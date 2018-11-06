平保(02318-HK)增持匯控(00005-HK)逾7% 成大股東

平保(02318-HK)旗下平安資產管理，申報，於11月1日(上周四)斥資3.5億元，增持匯豐控股(00005-HK)537.56萬股，最新持股量達到7.01%，超逾另一大股東貝萊德(Blackrock)，成為匯控第一大股東。

港交所權益披露資料顯示，平安資管以每股平均價65.1153元，增持匯控537.56萬股，涉資約3.5億元，持股比例由6.98%增至7.01%。

匯控另一大股東貝萊德(Blackrock)，現時持13.352億股，佔已發行股份約6.59%。

平保去年12月首次披露持有匯控逾5%，今年2月9日，其持股增至12.532億股，佔已發行股份6.17%。平保由2月9日至11月1日的9個月內，共購入1.657億股匯控，以昨天收市價65.5元計算，涉資108億元。

平保表明，這些投資純屬保險資金的財務性投資，中國平安看好滙控的發展前景，且匯控的分紅率較高，符合保險資金的風險偏好和投資收益要求。

對於平保增持並成為第一大股東，匯控會否邀請平保加入董事會，匯控回應《信報》稱，平保有良好管治及強勁財務與業務表現，是成功及受尊重的非國營公司，匯控與平保有長期的合作關係，歡迎平保作為匯控長期投資者。

平保去年12月首次披露持有匯控逾5%後，匯控前集團行政總裁歐智華曾提到，平保是基於匯控股息吸引，以及基於保險業務需要而吸納匯控。他透露，平保是於前年第二季當匯控股價低於50元時透過「滬港通」逐步增持匯控。

匯控昨日在港收65.5元，跌1.36%；平保在港收78元，挫1.33%。

