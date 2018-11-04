〈台股風向球〉消息紛雜弱勢反彈 冰上跳舞行情靠「打帶跑」

台股上周吹響反攻號角，加權指數大漲 417 點，換融券戶遭軋，不過，周五美股費城半導體指數再度拉回，跌幅達 1.5%，究竟要做空還是做多，是眾多中小散戶面臨的難題，對此，資深主力解讀，目前可說是在冰上跳舞的行情，弱勢反彈要成為強彈，仍有待收復季線位置 10550 點附近，在此之前，若股市大漲，就算有多頭搶進還是會採取打帶跑的操作。

過去 1 周可看到川普在推特上一有表態，全球金融市場就會激烈反映，然而，10 月股災來襲已見智庫、外資機構甚至是 IMF 對未來的產業景氣、總體經濟看法均轉趨保守，現在的盤勢卻好像在告訴投資人，似乎川習會雙方言和，這一切就完全像沒發生過了？

實際上的狀況是，台股重要的產業指標半導體，法人圈看法分歧，有部分分析是進入庫存調整期，且挖礦需求降低；又或者是，蘋果表態未來不會再公布 iPhone 銷量，並預測本季度營收為 910 億美元，低於市場預估的 929.1 億美元；還有越來越多的廠商和景氣領先指標都釋出保守的訊息，消息面並非相當樂觀。

有資深主力直言，目前市場很顯然就是跟著川普在推特上發布的訊息起舞，從 10 月至今，其實基本面沒有太大的改變，解讀目前是在冰上跳舞的行情，並提醒投資人，這是一個非理性投資者賺錢的環境，必須小心大戶趁著這一波拉抬再倒貨。

若從外資過去一周的買賣超來看，以買進跌深權值股為主，但並未放棄布局反向 ETF 來避險，買超前 10 大分別為元大滬深 300 正 2 達 6.5 萬張，元大台灣 50 反 1 5.8 萬張，華邦電和群創逾 3.2 萬張，台達電、國泰金和中鋼逾 2 萬張，鴻海、南亞科和瑞儀 1.8 萬張之上。

反觀聯電遭賣最多達 5.2 萬張，群益 15 年 IG 科技債、晶電遭賣 2.3 萬張之上，中信金、中石化和臺企銀逾萬張，第一金、國喬、玉山金均遭賣 9000 張上。

整體來看，而市場仍期待川習會釋出轉樂觀的訊號，連台幣也彈到 1 個月來高點等等，顯然外資有意再拉抬短線行情。

然而，法人仍提醒，近來主要漲跌深反彈的股票，特別是有多數投資人被套的被動元件股，使市場恐慌情緒大幅緩和，要留意大盤尚未出現主升段格局，10 月是一口氣重挫 1200 點，盤勢未全然脫離空方掌控，「打帶跑手腳快，千萬別硬拗」，才能降低風險。