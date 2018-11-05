〈CRS明年上路〉台肥咖條款CRS明年上路 高資產族「錢進」海外 資料全都露

台版肥咖條款，CRS(共同申報及盡職審查準則) 預計明 (2019) 年上路，台灣正式加入全球反避稅行列，與世界各國洽簽主管機關協定，透過訊息交換讓高資產族在金融帳戶全部現形，此舉等同宣告，未來富人想要透過資訊不對稱避稅，難度將大幅提高。

會計師指出，CRS 參與國主要是透過資訊交換，由參與國家的金融機構，依法辨認客戶的稅務居民身分，對客戶進行盡責調查，將相關資訊交給當地參與國。

台灣加入全球反避稅行列，財政部積極和其他國家洽簽主管機關協定 (CAA)。財政部官員透露，我國目前已經和荷蘭、德國、盧森堡、義大利等 32 個租稅協定夥伴簽署 CCA。

就連我國高資產熱愛的新加坡，也是財政部洽簽重點目標之一，據悉，目前我和新加坡洽簽 CCA ，已進入最後協議階段，最快明年就會正式簽署。

據財政部規劃，金融機構預計 2020 年 6 月首次申報，9 月首次交換金融帳戶資訊。財政部次長吳自心強調，全球反避稅蔚為趨勢，呼籲跨國企業應儘快因應 CRS 調整投資架構，降低稅務風險。

在這波 CRS 浪潮下，大陸也開始追查個人海外所得資訊，影響層面涵蓋在大陸經商的台商與相關企業，只要被認定具備大陸稅及，海外帳戶就可能因此「全都露」並被政府課稅。

KPMG 會計師林倚聰表示，CRS 裁罰金額最高可開罰新台幣 1,000 萬元，罰金遠高於過去稅捐稽徵法的裁罰，呼籲企業不要輕忽政府或金融機構的執行決心。