中碳第7、8條介相碳微球產線試車 明年投產 年產能將達7500噸

中碳 (1723) 持續擴大碳材料生產規模，目前介相碳微球第 7、8 條、年產能 2,500 噸新產線，預計今年底前完工，明年正式投產，屆時年產能將由目前 5 千噸拉升到 7,500 噸，因應下游負極材料成長，儲能新興市場成長，亦有第 9、10 條產能線規畫，若是順利的話，2021 年介相碳微球將達 1 萬噸。中碳前 9 月碳材料 (介相碳微球、石墨碳微球、精製瀝青) 合計銷售量為 6700 噸，占營收比重約 8%，當中介相碳微球約 3000 噸、石墨碳微球 537 噸，當中精製瀝青儲能市場成長，今年銷售達 1 萬噸，超越了去年 2 千噸，明年銷售目標為 1.5 萬噸。



今年初投產屏南廠，第一期建制年產能 2 千噸石墨化產線生產石墨碳微球，分段階逐步試產，目前月產能已達 80%，2 千噸產能全產全銷的話，產值約 6 億元，目前中碳開拓大陸地區以外電池芯客戶，視下游需求成長擴充第 2 條石墨碳微球產線，中碳規畫，石墨碳微球產出後，將以直接供應負極材料給電池芯製造廠商為主，出售介相碳微球供負極材料廠為輔。



越南方面鋼鐵廠第兩支高爐點火，輕油、煤焦油越南進料成長，前 9 月輕油進料有 6 艘，煤焦油約 20 艘，合資公司外售煤焦油 6 萬噸、輕油 1.8 萬噸，外售量較去年成長超過 1 倍，至於明年進料規畫，輕油增至 12 艘、煤焦油則為 36 艘。





