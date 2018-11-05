傳蘋果新款手機中國銷量不佳 已對供應鏈砍單10%

據大陸媒體《證券日報》報導，由於新款手機銷量低迷，蘋果已對富士康 (工業富聯)(601138-CN) 砍單 10%。

根據第一手機研究院取得消息，目前蘋果已對與其合作的代工商富士康砍掉 10% 的 Phone XS、MAX 訂單，同時其還對和碩 (4938-TW) 砍單 10%，減少 10% 的 Phone XR 訂單。對蘋果依賴較強的富士康或最先受到影響。

(第一手機界研究院微博)

第一手機界研究院在新款 iPhone 發售 1 個月後，發布報告指出，最大螢幕的 iPhone XS Max 在中國的銷量僅有 48 萬支，iPhone XS 銷量僅有 8 萬支，遠遠低於蘋果內部和業界的期許。這使得大陸部分電商平台和線下渠道商，已經在通過降價形式優惠處理 iPhone XS 系列和 iPhone XR 新機，最高降價達到人民幣 700 元。

報導指出，業內已經多次傳出蘋果砍單的消息。此前，由於今年第 1 季度 iPhoneX、iPhone 8 以及 iPhone 8 Plus 的零部件訂單較預期低 15% 至 30%，iPhone 供應鏈零組件供應商面臨被迫放長假，一些供應商甚至出現了暫時停產。

蘋果公佈的新一季度財報顯示，共賣出 4690 萬部 iPhone 手機，幾乎與去年同期的 4670 萬部持平，而 iPhone 的營收為 371.85 億美元，比去年同期的 288.46 億美元增長 29%。在銷量滯漲的情況下，蘋果實施的新策略是提高單價來保證利潤。但是更貴的新品 iPhone XS 系列的銷量更不佳。

業內人士認為，蘋果的高價策略在中國市場已經行不通。由於較高的價格以及缺乏有趣的創新，蘋果新款手機的市場需求受到極大影響，而如若蘋果不能拿出創新性的產品，這一現象還有可能持續。