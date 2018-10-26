蘋果光學元件廠前3季EPS 玉晶光6.42元 大立光133.38元

蘋果光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 今 (26) 日公布 9 月單月稅後純益為 8664 萬元，年減 28%，單季每股純益為 0.87 元，第 3 季稅後純益 2.67 億元，每股純益 2.68 億元，累計前 3 季稅後純益 6.4 億元，每股稅後純益約 6.42 元。

而股王大立光 (3008-TW) 公布第 3 季業績，第 3 季毛利率重返 7 成之上，達 71.34%，第 3 季單季稅後純益也達 83.71 億元，季增 51.2%、年增 7.7%，每股純益 62.41 元。大立光累計前 3 季營收 375.07 億元，年增 1%，毛利率 68.55%，年增 0.17 個百分點，營益率 59.2%，年減 0.31 個百分點，稅後純益 178.92 億元，年增 3%，每股純益 133.38 元。

玉晶光 9 月營收為 7.87 億元，月減 4.33%，年減 14.63%，第 3 季營收 23.44 億元，季增 44.59%，年減 1.23%，累計前 9 月營收為 57.87 億元，年增 9.77%。而自結第 3 季稅後純益 2.67 億元，季增 51.51%，年減 14.72%，單季每股純益 2.68 元，累計前 3 季稅後純益 6.4 億元，年增 36.46%，每股稅後純益約 6.42 元。

同時，法人圈也認為，玉晶光 10 月起將有 iPhone XR 版前、後鏡頭注業績成長動能，第 4 季到明年第 1 季的業績仍將成為玉晶光營運的大量出貨時程，可望推升獲利。

但玉晶光在蘋果 iPhone 手機光學元件的交貨上，法人圈指出，由於玉晶光 iPhone XR 後鏡頭獲得認證， 10 月可望挹注玉晶光業績新動能。但由於 iPhone XR 後鏡頭生產對玉晶光是新料號，生產良率的提升速度又是一大挑戰。