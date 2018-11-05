大立光10月營收52.1億元 月減5.57% 半年來新低 11月估續降

股王大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 10 月營收為 52.1 億元，創半年來新低，月減 5.57%，年減 6.95%，累計前 10 月營收為 427.18 億元，年增率 0.19%，由於客戶端拉貨力道疲弱，大立光估 11 月營收仍將較 10 月呈現月減與年減的走勢。

大立光今日盤後公布營收，與先前執行長林恩平法說時預估的 10 月走勢，大致相符。

大立光 10 月產品出貨結構中，1000 萬畫素以上鏡頭組占比 50-60%，800 萬畫素產品占比 10-20%，200 萬畫素以上產品占比 10-20%，其他產品 10-20%。值得注意的是，大立光 10 月在 1000 萬畫素以上鏡頭組出貨比重，較 9 月下滑約 10 個百分點，影響營收衰退主要因素，在客戶端的拉貨力道疲弱。

雖然 10 月營收回檔，不過大立光台中精密機械園區新建生產線，目前仍繼續裝機。

對於大立光 10 月營收衰退，證券分析師張陳浩指出，市場上對蘋果新機 iPhone XR 銷售狀況不佳，普遍已心裡有譜，這點可從大立光及主要 iPhone 代工廠鴻海 (2317-TW) 股價走勢獲得印證；追究此狀況形成的原因，在於蘋果產品創新力道不足，且市場消費緊縮，導致原估計的蘋果消費者應有換機潮，並不如預期出現，其中以蘋果產品創新力道不足，更是影響主因。

張陳浩認為，大立光今日收盤價 3435 元，就本益比仍處低價區，但就技術線型而言，雖然均線糾結，但季線反壓在 4000 元高掛，顯示乖離過大，股價仍需反覆震盪築底，才有站上季線並逐步回升。

大立光第 3 季毛利率重返 7 成之上，達 71.34%，稅後純益也達 83.71 億元，季增 51.2%、年增 7.7%，每股純益 62.41 元；累計前 3 季營收 375.07 億元，年增 1%，毛利率 68.55%，年增 0.17 個百分點，營益率 59.2%，年減 0.31 個百分點，稅後純益 178.92 億元，年增 3%，每股純益 133.38 元。