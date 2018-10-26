研華Q3 EPS2.45元、前三季EPS6.68 斥資5億元收購OMRON子公司

工業大廠研華 (2395-TW) 今 (26) 日公布第三季財報，單季稅後純益 17.13 億元，季增 8.1%，年增 7.2%，每股純益 2.45 元；累計前三季稅後純益 46.6 億元，年增 3.1%，每股純益 6.68 元。公司也同步宣布，斥資 5.04 億元，計畫認購日本 OMRON Corporation 旗下 OMRON Nohgata 公司之 80% 股權，加速拓展日本嵌入式系統市場及在地化服務。

研華第三季營收 123.6 億元，季增 0.1%、年增 10.3%，毛利率 38.52%，季增 0.62 個百分點，年減 0.49 個百分點，營益率 15.42%，季增 0.07 個百分點，與去年持平，稅後純益 17.13 億元，季增 8.1%，年增 7.2%，每股純益 2.45 元。

研華前三季營收 363.6 億元，年增 11.5%，毛利率 38.2%，年減 1.12 個百分點，營益率 15.1%，年減 0.18 個百分點，稅後純益 46.6 億元，年增 3.1%，每股純益 6.68 元。

以美元計價營收來看，研華三大事業群前三季均交出雙位數年成長率，其中工業物聯網事業群 (Industrial IoT Group) 年增 17%，若以區域而言，則以歐洲市場表現最佳，年增 24%。

研華科技總經理陳清熙表示，今年前三季各事業群表現符合年初的看法，展望第四季，他認為，營運最大的風險來自於零件缺貨，不過公司自第三季起就啟動備料因應。

研華也於今日宣布，董事會通過，計畫認購日本 OMRON Corporation 旗 OMRON Nohgata 公司之 80% 股權，總認購金額為日幣 1836 百萬元 (約新台幣 5.04 億元)，合併後原經營團隊維持不變，與研華 Embedded-IoT 事業群 (EIoT SBG) 整合進行產品開發及業務布局。

研華表示，將藉由購併 OMRON Nohgata，加速拓展研華於日本嵌入式系統市場份額以及增強在地化服務，同時加深與 OMRON Corporation 在 IoT Platform 之合作。