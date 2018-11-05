宏致整併效應浮現 Q3獲利倍增 前三季EPS 1.34元

宏致 (3605) 第三季獲利大躍進，單季獲利達 1.45 億元，較去年同期成長 95.4%，其中，營業利益更是較去年同期成長 220%，本業獲利成長亮眼，而毛利率與營益率表現也雙增，推升單季 EPS 達 1.18 元，前三季 EPS 則達 1.34 元，較去年同期 0.67 元的表現倍增。宏致近年積極轉型，在併入龍翰及志展後，跨入連接線及通路市場，帶動產品組合轉佳，整併效應逐步發酵，今年上半年雖受到匯損及原物料上漲影響，每股盈餘 0.16 元，但隨第三季進入出貨旺季，在營收創新高推升下，獲利、毛利率及營益率同步回溫，帶動前三季獲利較去年同期近乎倍增。



宏致第三季淨利 1.45 億元，年增 95.4%，毛利率 23.11%，季增 4.23 個百分點，營益率 5.54%，季增 5 個百分點，EPS1.18 元；累計前三季淨利 1.64 億元，年增 99.7%，毛利率 19.94%，營益率 1.90%，EPS1.34 元。



在第三季財報繳出亮眼成績下，宏致今股價開盤即跳空漲停，鎖死在 18.15 元，漲幅 10.0%，委買量逾 2300 張。