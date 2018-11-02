英特爾CPU缺貨衝擊研華Q4業績約一成 單季業績創高有挑戰

英特爾 CPU 缺貨效應加上美中貿易戰影響，IPC 龍頭大廠研華 (2395) 本季業績是否改寫單季新高面臨挑戰。研華總經理陳清熙透露，英特爾 CPU 缺貨恐影響本季業績約 1 成，加上中國第四季業績因貿易戰影響趨緩，都是本季的不利因素。不過，他也透露，在美中貿易戰元月恐加徵關稅至 25% 的影響下，提前拉貨效應顯現，10 月美國客戶的下單相當踴躍，可望陸續反應到 11、12 月，美國市場明年成長能見度也高。



研華第三季合併營收達 123.6 億元，為歷史次高紀錄，較第二季略減 2.25%，年增率為 10.3%，表現略低於預期，主要是因為英特爾 CPU 與美中貿易戰影響，使 9 月部分訂單延遲出貨，單月營收跌破 40 億元大關，來到 38.38 億元，預計 10 月即可重回 40 億元之上。



不過，目前英特爾 CPU 缺貨的問題衝擊出貨的現象明顯，許多 IPC 業者都轉往現貨市場搶料。陳清熙表示，除非是部分小量訂單或者試產樣品，才會去現貨市場購買 CPU，但這樣做除了價格會非常高之外，也擔著假貨的風險，因此研華還是以正常管道向英特爾進料，缺料訂單則延遲到之後有料時再出貨。市場預估，此波 CPU 缺貨時間需至明年第二季。

