旺季效應加持 明基材Q3營收33.73億元 年增率逾2成

年底歐美銷售旺季加持，TV 面板第三季需求強勁，偏光板因產能增加有限，報價回溫，明基材 (8215)9 月營收 11.57 億元，月減 0.36%，年增率 22.63%，連續兩個月突破 11 億元，單季營收 33.73 億元，季增率 11%，年增率 21%，創下 2015 年第四季以來新高紀錄。明基材 2016 年第三季結束掉南科產線後，目前擁有 3 條偏光板產能，2 條幅寬為 1.49 米、1 條幅寬為 2 米，全球市占率逾 5%，儘管大陸有三利譜、盛波等新進競爭加入，全球偏光板仍以日東、LG 化學、三井化學、明基材、誠美材(4960) 等為主要供應商，新增產能有限，面板出貨面積成長，自去年下半年偏光板供應處於吃緊狀況。



今年 5 月以來，明基材單月年增率均維持兩位數百分比，6、7 月營收重返 10 億大關，8、9 月則推升到 11 億元以上，分別 11.6 億元以及 11.56 億元，年增率 23.26%、22.63%。



明基材透過去瓶項，出貨面積回到先前水準，第二季研發高階偏光板，阻水膜等新材料更換，造成產品損耗，導致營業利益降至 7100 萬元，單季稅後獲利 2710 萬元，每股稅後盈餘 0.08 元，不過第三季營運可望恢復正常。