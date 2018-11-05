光伏十三五規劃座談會議政策迎拐點 機構看多龍頭股

據e公司報道，通威集團董事局主席劉漢元在高級别民企座談會上針對光伏政策“急刹車”的發言，得到主管部門的快速回應。11月2日，主管部門召開行業座談會，明確2022年前光伏發電都有補貼，併且每年的規模要保證，大幅提高“十三五”光伏建設目標，考慮由原先的210GW提高到270GW。

聯訊證券指出，11月2日上午，國家能源局召開關於太陽能發展“十三五”規劃中期評估成果座談會，商討“十三五”光伏發電及光熱發電等領域的發展規劃目標的調整。中國太陽能發展“十三五”規劃的光伏裝機目標有望調整至超過250GW，甚至達到270GW。這和研報此前對光伏行業未來發展的觀點相吻合，即能源局在今年底之前出台相關補充政策以維持光伏行業有序健康的發展。推薦晶盛機電，隆基股份，中環股份，正泰電器，通威股份。

東吳證券也表示，光伏十三五規劃座談會議政策迎來拐點，而預期和估值很低，2019年裝機目標有望上調45-50GW，強烈看多光伏龍頭：隆基股份(光伏政策拐點、單晶矽片和組件全球龍頭)、陽光電源(光伏政策拐點、逆變器和EPC龍頭、低估值)。建議關註：通威股份、金風科技等。

此外，新時代證券指出，“531”之後光伏行業加速洗牌，各個環節產品價格急速下跌，進入2018年後，矽料下跌約46%、單晶矽片約43%、多晶矽片約55%，單晶電池片約35%、多晶電池片約50%、單晶組件約26%。根據solarzoom數據，部分一線廠商可以達到較高的開工率，二三線廠商普遍有開工率不足甚至停產的情況。龍頭企業中，隆基股份2018年前三季度營收同比增長35.26%，市場份額大幅提升，單晶替代多晶進程加速;通威股份2018年前三季度公司多晶矽產量14,083噸，電池片產量4.7GW，保持了較高的產能利用率，同時新產能即將釋放，進一步提高競爭優勢。光伏行業正在走出谷底，將進入強者愈強的新時代。

來源：證券時報網