717
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.09000   10.91000   0.18000    1.64986
摩根金龍收成基金                                                   19.47000   18.74000   0.73000    3.89541
摩根第一貨幣市場基金                                               15.08950   15.08900   0.00050    0.00331
摩根絕對日本基金                                                   13.37000   12.90000   0.47000    3.64341
摩根新金磚五國基金                                                 11.07000   10.92000   0.15000    1.37363
摩根新絲路基金                                                      9.10000    8.89000   0.21000    2.36220
摩根新興35基金                                                     12.47000   12.18000   0.29000    2.38095
摩根新興日本基金                                                   23.05000   22.78000   0.27000    1.18525
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.15040    7.12940   0.02100    0.29455
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.40030    9.37060   0.02970    0.31695
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.14960    9.11460   0.03500    0.38400
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.42070   10.39010   0.03060    0.29451
摩根新興科技基金                                                   46.92000   47.43000  -0.51000   -1.07527
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.18050    8.19870  -0.01820   -0.22199
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.42950   10.45270  -0.02320   -0.22195
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.31880    8.26330   0.05550    0.67164
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.06410    8.96430   0.09980    1.11330
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.52050    8.42270   0.09780    1.16115
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.60770    9.54360   0.06410    0.67165
摩根龍揚基金                                                       29.07000   27.97000   1.10000    3.93279
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       9.88000    9.97000  -0.09000   -0.90271
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.60000   10.63000  -0.03000   -0.28222
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
摩根環球股票收益基金-累積型                                        10.99000   11.09000  -0.10000   -0.90171
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.21690    9.21340   0.00350    0.03799
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.17330   11.16900   0.00430    0.03850
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     20.53000   20.63000  -0.10000   -0.48473
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.63640   11.59440   0.04200    0.36224
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.85240   10.81260   0.03980    0.36809
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.83800    9.84060  -0.00260   -0.02642
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.00910    9.97300   0.03610    0.36198
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.38940    9.35500   0.03440    0.36772
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.50640    8.50860  -0.00220   -0.02586
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.95300    9.94520   0.00780    0.07843
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.97900   10.03220  -0.05320   -0.53029
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.33210    9.31750   0.01460    0.15669
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.44490    9.48780  -0.04290   -0.45216
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.05610    9.04200   0.01410    0.15594
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.16510    9.20680  -0.04170   -0.45293
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.90250   10.86930   0.03320    0.30545
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.66770   10.63650   0.03120    0.29333
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.84850    9.87410  -0.02560   -0.25926
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.28980   10.25840   0.03140    0.30609
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.05270   10.02320   0.02950    0.29432
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.28340    9.30760  -0.02420   -0.26000
聯邦金鑽平衡基金                                                   19.87230   19.84310   0.02920    0.14715
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.96050    8.94450   0.01600    0.17888
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.22260    9.26250  -0.03990   -0.43077
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.94550    8.92960   0.01590    0.17806
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.20710    9.24690  -0.03980   -0.43041
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17410   13.17370   0.00040    0.00304
聯邦精選科技基金                                                   10.44000   10.41000   0.03000    0.28818
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       15.96710   16.02400  -0.05690   -0.35509
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.74020   11.74170  -0.00150   -0.01277
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.27920   11.29480  -0.01560   -0.13812
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.80640   10.82140  -0.01500   -0.13861
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.71410   11.70230   0.01180    0.10083
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.93500   10.96920  -0.03420   -0.31178
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.36600   10.35560   0.01040    0.10043
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.46780    8.49430  -0.02650   -0.31197
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       32.54000   32.72000  -0.18000   -0.55012
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     15.27000   14.86000   0.41000    2.75908
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       15.42000   14.81000   0.61000    4.11884
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     10.16000    9.82000   0.34000    3.46232
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.42000   15.39000   0.03000    0.19493
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.14000   12.12000   0.02000    0.16502
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.81000   12.78000   0.03000    0.23474
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.02000   12.00000   0.02000    0.16667
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.68000    7.69000  -0.01000   -0.13004
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.66000   11.64000   0.02000    0.17182
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.27000   14.03000   0.24000    1.71062
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.27000   10.14000   0.13000    1.28205
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.50000    8.39000   0.11000    1.31108
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.34000   11.29000   0.05000    0.44287
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.05000   13.99000   0.06000    0.42888
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.50000   14.44000   0.06000    0.41551
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.43000   14.37000   0.06000    0.41754
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.43000    9.38000   0.05000    0.53305
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.93000   19.80000   0.13000    0.65657
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.05000   17.93000   0.12000    0.66927
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.43000   12.40000   0.03000    0.24194
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.82000   14.72000   0.10000    0.67935
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.55000   15.45000   0.10000    0.64725
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.62000   14.52000   0.10000    0.68871
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.69000    9.66000   0.03000    0.31056
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.77000   14.68000   0.09000    0.61308
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.13000   13.03000   0.10000    0.76746
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.13000   13.04000   0.09000    0.69018
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.91000    8.89000   0.02000    0.22497
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.75000   13.67000   0.08000    0.58522
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.31000   18.31000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.12000   17.12000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.06000   13.06000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.87000   13.87000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.91000   12.92000  -0.01000   -0.07740
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.91000    7.93000  -0.02000   -0.25221
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.83000   12.83000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.18000   14.17000   0.01000    0.07057
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.15000   14.14000   0.01000    0.07072
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
聯博貨幣市場基金                                                   15.00450   15.00420   0.00030    0.00200
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.31180   10.33300  -0.02120   -0.20517
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.40520   13.39420   0.01100    0.08213
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.33250    7.34750  -0.01500   -0.20415
