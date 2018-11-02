10月的迷你崩盤 是為年底的快樂結局 創造上漲空間

自 9 月高點以來，S&P 500 僅用了 27 個交易日，便大跌了 9.9%，創下自 1980 年以來，自歷史高點 (或 52 週高點) 下跌的第四快跌勢。

可以理解，這類迷你崩盤引發了空頭市場的擔憂。然而統計上而言，這類快速崩跌却是 2018 年年底前走勢的好兆頭。

快速崩跌不常發生，却能引發憂慮。只是這憂慮真的合理？

分析師觀察了自 1980 年以來，S&P 500 自 52 週高點開始下跌，其後 27 個交易日的情況演變，在七次跌幅最大的走勢中，發現了三項重要特點：

1. 並非每次快速崩盤都在 27 個交易日後結束。

2. 每次快速崩盤，其後均出現新高點。

3. 平均而言，反彈走勢用了 74 個交易日，上漲至新高點。

這些案例中，最共同的現象，便是在每次跌勢一年之後，S&P 500 都突破前次高點。

這其實事出有因。突然且持續的跌勢，會引來投資人的注意，並引發憂慮。過度的擔憂總是會洗出意志不堅的投資人，結果股市強勁反彈。

MarketWatch 網站分析師 Simon Maierhofer 於 10 月 26 日指出，股市可能再度下跌，以洗出意志不堅的投資人。但指標亦顯示，在進一步下跌後，其後可望大幅上漲。

結果第二天洗盤果然發生，當天 S&P 500 大跌 3.8%，道瓊跌幅達 3.6%，Nasdaq 更大跌 5.1%。但恐懼指數 VIX 並未創新高點，形成了漲勢背離走勢。

根據市場氣氛與迷你崩盤的統計，都顯示這波漲勢仍可能進一步上漲。

但分析師 Maierhofer 說：「此刻，我個人相信，股市若上漲至 9 月高點，將是賣出機會。」