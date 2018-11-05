〈記憶體需求降溫〉研調：供過於求才剛開始 明年首季合約價議定挑戰嚴峻

研調機構 TrendForce 旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 調查指出，10 月現貨價格延續 9 月份跌勢持續走弱，由於 DRAM 市場供過於求才剛開始，不排除 11 月與 12 月價格將續下探，明年首季將進入淡季，加上終端產品出貨量下修與庫存等因素，合約價的議定將是嚴峻挑戰。

DRAMeXchange 資深協理吳雅婷指出，現貨價格今年初起持續走弱，整體 10 月價格也延續 9 月份跌勢持續走弱。以最新報價來看，主流交易顆粒 1G*8 的現貨價已跌至 6.946 美元，與合約價有 5% 價差，預告後續合約價將繼續下滑。

在各大廠已議定第 4 季合約價的情況下，10 月合約價開始大幅滑落，主流模組 4GB 均價自上季的 34.5 美元滑落至 31 美元，跌幅 10.14%；大容量模組 8GB 跌幅更為明顯，自上季的 68 美元滑落至 61 美元，跌幅為 10.29%。吳雅婷認為，由於 DRAM 市場供過於求才剛開始，不排除 11 月與 12 月價格將續下探，且由於各家廠商積極求售，8GB 解決方案的跌幅預期將會持續高於 4GB。

在供過於求態勢下，吳雅婷表示，廠商亟欲在價格進一步下跌前拉抬銷量，使得 PC DRAM 8GB 模組的滲透率快速攀升，在數量上提前超越 4GB 模組，成為市場主流，因此明年初起，DRAMeXchange 合約價也將以 8GB 為計算基準。

展望明年首季，吳雅婷指出，首季進入淡季，除 PC 外，伺服器與智慧型手機等終端產品也將面臨出貨量下修狀況，加上 DRAM 產業還需時間消化通路與採購端的多餘庫存，明年第 1 季合約價議定將會是嚴峻挑戰。

整體而言，DRAMeXchange 預估，明年全年 DRAM 平均銷售單價的跌幅可能達到 2 成；對各家供應商來說，獲利能力已在今年第 3 季達到顛峰，後續取決於各廠商的成本優化能力，獲利能力將以緩著陸的態勢逐季下修。