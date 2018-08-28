明基材優化偏光板獲利結構 布局8K、車載、摺疊手機等高價值產品線

TouchTaiwan 將登場，各廠商精品齊出，明基材 (8215-TW) 今 (28) 日宣布除了獲獎產品及獨家雙向投影機能膜外，將結合趨勢與應用，展示行動裝置、車載與室內等多元應用解決方案；明基材積極優化偏光板獲利結構，研發 8K、車載、可摺疊式手機、公共顯示器等高附加價值產品線，可望在明年貢獻效益，成為新的成長動能。

明基材指出，今年參展 TouchTaiwan 智慧顯示與觸控展，將展示獲 2018 顯示器元件產品技術獎 (GoldPanel Award 2018) 傑出產品獎的 Advance True Black Functional Film (ATBF)，能滿足高度客製化特殊應用需求，提升 8K 高解析度顯示器畫質，現場將展示 65 吋顯示應用，搭配 ATBF，展現 8K 高解析的各項細節。

明基材表示，雙向投影機能膜的創新技術可讓一片透明玻璃的兩個不同面向，分別清楚呈現由兩台投影機投射出的不同動態影像，且影像互不干擾；除了技術領先外，看好行動裝置應用市場，結合異形裁切技術，賦予行動裝置薄型輕量、可撓可折的各種形式可能。

另外，針對持續加溫的車載應用，明基材將 PDLC 智慧調光膜與 PNLC 反向智慧調光膜產品與車體結合，提升隱私性的同時，駕車的清晰視野也不受影響。

明基材積極優化偏光板獲利結構，且布局新事業，跨足醫療及先進電池材料等領域，今年 7 月投資 4.47 億元，以每股 14 元取得聯和醫材 9 成持股，預期購併效應可望在下半年浮現，未來仍將持續購併策略，鎖定機能膜、醫療、電池材枓等三大領域，不排除購併的可能。

明基材布局醫療事業已經 10 年，去年第 4 季醫療事業轉盈，今年購併國內第二大滅菌醫材廠聯和醫材後，下半年醫療營收將可望明顯提高，預估今年醫療事業占營收比重將可望超過 1 成；目前已研發 8K、車載、可摺疊手機、公共顯示器等高附加價值產品線，預估效益可在明年逐步浮現。