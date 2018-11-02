京城銀10月獲利轉虧 救股價啟動庫藏股 金融股首家

京城銀 (2809-TW) 今 (2) 日公告 10 月自結稅後純益，轉為虧損 5.43 億元，EPS - 0.47 元，累計 1-10 月稅後純益 31.17 億元、每股純益 2.71 元，年減皆逾 33%。京城銀擬從下周一起，買回 1 萬張庫藏股護盤，成為首家啟動庫藏股買回的金融股。

歷經台股獵殺 10 月，京城銀股價一度失守月線，雖然今日已收復，但公司還是趁勝追擊實施庫藏股。

京城銀 10 月稅前虧損 4.88 億元，稅前 EPS 為 - 0.42 元，累計 1-10 月合併稅前獲利達 38.98 億元，稅前 EPS 為 3.39 元。10 月稅後虧損 5.43 億元，年減 237.5%，EPS - 0.47 元，年減 238.2%，累計 1-10 月稅後純益為 31.17 億元、EPS 為 2.71 元，年減皆超過 33%。

對於 10 月獲利轉虧，京城銀解釋，主要是受全球股市劇烈波動影響，加上今年起正式適用新會計公報 IFRS 9，金融資產評價規則改變，致使資產評價變化對當月投資收益影響性加大，10 月產生較多未實現帳面評價損失，單月損益表現因此有較大的波動。

京城銀強調，長期而言，國內外投資策略仍以穩健獲利為原則，多為長線持有且具穩定收益的金融資產，總體來說，各項業務仍穩定成長。

今年以來，京城銀放款業務獲利比重持續提升，帶動利息及手續費收入穩健成長，凸顯優化放款案源結構效益顯現，為兼顧獲利的增長及風險控管，持續資產品質提升，至 10 月底逾期放款比率達 0.02%、逾期放款覆蓋率 6852.47%、全體放款覆蓋率 1.48%，優於本國銀行平均。

台股 10 月重挫，京城銀也隨勢一度跌破月線，從 10 月 2 日高點 31.4 元起算，到 10 月 30 日波段最低 28.4 元，波段跌幅近 1 成、達 9.5%，雖然進入 11 月本周以來，隨台股反彈，至今日收在 29.45 元，收復月線，但若與 7 月 18 日高檔 33.55 元相比，跌幅仍深。

京城銀今日同步公告，為維護公司信用及股東權益，下週一 (11 月 5 日) 起至 2019 年 1 月 3 日，將買回 1 萬張庫藏股，買回區間價在 25-35 元，若公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。