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.63000   13.63000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.67000   13.67000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.00000    9.03000  -0.03000   -0.33223
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瀚亞中小型股基金                                                   18.82000   18.92000  -0.10000   -0.52854
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.70000   10.36000   0.34000    3.28185
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             11.09000   10.75000   0.34000    3.16279
瀚亞外銷基金                                                       37.58000   37.63000  -0.05000   -0.13287
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.42000   11.49000  -0.07000   -0.60923
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.27000   10.34000  -0.07000   -0.67698
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.80000    9.86000  -0.06000   -0.60852
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.02000    9.08000  -0.06000   -0.66079
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.59000    9.65000  -0.06000   -0.62176
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.42000    9.49000  -0.07000   -0.73762
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.67750   10.62960   0.04790    0.45063
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.25050   10.24070   0.00980    0.09570
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.11090   12.12690  -0.01600   -0.13194
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.16480   10.11640   0.04840    0.47843
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.35750    7.32430   0.03320    0.45329
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.83430    7.82680   0.00750    0.09582
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.94130    7.95180  -0.01050   -0.13205
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.02690    6.99340   0.03350    0.47902
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.63760    8.64910  -0.01150   -0.13296
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.05090    9.01030   0.04060    0.45060
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.16040    9.15160   0.00880    0.09616
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.00330    9.01530  -0.01200   -0.13311
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.38000   11.44000  -0.06000   -0.52448
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.60000   10.66000  -0.06000   -0.56285
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.46000   10.51000  -0.05000   -0.47574
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                    9.91000    9.97000  -0.06000   -0.60181
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.73170    9.76160  -0.02990   -0.30630
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.87600    9.90620  -0.03020   -0.30486
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.70710    9.68420   0.02290    0.23647
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.73170    9.76160  -0.02990   -0.30630
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.13000   12.90000   0.23000    1.78295
瀚亞印度基金-美元                                                  12.28000   12.00000   0.28000    2.33333
瀚亞印度基金-新台幣                                                27.16000   26.71000   0.45000    1.68476
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.00000    9.94000   0.06000    0.60362
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                 10.00000    9.94000   0.06000    0.60362
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                 10.00000    9.94000   0.06000    0.60362
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.99000   10.02000  -0.03000   -0.29940
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.76000    9.79000  -0.03000   -0.30644
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.58000   11.58000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.43000   11.21000   0.22000    1.96253
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.17000    9.91000   0.26000    2.62361
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.29000   14.02000   0.27000    1.92582
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.03000    8.85000   0.18000    2.03390
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.69000    8.47000   0.22000    2.59740
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.68000    8.51000   0.17000    1.99765
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.25000   11.16000   0.09000    0.80645
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.64710   11.53440   0.11270    0.97708
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.35610   13.28650   0.06960    0.52384
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.54670   10.43160   0.11510    1.10338
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.31940   10.25160   0.06780    0.66136
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.59610   11.49700   0.09910    0.86196
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.90570    8.81970   0.08600    0.97509
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.66430    9.60510   0.05920    0.61634
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.71720    8.62210   0.09510    1.10298
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.51740    8.46150   0.05590    0.66064
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.97660    8.89970   0.07690    0.86407
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.11810   14.17510  -0.05700   -0.40211
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.64010   10.67540  -0.03530   -0.33067
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.37830   10.35680   0.02150    0.20759
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.23400   12.28340  -0.04940   -0.40217
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.94000   10.91000   0.03000    0.27498
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.27000   19.07000   0.20000    1.04877
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57480   13.57430   0.00050    0.00368
瀚亞美國高科技基金                                                 25.65000   26.12000  -0.47000   -1.79939
瀚亞高科技基金                                                     51.86000   52.05000  -0.19000   -0.36503
瀚亞理財通基金                                                     25.70000   25.72000  -0.02000   -0.07776
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.06000    9.00000   0.06000    0.66667
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.64000    8.57000   0.07000    0.81680
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.29000    8.19000   0.10000    1.22100
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.45000    8.39000   0.06000    0.71514
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.59000    8.52000   0.07000    0.82160
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.33000    8.23000   0.10000    1.21507
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.46000    8.40000   0.06000    0.71429
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 8.98000    8.95000   0.03000    0.33520
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.72000    8.72000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.37000    8.34000   0.03000    0.35971
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.53000    8.54000  -0.01000   -0.11710
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.36000    9.37000  -0.01000   -0.10672
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.71000    8.71000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.48000    8.45000   0.03000    0.35503
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.61000    8.62000  -0.01000   -0.11601
瀚亞菁華基金                                                       20.61000   20.65000  -0.04000   -0.19370
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.90130   12.84170   0.05960    0.46411
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.99040    8.94890   0.04150    0.46374
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.29870   10.21470   0.08400    0.82234
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.81770   10.89160  -0.07390   -0.67850
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.03830    9.92040   0.11790    1.18846
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.45440    9.41320   0.04120    0.43768
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.80840    9.83080  -0.02240   -0.22786
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.11180    8.04570   0.06610    0.82156
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.06060    8.11560  -0.05500   -0.67771
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.53890    8.43860   0.10030    1.18859
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.93330    7.89880   0.03450    0.43678
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.67190    7.68940  -0.01750   -0.22759
瀚亞電通網基金                                                     13.17000   13.19000  -0.02000   -0.15163
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.44940   13.47050  -0.02110   -0.15664
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.36970   10.40610  -0.03640   -0.34979
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.61250    9.59460   0.01790    0.18656
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.24440   11.26200  -0.01760   -0.15628
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       11.02000   11.03000  -0.01000   -0.09066
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