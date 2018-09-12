中碳前8月稅前獲利12.33億元 每股稅前5.2元 介相瀝青營收比重達1成

越南鋼廠 2 號高爐於 5 月正式點火量產，煤焦油、輕油進料同步增加，中碳 (1723)8 月稅前獲利 1.85 億元，創下新高，累計前 8 月稅前獲利 12.33 億元，每股稅後獲利 5.2 元，屏南廠正式落成啟動，介相石墨碳微球月產能以平均 30-50 噸速度增加，介相瀝青產品占營收將逼近一成。越南鋼廠 1 號高爐於去年 5 月底點火，量產半年時間，煤焦油、輕油進料分別增加 5.2 萬噸、1.7 萬噸，第 2 支高爐接續在今年 5 月中下旬點火，兩支高爐正式商轉，今年煤焦油進料增加 10.4 萬噸，而輕油增加 3.4 萬噸左右，全年煤焦油進料約 36.4 萬噸、輕油進料約 12.4 萬噸。



越南鋼廠新增 3.4 萬噸的輕油，帶動中碳整體苯 / 甲苯輕油產品成長約 1 成，電動車、手持式裝置成長，對於電池材料需求亦是同步成長，中碳增加介相碳微球、介相石墨碳微球產能布建，尤其今年投產的屏南廠規劃碳化、石墨化、篩分廠年產能各 2000 噸，一旦全能量產產值達 6-8 億元。