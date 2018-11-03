陸股甩開今年吊車尾陰霾 ETF本周絕地反攻

全球股市歷經 10 月的下修，修正幅度更達 2012 年以來最大跌幅，但本周來，市場迎來絕地反彈攻勢，美股連續 3 天反彈，也引領整體市場信心回溫。今年來表現吊車尾的陸股，也受到外圍氣氛及多項政策利多帶動下，激勵股市彈升，陸股相關 ETF 表現最為亮眼。

本周以來，以剛上市的 ETF 新兵中信中國 50 正 2 上漲 18% 最帶勁，中信中國 50 也有 7% 漲勢，群益深証中小、台新 MSCI 中國上漲超過 5%，國泰中國 A50 正 2、富邦上証正 2 也走揚逾 4%，所有陸股 ETF 本周都紅通通，只有反向陸股 ETF 下跌。

面對陸股 ETF 強強滾，中信中國 50 ETF 經理人葉松炫說，中國政府連日傳達利多的政策訊息，周二 (10/30) 證監會再次宣示穩定市場政策，包括鼓勵上市公司買回庫藏股、降低監管等，周四 (11/1) 則針對印花稅維持千分之一不變，但證券交易稅率由國務院決定，市場解讀調降空間加大，激勵股市彈升。

此外，中美貿易出現破冰，川普與習近平周四 (11/1) 進行通話，表達了解決兩國激烈貿易爭端的態度，並將於本月底舉行的 G20 高峰會前，雙方將正式討論，此也視為貿易戰的戰況可望突破。

葉松炫進一步提到，進入 11 月，市場揮別了多項不確定因素，並回歸至財報基本面，截至上周五 (10/26)，標普 500 公布企業財報中，有 77% 企業優於市場預期，其中資訊科技類股獲利成長由 9 月底 16.8% 調升至 21.9%，預估市場在 10 月的修正反映過後，在基本面仍相當樂觀的支撐下，後市漲勢相當可期。

葉松炫表示，緊接著，中國一年一度的雙十一網購活動就要登場，包括阿里巴巴、京東等大型消費龍頭均已處於備戰狀態，加上這兩年串聯的無邊界物流運送，配送速度及優惠價格更激發消費者的搶購風潮，此波買氣預估將助燃陸股第四季的消費旺季，相關科技、消費成長股有望揮別過去 1 個月的頹勢，跌深後的投資吸引力浮現。

葉松炫表示，中信中國 50 ETF 追蹤的「MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數」，屬離岸指數，其成分股企業主要在香港、紐約掛牌，料此波美國科技股在修正後，由信心層面主導盤勢，在財報展望樂觀及第四季消費旺季下，這些在中國境外掛牌的科技、消費成長股，可望在跌深後展開新一輪反彈契機。

