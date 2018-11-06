瑞智前三季每股盈餘1.75元 估今年出貨及業績可望創新高

全球第四大壓縮機廠瑞智精密 (4532) 公布第三季季報數字，前三季合併營收 168.58 億元，年成長 15.2%，稅前淨利 12.77 億元，稅後淨利 9.25 億元，比去年同期成長 20.6%，每股稅後盈餘從去年同期的 1.57 元回升至 1.75 元。瑞智前三季銷售台數為 1413 萬台，年增 7.66%。瑞智第三季合併營收約 43 億元，較去年同期減少 7%，季減約 35%，稅後淨利 2.02 億元，較去年同期成長 19.7%，較上季減少 54.6%，每股稅後盈餘為 0.39 元。單季壓縮機銷售台數 371.1 萬台，季減 32.4%，年減 9.7%。



瑞智今年壓縮機出貨量估可超過 1900 萬台，年增一成，出貨量及業績都創新高可期。



瑞智昨天董事會通過在桃園觀音廠建構 200 萬台壓縮機生產組立線案，預計投資金額為 1.73 億元，規劃最晚 2020 年第一季開始量產。



瑞智日前與青島海爾正式簽署認購其於德國法蘭克福中歐國際交易所 IPO 股票，本投資案在臨時董事會已決議投資認購總金額上限不超過 3000 萬歐元，經考慮集團整體財務資金規畫，實際認購總金額為 2000 萬歐元，本次認購占海爾發行總股數 (A 股 + D 股) 約 0.17%。

