蘋果預警 舜宇光學(02382-HK)失守80元瑞聲(02018-HK)挫7.53%

恒生指數低開436點報26050點，臨近中午最多跌723點報25762，恒指中午收報25,785.2點，跌701.15點，跌2.65%；恒生中國企業指數報10,453.94點，跌233.837，跌2.19%。
半日成交549億元。
騰訊(00700-HK)過去三個交易日反彈20.14%，上周五收復300元關口，今日以294.6元低開，半日高見296.4元，低見288.8元，以289.22元收市，跌14.4元，跌4.74%。半日成交41.19億元。
中資金融股全面受壓，中國平安(02318-HK)收報77.2元，跌1.85元，跌2.34%，成交14.36億元；建設銀行(00939-HK)報6.41元，跌0.17元，跌2.584%；工商銀行(01398-HK)報5.42元，跌0.14元，跌2.518%；招商銀行(03968-HK)報32.6元，跌0.55元，跌1.659%；中國銀行(03988-HK)報3.38元，跌0.08元，跌2.312%。
蘋果公司上周五預警今季收入可能不及預期，股價大跌6.6%，市值更跌破1萬億美元。香港上市的蘋果概念股受壓，舜宇光學(02382-HK)以78.6元開出，失守80元，低見75.05元，半日收報76.65元，跌3.85元，跌4.78%；瑞聲科技(02018-HK)低報61.8元，收報62.05元，下跌5.05元，跌7.53%。