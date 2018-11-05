大聯大關懷社會青年教育發展藍圖 創新設計大賽起跑

亞太區半導體通路龍頭大聯大控股 (3702) 積極致力於社會公益，宣布第三屆「大聯大創新設計大賽」(WPG i-Design Contest)選出 25 支兩岸隊伍晉級最終決賽。分別來自廈門大學、山東理工大學、南通大學、雲林科技大學、臺北科技大學等，經過超過半年的過關斬將，相信會在決賽當日給觀眾帶來獨具一格的現場體驗。大聯大控股董事長黃偉祥指出，大聯大創新設計大賽今年首次延伸至台灣試辦，不僅象徵大聯大控股關懷社會青年教育發展藍圖，體現技職精神的企業社會責任，同時也是大聯大控股展現技術支持能力的最佳舞台。黃偉祥也期許參賽選手，要掌握少量多樣的市場趨勢，充分應用各種元件及套件開發產品。



此外，黃偉祥也提到，大聯大創新設計大賽未來都將持續延伸到台灣，並對台灣製造科技有所貢獻。大聯大控股副董事長曾國棟則表示，創新就是要了解客戶的需求及困難，然後加以解決，2018 年將比賽延伸至台灣，就是希望能幫助產業界及學術界，能將創新結合得更好。



以「智慧芯城市，馳騁芯未來」為主題的第三屆「大聯大創新設計大賽」於 2018 年 3 月起，在兩岸招募大學生、研究生，也是首次將比賽延伸台灣試行，具體實踐大聯大控股「關懷青年、體現技職精神」的企業社會責任，初賽便收到了來自兩岸跨 137 所大專院校，共 279 支參賽隊伍的作品，歷經 7 個多月的激烈角逐，大陸於線上複賽選取了 20 支團隊晉級最終決賽，台灣於線下複賽選取了 5 支團隊晉級最終決賽。



台北複賽最終奪冠的作品為雲林科技大學「沿著軌道走回去」團隊的「行車輔助系統」；第二名的是臺北科技大學「八仙過海」團隊的「火眼金睛 ADAS 系統」，這套由透明顯示器、微控制器、感測器、影像處理單元所組成的先進駕駛輔助系統；第三名是由雲林科技大學「三人打王」團隊的「車用環景顯示系統」獲得；第四名為臺北科技大學「LAB208」團隊的「智慧垃圾清潔聯網系統」；並由交通大學「FACE HEART」團隊的「智慧影像疲勞偵測系統」獲最佳技術獎。