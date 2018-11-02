〈美中重啟對話〉貿易戰可望緩解 美元指數跌至一週低點

美國總統川普和中國國家主席習近平，日前透過電話，溝通貿易問題；市場樂觀期待，貿易戰可望緩解，今 (2) 日人民幣走揚，美元指數則跌至 1 週低點。

台北時間週五下午 5 點 35 分，Investing.com 數據顯示，美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 下跌 0.12 %，至 96.16。

在此同時，美元兌人民幣下跌 0.44%，至 6.8927。

根據路透社報導，週五美元指數跌至 1 週低點，法國興業銀行 (Societe Generale) 策略師 Kit Juckes 認為，對美中可望達成貿易協議的預期，強化了風險偏好，削弱了美元。

川普昨日於推特發文稱，他和習近平通了電話，雙方針對貿易、北韓等議題，進行了「非常好」的對話。

陸媒報導則指出，習近平說，他和川普對於中美關係穩定發展、擴大雙方經貿合作，都有良好願望，「我們要努力，把願望變現實。」

川普和習近平，預計於本月底登場的 20 國集團 (G20) 峰會上會面，據悉，川普希望藉此機會，與中國達成貿易協議，因此已要求內閣成員，起草相關條款。

中國外交部稱，習近平和川普的電話會談「非常積極」，雙方都認為，應加強貿易往來，在相互尊重的基礎上，展開磋商。

受上述消息激勵，週五亞股走揚，上證綜指收漲 2.70%，深證成指收漲 3.96%；南韓 Kospi 指數上漲 3.53%，日經 225 指數上漲 2.56%；台股收漲 61.85 點 (0.43)，至 9906.59 點。