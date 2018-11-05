〈CRS明年上路〉CRS上路海外資金可望回流 公股行庫為高資產族量身訂做財管專案

CRS(共同申報與盡職審查準則) 明年上路，透過國際間資訊交換，將讓國人在海外的帳戶將一覽無遺，讓銀行從中嗅到財富管理商機；據了解，部分公股行庫已經磨刀霍霍，祭出菁英團隊替高資產族量身訂做財管專案，搶攻因應 CRS 的資金回流商機。

兆豐銀行董事長張兆順表示，過去台商看好海外節稅誘因，紛紛將資金前仆後繼移往海外，但 CRS 上路後，有機會吸引這些在海外的資金回流台灣，對銀行財富管理而言極具開發商機。

過去財富管理向來是民營銀行的天下，近年來大力拓展消金版圖的公股行庫，除了積極搶發信用卡，以此拓展財富管理市場，近來更因應 CRS 趨勢，成立專屬團隊，針對高資產族需求量身打造理財專案，向高資產一族招手。

公股行庫主管表示，台灣市場競爭激烈，銀行間爭搶高資產的財富管理客戶，能搶得都搶的差不多了，現在 CRS 機制上路，讓過去基於避稅而將錢藏在海外的客戶，少了把錢留在海外的強烈誘因，對銀行來說，無疑是財富管理新商機。

為搶 CRS 回流資金潛藏的商機，公股行庫近來下令財管與企金單位，逐一拜訪旗下高資產客戶以及在海外營運的企業戶，了解其理財需求與痛點，並針對客戶所需打造專屬的理財方案，爭取客戶青睞。

根據銀行觀察，高資產客戶理財最在乎的莫過於稅，為替客戶打造合適的理財方案，不少銀行特別網羅行內菁英高手，籌組專案小組，針對 CRS 制度上路擬訂作戰策略。