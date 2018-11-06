歐洲議會關鍵委員會批准 全球最大自貿區問世掃除一大障礙

在歐洲議會的關鍵委員會投票通過後，日本與歐盟建立全球最大自由貿易區的計劃掃清了一大障礙。

當地時間 5 日周一，歐洲議會國際貿易委員會以 25 票贊成、10 票反對的結果，通過了歐盟與日本將近四個月前簽署的經濟夥伴關係協定（EPA）。今年 12 月 31 日，歐洲議會將對 EPA 進行全員最終投票，

EPA 計劃明年初生效，歐盟取消了約 99% 的對日本商品的關稅，包括八年內取消針對日本汽車的 10% 的進口關稅，日本取消約 94% 的對歐盟商品關稅。

路透報導稱，歐盟和日本都希望，在英國明年 3 月末正式退出歐盟以前讓 EPA 正式生效。若如願，EPA 將可能在英國退歐後仍保持生效，直至 2020 年末，讓位於英國的日本汽車製造商放心繼續服務歐盟市場。

EPA 覆蓋了全球超過 6 億人口，將打造一個占全球國民生產總值 30%、貿易總額 40% 的全球最大自貿區，對當前全球範圍的區域經濟合作和全球貿易體系重構的發展產生重要影響。

今年 7 月歐日簽署 EPA 後，華爾街見聞文章指出，EPA 談判歷時四年，原本歐盟集中在歐美之間的跨大西洋貿易與投資夥伴協定（TTIP）談判，日本一心一意撲在推進跨太平洋夥伴關係協定（TPP）上，雙方談判有所突破是在美國去年宣布退出 TPP 之後不久。

換言之，隨著川普入主白宮，美國不斷推出貿易保護主義政策。原本的盟國均受到相應的貿易打擊，日歐不得不「抱團取暖」。

日本外務省預計，這項協定可促進 GDP 增長 1%，即 5 兆日元，並增加約 29 萬個就業機會。日本與歐盟達成貿易協議的主要目的是增加汽車出口。

歐盟預計，EPA 生效後，將推動歐盟對日出口增加 200 億歐元。歐盟委員會貿易專員 Cecilia Malmstrom 表示，「根據我們的計算，歐盟對日本的整體出口可能增加三分之一」。

值得一提的是，今年 7 月 17 日，歐盟與日本在簽署 EPA 的同時表示，會共同對抗貿易保護主義。新華社下圖展示，當日日本首相安倍晉三（中）與歐洲理事會主席圖斯克（左）及歐盟委員會主席容克在日本東京出席協議簽署儀式。





中共中央對外聯絡部主管期刊《當代世界》今年 9 月刊發中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員沈銘輝的署名文章，指出，

日本與歐盟啟動 EPA 談判「看重的絕不僅僅是削減關稅甚至消除非關稅壁壘帶來的傳統經濟收益，作為發達國家，日本與歐盟更關心的是國際經濟規則的制定。」

「日本—歐盟經濟夥伴關係協定是近期逆全球化背景下達成的重要自由貿易協定，雖然該協定更多地代表了發達國家的利益，但是該協定也向世界發出了明確信號，日本和歐盟仍然致力於堅持自由貿易並反對貿易保護主義。」