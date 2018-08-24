波若威掌握5G三大機會點 明年營收占比上看15% 股價連日飆漲慶賀

波若威 (3163) 卡位 5G 提前商轉市場大餅，目前數據中心上半年營收占比已攀升至 25%，也看好 SiP base 收發器隨高速傳輸需求，在 100G、400G 占比需求逐步拉升，公司已經掌握三大機會點，其中收發關鍵元件 (SiP base) 進度最快，預計明年第一季出貨，全年相關營收占比約 10-15%，激勵股價連二日強漲，今盤中股價衝破 40 元大關，漲幅高達 6.9%，創下近一個月新高。根據統計，美國幾大電信商在 2018-2020 年投資 5G 將超過 1000 億美元，中國大陸則預計投入人民幣 2.3 兆元。5G 可望提前於 2019 年商轉，波若威預估，歐美基站需求將是現有 4G 的 16 倍以上，未來 5G 成敗在光纖佈建。



波若威在法說會表示，公司在數據中心布局較早，這幾年占比一直增加，上半年為止營收占比 25%，已較去年同期的 20% 提升。目前 SiP base 收發器的占比雖低，隨高速傳輸需求，在 100G、400G 占比需求將逐步拉升，預估 2035 年將達 35%。



也評估，波若威的機會點包括 WDM 光模組、收發器關鍵元件以及特規光連接器 / 超低能損跳接線等三部分，其中進度最快為收發關鍵元件 (SiP base)，現在已經在送樣，預計明年第一季開始出貨，第一季出貨量約 10 萬件，之後每季度約 20-30 萬件，2019 年三大產品的營收占比約 10-15%，也將帶動毛利率向上。