5G商機明年發酵 波若威捍衛股價買3千張庫藏股

波若威 (3163) 第三季合併營收 6.43 億元，年增 18.8%，法人看好 5G、資料中心等新產品貢獻度增加，第四季業績有機會維持雙位數成長，明年在 WDM 光模組、收發器關鍵元件以及特規光連接器 / 超低能損跳接線等三大機會點顯現下，營運有機會進一步向上，公司為了捍衛股價，也宣布 11 月 2 日起買回庫藏股 3 千張。波若威公告，今年 11 月 2 日到 108 年 1 月 1 日，將從集中市場買回庫藏股 3000 張，轉讓給員工，買回區間價格 22-40 元，預定買回股份占公司已發行股份比率為 3.98%。以最高價格 40 元計算，最高將花 1.2 億元。



隨著北美 CATV/FTTH 市場逐步轉強，數據中心收發器 100G 關鍵模組見出貨逐步攀升，加上歐洲 FTTH 啟動布建計畫，南美 Value-model 產品發酵，推波營運從第二季起開始轉強，第三季合併營收 6.43 億元，年增 18.8%，第四季在 5G、資料中心等新產品貢獻度，第四季業績有機會維持雙位數成長。



近幾年波若威積極布局數據中心，上半年營收占比已達 25%，已較去年同期的 20% 提升。公司看好 5G 的機會點包括 WDM 光模組、收發器關鍵元件以及特規光連接器 / 超低能損跳接線等三部分，其中進度最快為收發關鍵元件 (SiP base)，現在已經在送樣，預計明年第一季開始出貨，出貨量約 10 萬件，之後每季度約 20-30 萬件，2019 年三大產品的營收占比約 10-15%，也將帶動毛利率向上。