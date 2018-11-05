華碩啟動調薪 員工固定薪資平均調幅達5-6%

筆電品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (5) 日宣布，啟動兩項調薪專案，分別為結構調整與年度特別調薪，皆於 11 月初執行完成生效，前者因部分員工固定薪資比例偏低，調整後整體固定薪資占比與實質總額提升，另外則是年度特別調薪，將調升員工固定薪資平均達 5-6%，預期員工薪資結構調整完畢後，將可符合或優於產業平均。

華碩表示，今年啟動調薪專案，包含結構調整及年度特別調薪；華碩薪酬包含固定薪資及變動薪資 (獎金)，結構調整是將變動薪資，依規則調整加計到每月固定薪資。

華碩強調，由於部分員工過去敘薪時，固定薪資比例較低，結構調整後其固定月薪占比及實質總額將增加。

另外，年度特別調薪方案，則是平均調升員工固定薪資平均達 5-6%，兩項方案共同執行後，預期員工薪資結構，將能符合或優於產業平均水準。

華碩強調，本次調薪規劃，經營團隊及各事業處主管經多次深入討論，擬逐步導入新世代人事管理理念，以職業球隊的人才招募及管理方式，作為經營方針，將持續招募具專業能力、善團隊合作、可共同達成致勝目標的人才 (球員)，目標達成後共享經營成果，對於未能善盡其能力、功能重疊或定位受限的人才 (球員)，也應釋出促成正向人才流動。

華碩表示，近期面對產業變化及同業競爭，短期營運面承壓，公司仍決定啟動特別調薪方案，以長期發展為重，彰顯公司重視員工及招募更多優秀人才的企圖心，將組建能合作致勝的團隊，並提供優異報酬，以對應其創造的價值。