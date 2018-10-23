〈力成法說〉Q4估個位數下滑 毛利率估可望持平

封測廠力成 (6239-TW) 今(23)日召開法說會，展望第 4 季，總經理洪嘉鍮表示，記憶體市況有三個因素要觀察，就力成而言，第 4 季營收預期將較第 3 季下滑，幅度約在低個位數，毛利率則可望持平第 3 季。

洪嘉鍮指出，目前記憶體市況要觀察庫存、季節性需求及美中貿易等三大因素，目前來看第 4 季需求可能逐步放緩。

洪嘉鍮強調，力成第 4 季 DRAM 封測量仍正面，其中行動記憶體、繪圖記憶體表現看俏，不過利基型記憶體需求趨緩；FLASH 部分，看法較為保守，主因在整體市場需求，較原先預期還緩和，SSD 同樣也有庫存調整因素；至於邏輯部分，經元及封裝與凸塊 (Bumping) 等，預期仍可持續成長

展望第 4 季，洪嘉鍮強調，預期營收將較第 3 季略微下滑，季減約低個位數百分點，明年第 1 季則可望持穩，毛利率則估持平第 3 季，而封裝與測試稼動率，整體約略低於第 3 季。

就整體市況而言，洪嘉鍮認為，DRAM 目前供需趨於平衡，價格走勢不會暴起暴落，可預期市場需求不會如前幾季吃緊，其中伺服器與行動 DRAM，前 3 季需求普遍成長，不過第 4 季市況保守，另外季節性因素也干擾需求，因此包含利基型、消費性與繪圖記憶體等需求，普遍都開始降溫。

FLASH 部分，洪嘉鍮強調，目前市場供需也平衡，第 4 季廠商將庫存調整，因此包含行動裝置、資料中心用的 SSD，還有雲端應用，市況轉趨保守，不過展望並不悲觀。

至於邏輯晶片，他認為，第 4 季需求穩定，明年第 1 季需求可望回溫。

法人也關注美光布局後段封測，對力成的影響，洪嘉鍮認為，美光若有新的需求，將先與力成接洽，而力成與美光在中國大陸西安廠的布局，也將因應需求擴大產能。