〈研華展望〉零組件漲幅趨緩毛利率可望上揚 近2成美國客戶要求轉入台灣生產

研華 (2395-TW) 今年第三季獲利創歷史次高，展望第四季，經營團隊指出，CPU 缺貨影響出貨、加上美中貿易戰心理因素，第四季營收估較第三季回落，但毛利率因產品價格調漲，且零組件漲幅趨緩，可望逐月向上；另外，美中貿易戰部分，80 家美國客戶中，確定有 15 個客戶要求從中國大陸轉入台灣生產製造。

陳清熙指出，第四季最大影響還是英特爾 CPU 缺貨干擾出貨，估影響單季營收約 1 成，目前看缺貨情況將延續至明年上半年，加上下游客戶受貿易戰心理因素影響，拉貨動能恐趨緩，第四季營收估較第三季回落。

毛利率方面，陳清熙指出，今年以來雖受被動元件等原料零組件價格走揚，但公司第二季起就調漲產品價格反映漲幅，加上第四季被動元件漲勢趨緩，毛利率依舊可逐月增長。

研華北美區總經理牛文中則表示，目前在美中貿易戰情況不明朗的情況下，已經有部分美國客戶要求將從中國大陸轉回台灣製造。

據了解，研華現在有逾 80 家美國客戶，目前確定有 15 家客戶確定要轉，20-25 家確定不用轉，另外有一半的客戶處於觀望狀態，而轉廠的成本，公司表示轉廠期間將陸續調漲反映給客戶。

目前研華生產基地主要在中國大陸崑山以及台灣，以產值來看約各佔 50%，而在美國雖然也有工廠，不過主要負責後加工部分。