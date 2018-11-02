三大法人買超51.5億元 聯電外資大撤退已連12賣

台股今 (2) 日盤中震盪，一度回測 9800 點關卡，惟在股王大立光漲幅擴大，加上台積電翻紅，指數尾盤急拉至今日最高，終場上漲 61.85 點、以 9906.59 元作收；三大法人部分，外資買超 55.48 億元，自營商賣超 1.24 億元，投信賣超 2.72 億元，共買超 51.52 億元。其中，鴻海已獲外資連買 4 日，而聯電遭美國控訴竊取商業機密，已被外資連 12 賣，外資共倒貨逾 12 萬張。

台指期部分，外資增持多單 4288 口，多單未平倉口數增至 37977 口；投信增持空單 757 口，空單未平倉口增至 26368 口；自營商減持多單 1184 口，多單未平倉口數減至 1029 口。

外資今日已連續 5 天買超，買盤火力除 ETF 外，主要著眼金融股與電子股，外資買超上萬張的包括華邦電、旺宏與新光金等 3 檔，買超上千張包括華通、鴻海、宏碁、華新科、貿聯 - KY、中環、宏達電、瑞儀、光寶科、台達電、彩晶、聯發科等，金融股則有新光金、元大金、玉山金、國泰金、兆豐金，傳產股僅華航、中鋼、華新、上銀與長榮。

外資買超第 1 名為元大滬深 300 正 2、買超 40021 張，第 2 名元大台灣 50 反 1、買超 34934 張，第 3 名華邦電、買超 12042 張，第 4 名旺宏、買超 11998 張，第 5 名富邦上証正 2、買超 11274 張，第 6 名新光金、買超 11238 張，第 7 名華通、買超 8983 張，第 8 名華航、買超 8217 張，第 9 名元大金、買超 7181 張，第 10 名鴻海、買超 6512 張。

外資賣超第 1 名富邦 VIX、賣超 19353 張，第 2 名聯電、賣超 7747 張，第 3 名晶電、賣超 6720 張，第 4 名緯創 、賣超 6227 張，第 5 名 TPK-KY、賣超 5689 張，第 6 名中信金、賣超 3143 張，第 7 名中石化、賣超 3123 張，第 8 名聯茂、賣超 2832 張，第 9 名國喬、賣超 2764 張，第 10 名中鴻、賣超 2184 張。

投信買超第 1 名強茂、買超 5595 張，第 2 名南亞科、買超 5528 張，第 3 名華新、買超 2518 張，第 4 名聯茂、買超 2345 張，第 5 名南茂、買超 2207 張；投信賣超第 1 名中華電、賣超 9195 張，第 2 名中鋼、賣超 8280 張，第 3 名國泰金、賣超 1786 張，第 4 名遠傳、賣超 1763 張，第 5 名裕民、賣超 1487 張。

自營商買超第 1 名為元大台灣 50 正 2、買超 2892 張，第 2 名元大 S&P 原油反 1、買超 2097 張，第 3 名國泰臺灣加權反 1、買超 1748 張，第 4 名華邦電、買超 1725 張，第 5 名華頓 S&P 黃豆、買超 1597 張；自營商賣超第 1 名元大台灣 50 反 1、賣超 22962 張，第 2 名元大 S&P 原油正 2、賣超 6002 張，第 3 名元大滬深 300 正 2、賣超 4000 張，第 4 名富邦 VIX、賣超 1791 張，第 5 名 TPK-KY 、賣超 1433 張。

國泰證期分析師蔡明翰指出，今日新台幣大幅升值，顯示資金明顯流入，後續外資可望偏多，再者，前 2 日美股大漲，亞股也跟進，有機會延續反彈格局，雖然 10 月國際股市下挫是受美中貿易戰影響，但美國總統川普已透露雙方將協商，預期短線台股仍有機會上攻，挑戰重回萬點。