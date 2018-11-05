盤前財經大事搶先讀2018年11月05日

今日操盤前瞻

台灣 10 月外匯存底

美國 10 月 ISM 非製造業指數

日本 10 月綜合 PMI

中國財新服務業 PMI

股東會：普生

法說會：杏輝、杏國、遠傳、立積、達運、捷必勝 - KY、可寧衛、佳龍

〈觀察〉被動元件供給壓力降 電源廠、代工廠營運可望回溫

被動元件下半年供給情形較上半年好轉，電源廠、工業電腦廠出貨狀況，加上業者們產品報價也隨被動元件上漲調整，在出貨情況好轉之下，下半年營收獲利表現逐漸回溫。下半年起，被動元件供需情況雖然還是吃緊，但程度相較上半年好轉，且進入第四季被動元件傳統淡季後，下游擔憂美中貿易戰影響，拉貨動能趨緩，經銷商體系庫存偏高。閱讀全文...

〈台股風向球〉消息紛雜弱勢反彈 冰上跳舞行情靠「打帶跑」

台股上周吹響反攻號角，加權指數大漲 417 點，換融券戶遭軋，不過，周五美股費城半導體指數再度拉回，跌幅達 1.5%，究竟要做空還是做多，是眾多中小散戶面臨的難題，對此，資深主力解讀，目前可說是在冰上跳舞的行情，弱勢反彈要成為強彈，仍有待收復季線位置 10550 點附近，在此之前，若股市大漲，就算有多頭搶進還是會採取打帶跑的操作。閱讀全文...

〈觀察〉虛擬通貨規範 主管機關應考量兩大主軸平衡

比特幣等虛擬通貨浪潮銳不可擋，政府要如何管理，始終是市場熱議話題，普華商務法律事務所金融產業服務合夥律師梁鴻烈認為，主管機關除參考自律公約外，也要顧及如何在保護消費者權益及維持市場健全發展中找到平衡點。閱讀全文...

川習會登場前 分析師估美股恐再出現一波跌勢

上週五美股收低，中斷連續漲勢；對此，分析師認為，在「川習會」登場前，美中貿易爭端，仍可能影響股市表現，美股恐再出現一波跌勢。11 月 2 日，受蘋果股價重挫、美中貿易戰疑慮再起等因素影響，美股收低，中斷連 3 天漲勢。閱讀全文...

美對伊朗制裁將生效 傳台灣被納入豁免

美國對伊朗的新一波制裁，將於美東時間 11 月 5 日生效；外媒報導稱，共有 8 個國家取得豁免，在制裁生效後，仍可繼續向伊朗購油，台灣可能也在其中。美國要求其他國家，從 11 月 5 日起，停止購買伊朗原油，意圖使其出口量「歸零」。閱讀全文...