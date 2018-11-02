從吳下阿蒙到香港上市，江南布衣越做越大

以前這只是一家杭派女裝店，從1994年成立，歷時24年發展經歷了半個改革開放的歷程，也見證了國人穿衣的變化史，逐漸成長為現在面向全球經營的服裝品牌。如今，江南布衣早已不是吳下阿蒙，當今身價也不可同日而語，它給自己的定位是一家設計師品牌時尚集團。後來江南布衣把註冊地換到了開曼群島，並在2016年10月31日在香港上市，這簡直是一個理想主義者的夢想變現史。

江南布衣業務規模早已經從單一女裝，覆蓋男士、兒童及青少年時尚服飾、鞋類及配飾類。據其2018半年度業績公告顯示，今年上班年企業總收入為人民幣28.64億元，同比增長22.8%；公司半年純利為4.104億元，同比增長23.8%;毛利為18.258億元，同比增長23.8%。

今年上半年最新財報顯示，江南布衣全球經營的實體零售店總數由去年6月30日的1591家增加至今年6月底的1831家，加之分佈在海外的80個銷售點，零售網絡覆蓋內地所有省、自治區和直轄市及全球其他17個國家和地區。

江南布衣的盤子越做越大。作為國內數一數二的服裝品牌，江南布衣走向海外也是指日可待。 2017年初，其股價亦在消費升級浪潮下一路狂飆，並於5月25日創下上市近兩年的歷史新高20.90港元。

優勢

江南布衣的成功離不開其對服裝材質、設計款式的孜孜的追求。其擁有一支專門負責面料研發的團隊，已成功開發10種面料。秉承對純手工特有的質感風格的熱衷及對手工創作的堅持，集團還成立了江南布衣面料實驗室，為旗下品牌開發獨立面料系列，提供獨一無二的原創鍛造面料設計。此外，江南布衣的高辨識度，獨有的設計風格等也是業界的廣泛共識。每季度上新品前，企業都會成立專門的設計小組專攻創新型設計，在面料和款式上力求產品與眾不同，盡可能提供品質更高、更能體現設計師理念的產品落地。

在競爭激烈、市場極其分散的服裝市場中，江南布衣極具性格的品牌和獨特的粉絲維護能力，為品牌吸引了大批受眾。今年半年報顯示，品牌擁有會員250萬，同比2017年中的200萬，其中微信會員逾210萬，這些會員貢獻的零售額佔總零售額的68.5%。除此之外，活躍會員帳戶數量增至逾36萬個。今年上半年購買總額超過5000元的會員賬戶過16.2萬個，其消費零售額達到19.2億元，貢獻了超過4層線下渠道零售總額。

跨界

新經濟、新觀念、新消費，新體驗時代，作為設計師品牌更要身兼引領服裝潮流的重任，轉型、升級、跨界，江南布衣也上下探索了幾回，玩的不亦樂乎。與其他服裝品牌轉型求生不同，江南布衣依靠強大的會員支撐，不愁沒有銷路，多半是創新、拓展新的業務領域，以備企業不時之需。我們回看江南布衣轉型成果，其可謂中規中矩，沒有太大逾越。

江南布衣2018年半年財報顯示，江南布衣相繼推出針對男性的設計師服飾品牌SAMO及全新時尚環保品牌REVERB，在這之前，該公司已有五個品牌，女裝“JNBY”、男裝“CROQUIS”、童裝“jnby by JNBY”、高端女裝“less”以及童裝“Pomme de terre”。咋一看這麼豐富的品牌及品類組合，其實都是服裝類細分領域的拓展，算上那個JNBY HOME家居業務，也並沒有出紡織品的朋友圈。相比朗姿跨界做醫療美容，江南布衣確實含蓄了些。從其保守的衍生品牌細分就能看出來，江南布衣對企業多元化發展還是持謹慎態度的。

JNBY HOME是江南布衣集團在2016年末新創立的家居品牌，以“live lively”為理念，提倡在自由積極的心境下探索高品質生活的生活方式。但這個只是小試牛刀，並未有大規模門店銷售。自邁出跨界一小步，開創家居品牌JNBYHOME，江南布衣再次跨界試水酒店業。今年10月份江南布衣旗下的家居品牌JNBYHOME和青年旅行文化酒店“瓦當瓦舍”達成合作，將於年底在江南布衣杭州總部建成一家酒店。酒店大廳將作為JBNYHOME體驗館，其陳設及主題房間內的軟裝、床品、浴袍、抱枕等用品則由JBNYHOME設計和提供。

家居品牌開酒店早有先例，日本的生活雜貨品牌MUJI無印良品就在深圳和北京開設兩家MUJI HOTEL。瑞典家居品牌宜家也與全球最大的酒店集團萬豪合作打造了經濟型連鎖酒店品牌Moxy。不過江南布衣的家居店尚在起步階段，又接連創新兩個品牌、家居、酒店業務，未免會拖累企業財務，引發增長放緩危機。

挑戰

單個品牌的消費，並不代表會員會買品牌衍生品。那些細分領域的品牌還是需要找到自己適合的受眾群。像許多大集團一樣，多品牌公司要面對的是旗下品牌和集團品牌之間的平衡問題。江南布衣的子品牌都是由內部孵化的，它們之間的定位不同、戰略也有差異，用以適應不同的零售需求，但宣揚的都是追求自然的生活狀態，這意味著公司需要建立一整套的品牌輸出機制，在旗下品牌之間互相作用，對外整體輸出統一價值觀的生態圈。

一路走過24年，江南布衣也將中國的原創服飾品牌發揚光大。一個老品牌更需要新的驅動力來延緩衰老，而現下，年輕一代對品牌忠誠度降低，如何培育新的客戶群，是對現行會員制度的一個拷問。如果不能把握市場脈搏，江南布衣或許會隨著它原來的受眾群慢慢變老。