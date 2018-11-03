美對伊朗石油制裁下周生效 八國豁免

美東時間 11 月 2 日周五上午，美國財長梅努欽確認，從美東時間 11 月 4 日周日 23 點 59 分開始，川普政府對伊朗的制裁措施將生效。這意味著，美國對伊朗制裁擴大到石油領域。屆時，禁止伊朗向國際市場出口石油。

美國國務卿蓬佩奧稱，在制裁伊朗上，預計將針對八個國家發布伊朗石油進口的豁免。豁免將針對八項「司法權」。但這將是暫時性的豁免。目標是，維持原油價格穩定。

蓬佩奧預計，各國對伊朗的石油進口將下降 100 萬桶，並表示圍繞伊朗制裁的談判持續進行。

美國高官確認制裁生效及豁免一些國家後，國際油價震盪下行，跌幅擴大，布蘭特原油期貨一度跌向 72.70 美元 / 桶，日內跌幅向 0.2% 逼近。

WTI 從 63.60 美元 / 桶上方跌至 63.30 美元下方，日內跌幅超過 0.6%。

在此之前，在對伊朗新制裁臨近生效之際，有關於「制裁豁免」的消息傳出。

當天彭博社消息，美國據悉將在伊朗石油制裁中給予八個國家豁免權，包括日本、韓國、印度，使其能在 11 月 5 日禁令後繼續從伊朗進口原油。

不過，根據美國官員的說法，制裁豁免可能只是暫時的；美國希望這些伊朗石油的買家在未來幾個月內逐步減少從伊朗的石油進口量，但最終的目標依然是伊朗原油進口量降至零。

上述知情人士表示，川普的目標仍然是遏制伊朗經濟收入，尋求部分豁免是為了應對因進口持續削減而導致油價被推高。

具體來說，在這場對伊制裁上，川普政府希望通過部分豁免達到一種微妙的平衡：既要確保石油市場有足夠的供應、以避免油價大幅飆升帶來政治上的壓力，同時也要確保伊朗政府無法從石油出口中賺取足夠的收入，那樣的話美國的制裁就會變得無關緊要。

今年 5 月，美國政府宣布退出伊朗核協議，並發布了一系列制裁計劃。伊核協議在 2015 年 11 月由俄、美、中、英、法、德六國與伊朗簽署，美國宣布退出協議後，餘下五國目前仍然留在協議中。

退出伊核協議後，美國政府對不同行業給予了 90-180 天不等的對伊制裁寬限期，石油相關制裁的過渡期為 180 天，即自 11 月 4 日起恢復對伊朗原油出口的制裁，並尋求其他國家亦減少對伊朗原油的進口。

在 5 月單邊退出伊朗限核協議後，美國法律規定，美國政府可以因外國金融機構不能「顯著減少」對伊朗原油及石油製品的購買而實施制裁。美國總統川普也於近日按慣例評估稱，即使大幅削減伊朗石油購買，其他產油國依舊具備有效、充足的石油及石化製品供應。

據路透社統計，10 月 OPEC 石油產出料增 39 萬桶 / 日，至 3331 萬桶 / 日，創 2016 年 12 月以來新高，OPEC + 曾決定按照當年 10 月的產量為標準實施減產。10 月 OPEC 石油減產協議執行率降至 107%，低於 9 月的 122%。阿聯酋、利比亞、沙烏地阿拉伯實現增產，伊朗和委內瑞拉石油供應下降明顯。

華爾街見聞文章提到，自 2015 年伊核協議以來，伊朗經濟正是依靠石油出口起死回生，石油占出口的 80%，總收入的 60%。美國抓住經濟對伊朗施壓正中總統魯哈尼的痛處：伊朗國內青年失業率超過 25%，每年還會有超 100 萬青年加入勞動力市場，如果經濟壓力超出可控範圍，魯哈尼將面臨巨大的政治和社會動盪。

根據彭博社援引美國內部估計，在美國的制裁和施壓下，美國已經設法將伊朗的石油出口量從每月 270 萬桶減少到每月 160 萬桶。

這對川普政府來說意義重大。早在 2011 年伊核協議簽訂之前，歐巴馬就對伊朗實施過制裁。儘管當時歐巴馬有歐盟的支持，還是花了三年時間才實現每日減少 120 萬桶的伊朗原油供應。而現在，歐盟已經明確表態，抵制川普對伊朗制裁。

『新聞來源／華爾街見聞』