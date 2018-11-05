偏光板旺季效應浮現 明基材Q3獲利回神 賺進約1億元 EPS 0.31元

年底歐美銷售旺季加持，TV 面板零組件需求佳，明基材 (8215) 營運回神，單季稅後淨利約 1 億元，季增約 2.7 倍，每股稅後盈餘 0.31 元，累計前三季稅後淨利約 2.38 億元，每股盈餘 0.74 元歐美備貨動能強勁，TV 面板報價在 7 月觸底反彈，供應鏈因此受惠，明基材 7 月營收持穩 10 億大關，延續 6 月氣勢，8、9 月則推升到 11 億元以上，分別 11.6 億元以及 11.56 億元，單季營收 33.73 億元，季增率 11%，年增率 21%，創下 2015 年第四季以來新高紀錄。



旺季效應加持下，明基材第三季獲利重返 1 億元大關水位，目前偏光板客戶有 65-70% 為國內，大陸面板占了 3 成，幾乎囊括大陸大小面板廠，至於產品結構，龜山、桃園偏光板產線都是滿載，目前已研發 8K、車載、可摺疊式手機、公共顯示器等高附加價值產品線，明年上述新產品可望有所貢獻。



今年 7 月明基材宣布斥資 4.47 億元、每股 14 元取得聯和醫材 9 成持股，購併效應可望下半年浮現，醫療事業占營收比重可望突破 1 成，並把相關生產技術導入聯和醫材，機能光學膜、OCA 光學膠等新產品陸續導入雲科第二、三棟廠房，到了明年中之後，雲科廠生產面積產能利用率達 6-7 成。