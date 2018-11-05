【華冠投顧】林驛銘:台股終結連五漲，漲多拉回，下跌16點，蘋概股弱勢!



美股上周五拉回，台股在蘋果股價重挫 6.63% 影響下，相關概念股受到拖累，指數一度大跌 120 點，尾盤跌幅收斂僅下跌 16 點，以 9889 作收，成交量 1030 億元，價跌量縮。

蘋果 (Apple) 年底旺季銷售展望保守，股價重挫 6.63%，蘋概三雄台積電 (2330) 、大立光( 3008)、鴻海 (2317) 等股價表現弱勢均下跌，電子股跌 0.56%，好在有金融股漲 0.21% 與傳產股漲 0.25% 以及 OTC 漲 0.22%，讓大盤加權指數一度大跌 120 點，至尾盤跌幅收斂僅小跌，不過下跌家數 713 檔大於上漲 616 檔。個股焦點: 華泰 (2329) 3D NAND 新產能 H2 持續開出，Q4 營收及獲利仍有不錯的成長空間，激勵股價漲停。訊芯 - KY (6451) 10 月營收月增 21.22%、年增 103.66%，前 10 月營收年增 37.01%，吸引買盤，漲停 69.3 元作收。穩懋 (3105) 明年新 iPhone 升級 Face ID，有利營運進補，股價攻漲停 121.5 元。元晶 (6443) 10 月營收攀高至 3.18 億元、月增 88%，並創 5 個月來新高，攻上漲停。

台股上周在外資連五買推升之下，指數連五漲，來到 9906 點，今日下跌終結連五漲，不過日 K 連六紅，外資現貨續買 3.75 億元，連六買，但在期貨市場減碼 5250 口多單，因此，建議投資人仍要小心，在大漲之後，操作不宜追高，以低買高賣為原則，逢高可獲利減碼。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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