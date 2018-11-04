〈人物側寫〉卓永財30年如1日 以工作狂性格與堅持初衷擦亮上銀招牌

上銀科技 (2049-TW) 董事長卓永財創立上銀超過 30 年以來，始終是個充滿衝勁的經營者，親自站在面對客戶的第一陣線，帶領同仁共同經歷產業的低谷與高峰，也因長時間投入工作，他的生活寫照就是「毫無生活品質」可言，隨時上緊發條，秉持做好準備、堅持走在對的路上的初衷，悉心照料上銀這塊越發光亮的招牌。

在今年的日本國際工具機展上，卓永財一如往常地，站在上銀的展覽攤位現場，時而與客戶往來交流或寒暄對談，時而在攤位上四處穿梭，觀察參觀者與客戶們對現場展品的想法。他認為，經營者要能持續站在第一線，面對面直接與客戶對談，才能最直接地看見客戶的問題與反應，並了解市場狀態與產業脈動，這也是他掌握市場先機的秘訣之一。

也因此，每每上銀到世界各地參展期間，卓永財不是在攤位現場與客戶交流，就是在他處與客戶洽商，且在此次展覽前一晚與下屬開會時，他起頭便說，「明天起要打仗，得保留體力，早點開完會讓大家回去休息」，沒想到，會議一開就是超過晚上 11 點。在下屬眼中，他好比可快充的金頂電池一般，總是擁有源源不絕的活力與快速充電的能力。

即便已年近杖朝之年，卓永財仍然保有當初在 46 歲創業時的衝勁與熱情，工作過量、睡眠不足、壓力太大，是他長年積累而來的「養生之道」。雖然生活狀態如此緊繃，但對他而言吃飯皇帝大，享受喜愛的食物是他忙碌生活中的「Happy Hour」，來碗鹹湯圓、吃頓好飯或喝杯咖啡，都是能一解煩憂的紓壓方式。

除享受美食外，卓永財也熱愛閱讀，雖然工作行程滿檔，他還是會把握等飛機時這類零碎時間，來看書或閱讀文章，盡信書不如無書是他的原則，從中汲取他人經驗，轉化為學以致用的知識。他也會在發掘好書後，用來作為內部幹部訓練的教材；在閱讀文章後，畫上重點、寫上筆記，傳給同仁分享交流。

在同仁眼中，卓永財或許是個沒有生活品質的十足工作狂，但他對生活周遭環境的美感也相當講究。今年 10 月中旬時，上銀於 1993 年併購的德國 Holzer 公司廠區楓葉正紅，美不勝收，這正是卓永財當「說客」多年才成就的美景，他花了好幾年時間，說服德國同仁種植楓葉，希望廠區裡春、秋季都要有花，代表時節的到來，也讓同仁能在美麗的環境中工作。

在商場上征戰多年，卓永財深信機會是留給準備好的人，秉持著「識時務者為俊傑」的人生哲學，帶領上銀跨越一個又一個重要的里程碑。在耕耘日本市場 19 年後，上銀今年總算苦盡甘來，日本子公司可望順利轉盈，上銀也成為當地第二大傳動元件系統供應商。即使困難重重也堅持走在正確的路上，並做好準備，是他不變的初衷，也是上銀能持續攀峰的關鍵因素。