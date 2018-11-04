在地人私藏！釜山也有「小地中海」魚板、小米酒親手做

▲青沙浦踏石觀景台外圍，欄杆掛滿遊客許願用的魚形木牌。（圖／記者賴詠璿攝, 2018.11.04） ▲青沙浦踏石觀景台外圍，欄杆掛滿遊客許願用的魚形木牌。（圖／記者賴詠璿攝, 2018.11.04）

來到釜山，當然不容錯過最美的沿海景緻，位於連接海雲台尾浦與松亭的東海南部線舊鐵路中央的「青沙浦踏石觀景台」於 2017 年 8 月 17 日正式啟用，總長約 72.5 公尺、高約 20 公尺，並利用半月形的玻璃地板設計，遊客可以站在上面俯瞰蔚藍大海。不過，需注意青沙浦踏石觀景台有時會受到當日天氣、海風等因素影響，基於安全考量而暫時關閉。



▲青沙浦踏石觀景台總長約 72.5 公尺、高約 20 公尺。（圖／記者賴詠璿攝, 2018.11.04）



▲青沙浦踏石觀景台半月形的玻璃地板設計，遊客可以站在上面俯瞰蔚藍大海。（圖／記者賴詠璿攝, 2018.11.04）



參觀完青沙浦踏石觀景台，可以順道前往機張大邊港走訪 5 座特色燈塔，包括奶瓶燈塔、雞冠燈塔、世界盃燈塔、無敵鐵金剛燈塔、機器人跆拳 V 燈塔，順著海岸線走完 5 座燈塔總長約 3.1 公里。



▲雞冠燈塔。（圖／記者賴詠璿攝, 2018.11.04）



其中最值得探討的是形如其名的「奶瓶燈塔」，因近年來南韓生育率下降，人口老化問題日益嚴重， 2009 年建造了這座奶瓶燈塔，燈塔上方印有許多新生兒的小手印，提醒人民高齡化社會的問題，希望藉此提倡生育。此外，前往奶瓶燈塔的沿路地面印有南韓各年度的出生率，可以發現從西元 1970 年到達高峰，往後卻逐年遞減。



▲因近年來南韓生育率下降，人口老化問題日益嚴重， 2009 年建造了這座「奶瓶燈塔」，警示高齡化社會問題。（圖／記者賴詠璿攝, 2018.11.04）



▲奶瓶燈塔上方印有許多新生兒的小手印。（圖／記者賴詠璿攝, 2018.11.04）



▲沿路地面印有南韓各年度的出生率，可以發現從西元 1970 年到達高峰，往後卻逐年遞減。（圖／記者賴詠璿攝, 2018.11.04）



距離奶瓶燈塔車程約 20 分鐘，同屬於機張郡有間名為「撞球桌鐵板五花肉」的特色餐廳，餐廳內每一個餐桌設計成「撞球台」外觀，底部為火爐、檯面為鐵製烤盤。客人圍坐餐桌，老闆在檯面上擺滿一條條的五花肉、杏鮑菇、洋蔥、馬鈴薯等各式蔬菜，以及韓式泡菜，熟練翻烤著五花肉，最後淋上提味用的酒，烤盤瞬間燃起絢麗火光，場面相當震撼。



▲烤肉最後淋上提味用的酒，烤盤瞬間燃起絢麗火光，場面相當震撼。（圖／記者賴詠璿攝, 2018.11.04）



▲只要點購五花肉，杏鮑菇、洋蔥、馬鈴薯、蒜等各式蔬菜可無限享用。（圖／記者賴詠璿攝, 2018.11.04）



說到釜山最著名的魚板，「三進魚板」無疑是不少人腦海中浮現的答案，三進魚板在釜山影島區設有「三進魚板歷史體驗館」，遊客在此可以親手體驗製做魚板的過程，由專業老師示範講解，遊客將魚漿塑形、依照自己的喜好擺放配料，並放入烤箱烘烤，製做出屬於自己的魚板。



▲「三進魚板歷史體驗館」可以親手體驗製做魚板的過程。（圖／記者賴詠璿攝, 2018.11.04）



▲依照自己喜好擺放魚板的配料。（圖／記者賴詠璿攝, 2018.11.04）



▲魚板成品，店家貼心附上手提紙盒包裝。（圖／記者賴詠璿攝, 2018.11.04）



鄰近「三進魚板歷史體驗館」的「白險灘文化村」，是當年韓戰難民聚集而成的村落，近年來政府讓 7 名藝術家進駐創作，重新改造成為充滿藝術氣息的村落，放眼望去清一色是被漆上清新的藍、白配色建築物，彷彿置身於希臘的聖托里尼，充滿地中海風情。海岸線沿途更有許多別緻的咖啡廳，可以一邊飲用咖啡，一邊欣賞影島海景，在這度過愜意的午後時光，有別於一般的觀光景點，這裡少了遊客的喧囂，保有最原始的漁村樣貌。



▲白險灘文化村被漆上清新的藍、白配色，充滿地中海風情。（圖／記者賴詠璿攝, 2018.11.04）



▲白險灘文化村被漆上清新的藍、白配色，充滿地中海風情。（圖／記者賴詠璿攝, 2018.11.04）



▲「白險灘文化村」，是當年韓戰難民聚集而成的村落，近年來政府讓 7 名藝術家進駐創作，重新改造成為充滿藝術氣息的村落。（圖／記者賴詠璿攝, 2018.11.04）



▲海岸線沿途更有許多別緻的咖啡廳，可以小歇片刻，窗外放眼望去就是壯麗的海景。（圖／記者賴詠璿攝, 2018.11.04）



南韓人飲酒文化出名，在釜山的金井山城文化中心還可親手體驗製做傳統馬格利酒（小米酒），搗碎酒麴、將酒麴與放涼的米飯拌勻，接著放置容器內，並倒入金井山城純水，靜置 3 天發酵成馬格利酒，存放 10 天至 3 個月則變成食用醋，不僅能用於料理，還可以洗手、洗臉。



▲搗碎酒麴、將酒麴與放涼的米飯拌勻，接著放置容器內，並倒入金井山城純水靜置，發酵成馬格利酒。（圖／記者賴詠璿攝, 2018.11.04）



▲搗碎酒麴、將酒麴與放涼的米飯拌勻，接著放置容器內，並倒入金井山城純水靜置，發酵成馬格利酒。（圖／記者賴詠璿攝, 2018.11.04）



此外，金井山城文化中心除了提供自製傳統馬格利酒，還可以親手體驗美麗的傳統手工藝「藍染」，製做屬於自己獨一無二的手巾。



▲金井山城文化中心可以親手體驗傳統手工藝「藍染」，染料原為深綠色，氧化後會漸漸變成深藍色。（圖／記者賴詠璿攝, 2018.11.04）



▲金井山城文化中心可以親手體驗傳統手工藝「藍染」，製做屬於自己獨一無二的手巾。（圖／記者賴詠璿攝, 2018.11.04）

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』