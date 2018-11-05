【永豐期貨】台指選擇權盤後－台塑四寶穩盤 台股開低走高收復月線



◆期貨走勢

台指期週一下跌 55 點至 9817 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 72.81 點，電子期逆價差擴至 - 2.13 點，金融期逆價差擴至 - 14.23 點。現貨部分，三大法人賣超 17.05 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 4896 口至 7742 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 5250 口至 32727 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 8413 口，使留倉部位轉為淨空單 - 3660 口。

上週五美國總統川普與白宮官員對貿易問題的態度互相矛盾，加上非農就業數據創新高，再度讓市場緊張升息速度有加速可能，使美股三大指數挑戰月線均告失敗並翻黑，週一亞股普遍受影響開低走低，台股早盤一度下跌百點，所幸下方 5 日線有撐，指數跌幅不致擴大，午盤過後台塑四寶都出現買盤湧入拉抬指數縮斂跌幅，尾盤多檔權值股出現大單敲進拉尾，終場加權指數下跌 16.78 點或 0.169%，收在 9889.81 點，成交量能 1031.85 億，較前一日縮減 507.64 億。技術面觀察，週一日 K 開低走高紅棒留下影線作收，雖然指數未能連六漲，但卻是連六日收紅 K，顯示下檔支撐偏強，目前 KD 向上擴張，MACD 低檔黃金交叉向上，不過目前位階臨近月線反壓，加上市場靜待美國週二的期中選舉，短線指數強漲不易，不建議此時過度樂觀。

◆選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10000 點，賣權未平倉最大量集中在 9000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.07 降至 1.04。從週選擇權隱含波動度觀察可發現買賣權都出現大幅度升高，買權平均隱含波動率由 18.26% 升至 27.38%，賣權平均隱含波動率由 21.11% 升至 27.93%。整體選擇權籌碼顯示多空力道相近，但市場中壓注週選擇權買方預期將有大行情出現的氛圍增強。

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