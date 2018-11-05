閱讀要有效，筆記不能少！4 個筆記術，幫你快速融會貫通、即學即用

文 / 《經理人月刊》陳婉玲

你都怎麼做筆記的？而又為什麼我們該做筆記？

《麥肯錫的筆記術》與《為什麼聰明人都用方格筆記本？》的作者都一致認為──大腦能記的有限，因此筆記可以是「第二個腦」；對麥肯錫日本分公司前總經理大前研一而言，筆記術不是用來記下別人說的話，而是用來 整理自己的思緒 的。

有些人做筆記時，喜歡東寫一點、西寫一塊，記完了連自己也看不懂；有些人不知道怎麼做筆記，乾脆把老師說的（連同上課說的冷笑話）全部寫在一本筆記本上，最後，考試根本派不上用場；有些人用十幾種顏色區分重點，但後來壓根忘了哪個顏色代表的是什麼……

在《了不起的未來筆記術》提到：

「整理過的資訊是『武器』，未經整理的資訊是『垃圾』。」

事實上，筆記不是把上課聽講的、讀書讀到的，一字不漏地抄好抄滿就好。有條理的筆記，不但能讓你理清思緒、幫助思考，也可以使你念書與工作更加順利。

如何才能做出「有效」的筆記呢？以下 4 種筆記術，提供你參考：

1. 康乃爾筆記法

這套方法被稱為「康乃爾筆記法」，於 1950 年代由美國康乃爾大學（Cornell University）教授華特 ‧ 波克（Walter Pauk）所開發。

康乃爾筆記的好處在於：在你重讀那些匆匆寫下的內容後，用短標題或關鍵字的摘要方式記下，幫你重新消化一次筆記；最後，再將你對整體內容的心得或意見寫在「摘要欄」裡，作為篇章的歸納。因此，在理想狀況下，「摘要欄」的內容會是你已徹底了解、消化、吸收後的資訊。

做法：

將筆記本頁面分成「一大兩小」；

筆記欄（一大）：聽講的內容、摘要，如關鍵事件、數據等；

整理欄（一小）：重讀筆記欄內容後，把重要的語句、特別的詞彙寫成短標題；

摘要欄（一小）：自己對筆記的心得、理解或其他相關聯想；

2. 心智圖

「心智圖」一般被認為由英國大眾心理學者湯尼 ‧ 博贊（Tony Buzan）所發明，但真正作者為何已不可考了。

愈靠近主題的關鍵字愈抽象，愈遠離則愈具體。

繪製心智圖能幫助你在思考時，能化繁為簡且層次分明地理清次序，不僅可刺激靈感、不偏離主題，更可在整體檢視時，讓你對主題的全貌有客觀的視角。

做法：

Step 1：準備一張紙 + 至少 3 種顏色的筆

Step 2：將主題寫 / 畫在正中間

Step 3：順時針寫上關鍵字，每一條拉出的線，只能對應一種關鍵字

Step 4：以放射狀分層向外延伸關鍵字，可在關鍵字周圍加上輔助圖案

Step 5：把在不同分支上、卻互有關聯的關鍵字連起來

3. 麥肯錫筆記

全世界最頂尖的商業顧問公司裡的員工，都是如何做筆記的？

《麥肯錫的筆記術》指出，麥肯錫（McKinsey & Company）顧問協助客戶解決問題時，必須先掌握現況、提出假設、找出問題，才能提供給客戶一個完善的解決方案。這套思考筆記，流傳於整個公司，成為麥肯錫人做筆記的主要架構──任何問題，都能透過它解決。

做法：

準備 A4 大小、方格 5 mm 左右的方格筆記本 從頁面上方往下 5 公分處，畫一條橫線切割成：上為標題欄、下為筆記欄 將標題欄用橫虛線平均分成兩等分：上方是標題、下方是整個內容的結論 將筆記欄平均分成三等分，由左至右分別記錄：「現狀」、「解釋」、「結論（行動、策略）」

4. XDite 讀書筆記法

「XDite 讀書筆記」去年由台灣工程師鄭伊廷（筆名 XDite）發明，目的是讓人能在 30 分鐘內讀完一本書，並且做完筆記。這個方法的好處不只是能在短時間內速讀完一本書，還能練習「問對問題」，並從書中得出一個答案。

做法：

找出你最想問這本書的一個問題 在 30 分鐘內，摘出 16 個跟你的問題有關的關鍵字 整理 3 ~ 5 個心得 根據這張表格，複述對此書的心得給其他人聽

在我們徹底講解每一本書的過程裡，不妨使用以上 4 種筆記法，寫下聽書心得，讓你即學即用，還能逐步養成良好的閱讀習慣！

圖片來源 /《經理人月刊》

（本文經授權轉載自《經理人月刊》，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2018 年 10 月

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