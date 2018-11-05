為什麼「快樂」這麼難？想過上理想生活，該努力做的 3 件事

文 / 《經理人月刊》葉冠玟

我只有兩個選擇，一是放棄急救，到天上當天使；一是截肢，但用四肢換來的存活率只有 5%。要是你，你怎麼選？」八仙樂園派對粉塵爆炸事故（以下簡稱八仙塵暴）的倖存者黃博煒走上講台問的第一個問題，就讓現場陷入靜默。

原本在研華當工程師的他，選了後者，度過手術後的危險期，步上了漫長的復健之路，「沒人逼你振作，能夠成長多少，完全取決於你自己。」

身為塵暴最嚴重的傷者之一，黃博煒成了外界關注的焦點，但比起意外帶來的社會名聲，他更想找回獨立生活的能力。

在一次次受邀分享生命故事的過程中，他發現，「受傷的人沒有想像中脆弱，甚至比一般人更堅強、更願意付出自己。因為分享得到的收穫和回饋，讓自己比任何時候都成長更多。」

國際正向心理學會副執行董事大衛．波萊（David Pollay）強調，當我們選擇專注於負面的事情，不只自己充滿悲觀的情緒，還可能對他人造成傷害。相反地，如果多關心他人、付出善意，不僅可以幫助對方，也讓你對自己重拾信心。

對他人釋出善意，也能強化自己的恢復力

哈佛醫學院教授羅伯特．布魯克斯（Robert Brooks）博士與薩姆．戈爾茲坦（Sam Goldstein）博士多年來蒐集的文獻和研究則證實，即使將影響健康的因素如菸酒、肥胖、健康等因素納入考慮，無論身處哪個年齡層，與他人互動愈頻繁的人，活得愈久，「貼近他人是擁有挫折復原力、促進身心平衡的要件之一。」

實際上，貼近他人的方式有很多種，有可能只是單純參加聚會、和鄰居打招呼，不過，當你能學會分享、關懷，豐富他人生活時，自己的復原力也會跟著提升，「幫助別人不只強化人際關係，也讓人知道世界因為有我而更好，更想要認真生活。」

3 個問題，釐清你最在乎的事

除了讓分享或付出成為自己堅持下去的動力外，也需要定期評估自己生活堅韌的程度，積極打造理想生活。澳洲最大網路集團 OMG 董事長西門．雷諾茲（Siimon Reynolds）就指出，如果你想擁有一個既有挑戰性，也富有希望和成就感的人生，必須建立「問對問題」的習慣，辨別自己是否在正確的軌道上。

他在著作《失敗這回事》中，整理出了 3 個重點提問：

1. 你的價值觀為何？

健康、家庭關係與事業你看重哪一個？家人和朋友你會選誰？關於生命中最在乎的事情，大多數的人恐怕都無法排出明確的優先順序。雷諾茲指出，如果弄清楚自己的價值觀，許多人可能會意識到，他們沒有過著自己渴望的人生。只有當你把心目中最重要的事情放在首位，你才能展開有活力又滿意的生活。

2. 某人會怎麼做？

從逆境中恢復後，屬於比較有餘裕進行思考練習的階段，此時你要做的，是找出一個你欣賞的榜樣，或在你所處領域中的知名人士，當你遇到問題時，就問自己「如果是他，他會是什麼態度、他會怎麼做？」

雷諾茲指出，站在別人的立場思考，可以強迫你轉換思維，往往解決方案和獨到見解就會因此湧現。這能幫助你之後陷入真正棘手、複雜的情況時，不會驚慌失措，而是可以下意識地延續這個思考習慣，更快走出困境。

3. 死亡時，我希望自己曾擁有什麼樣的人生？

「死亡的想法是世界上最好的警鐘。」

雷諾茲強調，儘管多數人不願意想到死亡，但這個問題可以幫助自己，正視生活上需要做出重大改變的地方，是確保獲得理想人生的最佳方法之一。

就像黃博煒在面臨生死抉擇時，由衷生出「但我想活」「我不擔心自己不夠努力，我怕的是再也沒有努力的機會。」的念頭，讓他活下來之後，擁有不懷念過去，只看向未來的堅定意志。

提升恢復效果的 3 種休息法

《情緒競爭力，UP！》指出，當我們情緒失控時，大腦會為身體注入壓力激素而產生如免疫力下降等負面效應。但如果你能在忙碌生活中定期抽空休息、放鬆，副交感神經系統會變得活躍，進入身體自主復原的模式。休息的原則如下：

1. 動勝於靜

久坐對健康造成的傷害等同於抽菸，專家建議每小時空出 5 分鐘走動休息一下，能提升活力、專注力，還能使一天的心情變好，減輕下午的疲倦感。

2. 與人互動好過獨處

獨處或許有改善心情的效果，但研究證實，比起透過轉換手邊工作，社交類的休息形態（如和同事聊天），恢復效果更好。

3. 戶外勝於室內

親近大自然提升恢復力的效果最為顯著，但如果不能實際到戶外走動，室內放些盆栽，或是望向窗外的景觀，也比對著辦公桌放空發呆好。

圖片來源 / Shutterstock

（本文經授權轉載自《經理人月刊》2018 年 10 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2018 年 10 月

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